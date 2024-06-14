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Новости
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Четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за один день, - Пограничная служба страны

Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

В понедельник, 10 июня, власти Финляндии заявляли о том, что ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет. В процессе расследования выяснилось, что в тот день в нарушении воздушного пространства страны участвовали не один, а четыре российских военных самолета.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Пограничной службе Финляндии, в ходе расследования выяснилось, что 10 июня воздушное пространство страны нарушили четыре военных самолета РФ - два бомбардировщика и два истребителя.

"В ходе расследования стало очевидным, что кроме одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - рассказали финские пограничники.

По информации Пограничной службы страны, российские воздушные суда залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра.

"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренные и серьезные, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - заявил командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.

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Пограничники также добавили, что в тот день погодные условия для полетов были хорошими, поэтому это не должно было повлиять на выбор маршрута российских самолетов.

Напомним, что в понедельник, 10 июня, Финляндия заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Инцидент произошел утром в восточной части Финского залива.

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Автор: 

россия (95652) самолет (3598) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+16
Привіт від єрдогану

який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
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14.06.2024 17:04
+13
кацап допоки по хл***** не дістане - ніц не розуміє
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14.06.2024 17:10
+13
Турки просто сбили. Больше к ним расейские блохольоты не залетали
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14.06.2024 17:11
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Ну..., чекаємо на ,,рімейк"!
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14.06.2024 17:00 Ответить
Ну,хоча б один рузькій ероплан могли б збити! Кацапи б і не помітили!
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14.06.2024 17:00 Ответить
Привіт від єрдогану

який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
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14.06.2024 17:04 Ответить
Потом всем рассказывали азы турецкой грамматики.
"Эта закарлючка, в конце третьего предложения меняет весь текст. И это уже не извинения, а совсем не то что вы подумали"
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14.06.2024 17:48 Ответить
На часі задіяти польське ППО. Бо залетить авіадивізія, а слідство ще не закінчено....
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14.06.2024 17:07 Ответить
Не начасі)))
Непобедимая Жечь Фермерская Посполитая будет готовиться и внимательно наблюдать!
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14.06.2024 17:16 Ответить
Вони зайняті блокуванням кордону
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14.06.2024 17:38 Ответить
З польскієх гречкосіїв треба сформувати підрозділ, на зразок "Дикие Ласки" - "Аццкіє Хвєрмєри". Як тіки-тіки колібрі, кінджали, тушки та сушки у повітрі, вони на пункти пропуску - а де ці кляті українські вантажівки, чи не порвали Сувалки та дотації????
Соріі за довгий пост)
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14.06.2024 21:05 Ответить
кацап допоки по хл***** не дістане - ніц не розуміє
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14.06.2024 17:10 Ответить
Турки просто сбили. Больше к ним расейские блохольоты не залетали
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14.06.2024 17:11 Ответить
Писец. Вместо того чтобы сбить вражеские бомбардировщики, НАТО решило провести раследование. Вы что там с линейкой бегать будете перемерять под насмешки *****? Учитесь у Ердогана, который без лишних раследований сбил рашистские самолеты и уже который год никаких провокаций от *****. Мало того, ***** теперь перед Ердоганом еще и на четвереньках ползает и называет господином
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14.06.2024 17:12 Ответить
Есть такая штука "противовертолетная турель" (иногда "противовертолетная мина"). Спрятать легко вдоль границ на всяк случай, заминировать легко от посторонних.
Не хлопать ушами а запасаться ракетами, радарами, стингерами и пр.
Ну и они ж в Нато уже! Пора ответить , а то питерская подворотня понимает только силу!!!!
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14.06.2024 17:12 Ответить
запрошуйте турецьке ППО ,вони не вагаються
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14.06.2024 17:22 Ответить
ердоган знае що робити
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14.06.2024 17:41 Ответить
Извиняться!!!

У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.

В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.
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14.06.2024 17:56 Ответить
Вот поэтому североевропейские страны и дали добро на применения их оружия по территории Орды и судя по всему орков на эти провокации науськивают китайцы.
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14.06.2024 18:07 Ответить
Ех, фуйло, немає на тебе Ердогана.
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14.06.2024 18:08 Ответить
Залетіли. 4. І що? А нічого.
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15.06.2024 20:37 Ответить
 
 