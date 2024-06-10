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Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии, - Минобороны страны

Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії

Финляндия заявила, что в понедельник, 10 июня, российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Инцидент произошел утром в восточной части Финского залива.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский самолет зашел на территорию Финляндии на глубину более 2,5 км. Самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

"Мы серьезно относимся к вероятному территориальному нарушению и немедленно начали расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Bloomberg отмечает, что это первый подобный случай с момента вступления Финляндии в НАТО. Как известно, членом Альянса страна официально стала 4 апреля 2023 года.

Последний раз российские самолеты нарушали воздушное пространство Финляндии в августе 2022 года. Тогда в воздушное пространство страны влетели сразу два истребителя РФ.

Напомним, что 30 января этого года немецкие ВВС поднимали в воздух истребитель из-за того, что российский военный самолет залетел в международное воздушное пространство.

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Автор: 

россия (95615) самолет (3593) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+29
Дві хвилини. Ердогану цього часу було більш ніж достатньо, щоб навіки подружитися з Путлєром, збивши його літака.
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10.06.2024 20:06
+19
Чого не збили ? Порушив кордон- впав. Так повинно бути, чи ні? Це ж не боинг , це війсковий літак
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10.06.2024 20:06
+16
Ох "занепокоєнь" буде!!!
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10.06.2024 20:01
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Ох "занепокоєнь" буде!!!
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10.06.2024 20:01 Ответить
Роби як Єрдоган! Сімпатвй до него не маю, але…

Прилітів руський літак- міттево збили його. Та застрелили ще в повітрі каторультованного летчика.

Бо інакше провакації будуть кожен день…
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10.06.2024 22:27 Ответить
Чого не збили ? Порушив кордон- впав. Так повинно бути, чи ні? Це ж не боинг , це війсковий літак
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10.06.2024 20:06 Ответить
Бо ескалація.
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10.06.2024 20:26 Ответить
негайно зібрати радбез ООН з цього приводу!
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10.06.2024 20:56 Ответить
Турки б збили 100%
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10.06.2024 20:38 Ответить
Дві хвилини. Ердогану цього часу було більш ніж достатньо, щоб навіки подружитися з Путлєром, збивши його літака.
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10.06.2024 20:06 Ответить
З Ердоганом було по-іншому (ми якраз були в Туреччіні в ці дні, ТВ розповідало похвилиново). Спершу російські літаки нагодидися залітати на турецьку теріторію як до себе додому - їм було так зручно розвертати літаки. Турки їх попередили один раз, другий... Рашка биковала далі. На третій раз довбанули...
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10.06.2024 22:05 Ответить
Виглядає як об'ява в аеропорту!
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10.06.2024 20:06 Ответить
Тестують фінське ППО?
Як злодії у кримінальних серіалах: через який час після спрацювання сигналізації приїдуть поліцаї?
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10.06.2024 20:07 Ответить
Збийте бо знахабніють полізуть більше. Хіба ви не знаєте приказку російську наглость второє щаст'є?
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10.06.2024 20:07 Ответить
В ЮНЕСКО пожалуйтесь)
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10.06.2024 20:13 Ответить
краще в Спортлото
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10.06.2024 20:27 Ответить
Десь через 1500-1800м він повинен був вже змінити траєкторію руху і декількома елементами рухатись до поверхні грунту.Але...
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10.06.2024 20:13 Ответить
А что НАТО, опять озабоченность выразит? Рашисты уже по НАТО били и дронами и ракетами, уже и военные самолеты залетают а НАТО побздыкивает лишьбы небыла ескалации
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10.06.2024 20:16 Ответить
Так НАТО как бы его не выставляли в СССР агрессивным блоком всегда был оборонным альянсом. Это означает, что они могли только защищатся от СССР. И сейчас они только продолжают многолетнюю традицию.
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10.06.2024 20:18 Ответить
Згадайте як довго українські військові не могли переступити бар'єр стрільби по вчорашнім братам? Тут теж саме. Після перших вбитих фінів все буде в порядку зі стрільбою по росіянам.
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10.06.2024 20:16 Ответить
Фіни проведуть розслідувння і подивляться, навмисно залетів кацапський літак чи ні і виберуть алгоритм дій. Чомусь впевнений, що наступного разу кацапа просто зіб'ють.
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10.06.2024 20:46 Ответить
А Ердоган збив би!
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10.06.2024 20:21 Ответить
Так то Ердоган, а то - гарячі фінські хлопці. Толерантність призведе то тоталітаризму
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10.06.2024 20:27 Ответить
НАТО просто обязано взять Украину в свой альянс. Через Украину рашисты точно не будут провокации устраивать и залетать в воздушное пространство. А теперь для тех кто собирается сесть за стол переговоров с рашистами и подписать мир. Вот вам наглядный пример как рашисты придерживаются договоренностей. Если рашисты над территорией НАТО проводят провокации то как вы думаете на какой день они подотрут вашими *мирными* договорняками жопу и начнут провокации Украины а потом еще и нас обвинять. Поетому с рашистами НИКОГДА не нужно подписывать мир. Так хоть мы в любой момент будем на стреме и будем готовы ударить в ответ без всяких созывов ООН и подписантов етой филькиной грамоты
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10.06.2024 20:27 Ответить
Тю! Літака збити, катапультуючого пілота втопити! Теж мені, гарячі фінські парубки
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10.06.2024 20:34 Ответить
Фінка фінкою того пілота...
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10.06.2024 20:38 Ответить
Явно проверяют насколько далеко можно зайти, и не получить люлей. Ну и фактор запугивания имеется
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10.06.2024 20:35 Ответить
Кацапи просто знущаються над Натівцями і всією Європою ,
тому що добре знають , що їм нічого не буде за їхні фашистські
виходки 😡
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10.06.2024 20:41 Ответить
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10.06.2024 20:42 Ответить
Китайцы натравили этих орков на западную границу вместе с бульбофюрером а на выходе пока только разрешение многих стран на обстрел Курской и Белгородской губерний.
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10.06.2024 20:46 Ответить
Ердоган правильніше реагував на кацапо-літаки у своєму воздушному просторі
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10.06.2024 21:16 Ответить
Цікаво, ЩО має зробити рашка, щоб НАТО нарешті почав їй відповідати?!
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10.06.2024 21:43 Ответить
тактичне яо
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10.06.2024 23:08 Ответить
 
 