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Россия хочет изменить морские границы с Финляндией и Литвой

РФ вирішила змінити кордони із Фінляндією та Литвою

Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на постановление российского правительства.

В документе, который подготовили Минобороны РФ, Россия планирует объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

Также читайте: Премьер Финляндии Орпо не исключает частичного открытия границы с РФ

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, говорится в приложении к постановлению правительства РФ. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Россия аргументирует свое решение тем, что действующие географические координаты, установленные еще советским правительством, якобы "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Постановление по балтийской границе, принятое СССР почти 40 лет назад, в России планируют признать "недействительным".

В Финляндии и Литве пока не комментировали планы российского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Литва (2450) россия (95418) Финляндия (957)


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Топ комментарии
+38
Москва поки не лежатиме в руїнах вся буде робити отаке постійно - треба ж "велічіе" показувати
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22.05.2024 09:36
+33
цікаво, яку дадуть відповідь, європейські рожеві поні?
це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
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22.05.2024 09:40
+21
Європа ще розраховує на адекватні перемовини з пуйлом?
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22.05.2024 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Москва поки не лежатиме в руїнах вся буде робити отаке постійно - треба ж "велічіе" показувати
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22.05.2024 09:36 Ответить
Руїни не допоможуть. Тільки знищення цієї країни та її розділення на невеликі, які не будуть в змозі погрожувати іншим.
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22.05.2024 10:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2024 10:23 Ответить
***** таке маленьке. А нагодувати весь світ вже не спроможний.
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22.05.2024 10:50 Ответить
цікаво, яку дадуть відповідь, європейські рожеві поні?
це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
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22.05.2024 09:40 Ответить
Як говорив один шутнік - так кордони ж не міняються просто росвюшка їх трошки пересуває...
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22.05.2024 09:45 Ответить
Ага, пам'ятаємо. Підарас рєдкосний.
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22.05.2024 13:26 Ответить
Може я щось пропустив . А Європа ще не висловила своє занепокоєння ?
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22.05.2024 10:05 Ответить
Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно повідомили про визнання Палестинської держави, - Reuters.
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22.05.2024 10:41 Ответить
Після такого викрутаса будь-яка морська країна може не визнавати морські кордони рашки, наприклад США, де діє прецедентна норма закону. Ох і смердежа буде від Вальки-полторашки.
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22.05.2024 09:40 Ответить
Європа ще розраховує на адекватні перемовини з пуйлом?
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22.05.2024 09:40 Ответить
Тузла 2.0 в дії. Далі почнуть дамби будувати.
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22.05.2024 09:41 Ответить
Вони вже побудовані. Аж дві. Тільки підводні.
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22.05.2024 10:46 Ответить
Головне шоб без ескалації.
Орки просто встановлять "буферну зону" по Паріж...
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22.05.2024 09:43 Ответить
Трясця, а про Аляску ані слова. І Сан-Франциско теж. Там же мацьковські жаби жили на ісконніх болотах. Звідти й пішла владимірська русь. Як так ? Одночасно можна було Тихий океан внутрішнім озером оголосити. Зі всіма островами. На додаток. Щоб не одна восьма суші, а й одна п'ята води. Була червоною.
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22.05.2024 09:45 Ответить
На Алясці може буть і по морді...
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22.05.2024 09:47 Ответить
Їм не звикати. Бо м'яса багато. Та й баби рожають як в інкубаторі.
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22.05.2024 09:51 Ответить
еее, нє.
Расіюшка, як і положено гієнам, нападає коли противник раз в п'ять, а краще в десять, слабший. Коли противник рівноцінний або сильніший вона на диво дружелюбна...
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22.05.2024 10:37 Ответить
А ісконно руцкіє Гаваї нє хотітє?
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22.05.2024 09:54 Ответить
А так можна було? Я вважаю що оті пів лісу коло моєї хати - то моє, бо хату будували хрін зна коли, а гриби в лісі ми всією сімʼєю випасаємо вже 40 років, короче мій ліс.
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22.05.2024 09:46 Ответить
Щось мені здається, що буде велика стурбованність, не більше. Втруться, та далі будуть зберігати обличчя путіну
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22.05.2024 09:46 Ответить
Клас!!! Цікаво, чи буде нато захищати кожну морську милю?! Гадаю, що проковтнуть!!!
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22.05.2024 09:48 Ответить
нато казали захищатимуть кожен метр землі союзників,про морські милі не було сказано
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22.05.2024 10:05 Ответить
Европейси, ви і це проковтнете, бо ***** нападе.
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22.05.2024 09:48 Ответить
Хочуть ще більшу територію за**ти своїми ''скрєпами''
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22.05.2024 09:48 Ответить
Байден: "БУДЕМО ЗАХИЩАТИ КОЖЕН ДЮЙМ ТЕРИТОРІЇ НАТО".

