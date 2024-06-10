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Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, - Міноборони країни

Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії

Фінляндія заявила, що у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км. Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Bloomberg зазначає, що це перший подібний випадок від моменту вступу Фінляндії до НАТО. Як відомо, членом Альянсу країна офіційно стала 4 квітня 2023 року.

Востаннє російські літаки порушували повітряний простір Фінляндії у серпні 2022 року. Тоді у повітряний простір країни влетіли одразу два винищувачі РФ.

Нагадаємо, що 30 січня цього року німецькі ВПС піднімали в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір.

Читайте також: РФ випробовуватиме єдність НАТО гібридними атаками, - командувач армії Фінляндії Яккола
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Топ коментарі
+29
Дві хвилини. Ердогану цього часу було більш ніж достатньо, щоб навіки подружитися з Путлєром, збивши його літака.
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10.06.2024 20:06
+19
Чого не збили ? Порушив кордон- впав. Так повинно бути, чи ні? Це ж не боинг , це війсковий літак
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10.06.2024 20:06
+16
Ох "занепокоєнь" буде!!!
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10.06.2024 20:01
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Ох "занепокоєнь" буде!!!
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10.06.2024 20:01 Відповісти
Роби як Єрдоган! Сімпатвй до него не маю, але…

Прилітів руський літак- міттево збили його. Та застрелили ще в повітрі каторультованного летчика.

Бо інакше провакації будуть кожен день…
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10.06.2024 22:27 Відповісти
Чого не збили ? Порушив кордон- впав. Так повинно бути, чи ні? Це ж не боинг , це війсковий літак
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10.06.2024 20:06 Відповісти
Бо ескалація.
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10.06.2024 20:26 Відповісти
негайно зібрати радбез ООН з цього приводу!
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10.06.2024 20:56 Відповісти
Турки б збили 100%
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10.06.2024 20:38 Відповісти
Дві хвилини. Ердогану цього часу було більш ніж достатньо, щоб навіки подружитися з Путлєром, збивши його літака.
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10.06.2024 20:06 Відповісти
З Ердоганом було по-іншому (ми якраз були в Туреччіні в ці дні, ТВ розповідало похвилиново). Спершу російські літаки нагодидися залітати на турецьку теріторію як до себе додому - їм було так зручно розвертати літаки. Турки їх попередили один раз, другий... Рашка биковала далі. На третій раз довбанули...
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10.06.2024 22:05 Відповісти
Виглядає як об'ява в аеропорту!
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10.06.2024 20:06 Відповісти
Тестують фінське ППО?
Як злодії у кримінальних серіалах: через який час після спрацювання сигналізації приїдуть поліцаї?
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10.06.2024 20:07 Відповісти
Збийте бо знахабніють полізуть більше. Хіба ви не знаєте приказку російську наглость второє щаст'є?
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10.06.2024 20:07 Відповісти
В ЮНЕСКО пожалуйтесь)
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10.06.2024 20:13 Відповісти
краще в Спортлото
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10.06.2024 20:27 Відповісти
Десь через 1500-1800м він повинен був вже змінити траєкторію руху і декількома елементами рухатись до поверхні грунту.Але...
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10.06.2024 20:13 Відповісти
А что НАТО, опять озабоченность выразит? Рашисты уже по НАТО били и дронами и ракетами, уже и военные самолеты залетают а НАТО побздыкивает лишьбы небыла ескалации
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10.06.2024 20:16 Відповісти
Так НАТО как бы его не выставляли в СССР агрессивным блоком всегда был оборонным альянсом. Это означает, что они могли только защищатся от СССР. И сейчас они только продолжают многолетнюю традицию.
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10.06.2024 20:18 Відповісти
Згадайте як довго українські військові не могли переступити бар'єр стрільби по вчорашнім братам? Тут теж саме. Після перших вбитих фінів все буде в порядку зі стрільбою по росіянам.
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10.06.2024 20:16 Відповісти
Фіни проведуть розслідувння і подивляться, навмисно залетів кацапський літак чи ні і виберуть алгоритм дій. Чомусь впевнений, що наступного разу кацапа просто зіб'ють.
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10.06.2024 20:46 Відповісти
А Ердоган збив би!
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10.06.2024 20:21 Відповісти
Так то Ердоган, а то - гарячі фінські хлопці. Толерантність призведе то тоталітаризму
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10.06.2024 20:27 Відповісти
НАТО просто обязано взять Украину в свой альянс. Через Украину рашисты точно не будут провокации устраивать и залетать в воздушное пространство. А теперь для тех кто собирается сесть за стол переговоров с рашистами и подписать мир. Вот вам наглядный пример как рашисты придерживаются договоренностей. Если рашисты над территорией НАТО проводят провокации то как вы думаете на какой день они подотрут вашими *мирными* договорняками жопу и начнут провокации Украины а потом еще и нас обвинять. Поетому с рашистами НИКОГДА не нужно подписывать мир. Так хоть мы в любой момент будем на стреме и будем готовы ударить в ответ без всяких созывов ООН и подписантов етой филькиной грамоты
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10.06.2024 20:27 Відповісти
Тю! Літака збити, катапультуючого пілота втопити! Теж мені, гарячі фінські парубки
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10.06.2024 20:34 Відповісти
Фінка фінкою того пілота...
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10.06.2024 20:38 Відповісти
Явно проверяют насколько далеко можно зайти, и не получить люлей. Ну и фактор запугивания имеется
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10.06.2024 20:35 Відповісти
Кацапи просто знущаються над Натівцями і всією Європою ,
тому що добре знають , що їм нічого не буде за їхні фашистські
виходки 😡
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10.06.2024 20:41 Відповісти
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10.06.2024 20:42 Відповісти
Китайцы натравили этих орков на западную границу вместе с бульбофюрером а на выходе пока только разрешение многих стран на обстрел Курской и Белгородской губерний.
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10.06.2024 20:46 Відповісти
Ердоган правильніше реагував на кацапо-літаки у своєму воздушному просторі
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10.06.2024 21:16 Відповісти
Цікаво, ЩО має зробити рашка, щоб НАТО нарешті почав їй відповідати?!
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10.06.2024 21:43 Відповісти
тактичне яо
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10.06.2024 23:08 Відповісти
 
 