Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии, - Минобороны страны

Финляндия заявила, что в понедельник, 10 июня, российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Инцидент произошел утром в восточной части Финского залива.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский самолет зашел на территорию Финляндии на глубину более 2,5 км. Самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

"Мы серьезно относимся к вероятному территориальному нарушению и немедленно начали расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Bloomberg отмечает, что это первый подобный случай с момента вступления Финляндии в НАТО. Как известно, членом Альянса страна официально стала 4 апреля 2023 года.

Последний раз российские самолеты нарушали воздушное пространство Финляндии в августе 2022 года. Тогда в воздушное пространство страны влетели сразу два истребителя РФ.

Напомним, что 30 января этого года немецкие ВВС поднимали в воздух истребитель из-за того, что российский военный самолет залетел в международное воздушное пространство.

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