Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, - Міноборони країни
Фінляндія заявила, що у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російський літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км. Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.
"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Bloomberg зазначає, що це перший подібний випадок від моменту вступу Фінляндії до НАТО. Як відомо, членом Альянсу країна офіційно стала 4 квітня 2023 року.
Востаннє російські літаки порушували повітряний простір Фінляндії у серпні 2022 року. Тоді у повітряний простір країни влетіли одразу два винищувачі РФ.
Нагадаємо, що 30 січня цього року німецькі ВПС піднімали в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір.
Будь ласка, зачекайте...
Прилітів руський літак- міттево збили його. Та застрелили ще в повітрі каторультованного летчика.
Бо інакше провакації будуть кожен день…
Як злодії у кримінальних серіалах: через який час після спрацювання сигналізації приїдуть поліцаї?
тому що добре знають , що їм нічого не буде за їхні фашистські
виходки 😡