Четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за один день, - Пограничная служба страны

В понедельник, 10 июня, власти Финляндии заявляли о том, что ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет. В процессе расследования выяснилось, что в тот день в нарушении воздушного пространства страны участвовали не один, а четыре российских военных самолета.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Пограничной службе Финляндии, в ходе расследования выяснилось, что 10 июня воздушное пространство страны нарушили четыре военных самолета РФ - два бомбардировщика и два истребителя.

"В ходе расследования стало очевидным, что кроме одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - рассказали финские пограничники.

По информации Пограничной службы страны, российские воздушные суда залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра.

"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренные и серьезные, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - заявил командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.

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Пограничники также добавили, что в тот день погодные условия для полетов были хорошими, поэтому это не должно было повлиять на выбор маршрута российских самолетов.

Напомним, что в понедельник, 10 июня, Финляндия заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Инцидент произошел утром в восточной части Финского залива.

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