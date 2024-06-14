Четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за один день, - Пограничная служба страны
В понедельник, 10 июня, власти Финляндии заявляли о том, что ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет. В процессе расследования выяснилось, что в тот день в нарушении воздушного пространства страны участвовали не один, а четыре российских военных самолета.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали в Пограничной службе Финляндии, в ходе расследования выяснилось, что 10 июня воздушное пространство страны нарушили четыре военных самолета РФ - два бомбардировщика и два истребителя.
"В ходе расследования стало очевидным, что кроме одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - рассказали финские пограничники.
По информации Пограничной службы страны, российские воздушные суда залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра.
"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренные и серьезные, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - заявил командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.
Пограничники также добавили, что в тот день погодные условия для полетов были хорошими, поэтому это не должно было повлиять на выбор маршрута российских самолетов.
Напомним, что в понедельник, 10 июня, Финляндия заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Инцидент произошел утром в восточной части Финского залива.
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який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
"Эта закарлючка, в конце третьего предложения меняет весь текст. И это уже не извинения, а совсем не то что вы подумали"
Непобедимая Жечь
ФермерскаяПосполитая будет готовиться и внимательно наблюдать!
Соріі за довгий пост)
Не хлопать ушами а запасаться ракетами, радарами, стингерами и пр.
Ну и они ж в Нато уже! Пора ответить , а то питерская подворотня понимает только силу!!!!
У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.
В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.