Ваш хід Байдкен/НАТО.

Чи вода не рахується?
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22.05.2024 09:50 Ответить
2005 godu soglosovali morskije granici s Litvoj i podpisali , eto pri putlere. .Po finam ja neznaju kak bylo.No sam tak nazyvajemi Kalingrad cej on?Nemcam dolzni kacapi vernut ego,poskolku srok arendi davno zakoncen
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22.05.2024 10:01 Ответить
Почитай документи Потсдамської конференції! Ніякої "оренди" там не було Східна Прусія була повністю ліквідована (як частина Німеччини) і анексована Південна частина була передана Польщі а північна - СРСР Німецьке населення звідти було депортоване Залишили там лише "ненімців" Мій батько там служив у кінці 50-х - розказував
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22.05.2024 10:22 Ответить
Da ja znaju pro Podsdamkoj konferenciji,no tam tam napisano bylo vremeno administrovano teritorija sovietami.Amerikansi ejio priznali de fakto,no de jure net.1990 godu kogda sojedenilis Germaniji,sami nemci podpisali sto otkazyvajetsia pretenziji na Kionesber i drugije goroda
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22.05.2024 10:51 Ответить
Східна Пруссія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ostpreußen) - провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F королівства Пруссія . Колишній член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Північнонімецького союзу , вважалася «житницею» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kornkammer) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецької імперії .

За рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції Пруссію ліквідували як державне утворення. Східну Пруссію розділили між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польською республікою . До складу Радянського Союзу разом із столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Кенігсбергом (перейменовано в Калінінград) увійшло більше третини (17 757 км²) Східної Пруссії, на території яких створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калінінградську область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР (15 100 км²), а невелику частину - 2 657 км², що включала частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 Куршської коси і місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 Клайпеда з околицями - т.з. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Клайпедський край , передали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литовській РСР . Більше половини Східної Пруссії відійшло https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польській республіці - близько 19 236,9 км², що приблизно збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Вармінсько-Мазурським воєводством .
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22.05.2024 14:00 Ответить
Tak poxoze i podelili no vsio ravno eta teritorija,kak i teper nazyvajetsia vremeno administrirovana teritorija rojijej eto pravavom smysle.1975 godu Helsinski takze nepoderzali peredacu sovietam,ostavili kak jest vremeno administracijoj rosiji.******** ona i byla sostave LItve do Gitlera okupaciji 1937 godu,nam tolko eto vernuli po zelaniju amerikancev i britov tom ze Podsdame.Da ecio ne brity nenazyvali sto Litva eto SSSR ili Litovskiaja SSSR,do 1991 goda tak i ostalos.Litva takze 1990 otkazalis pretezniji na svoji byvsije zemli maluju LItvu v tom cysle,eto pod teperesnem Sovetskom
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22.05.2024 14:36 Ответить
рашка завжди щось хоче..., чи хочуть того ж самого ті, від кого вона це хоче... очевидно. що вона випробовує й НАТО й увесь Евросоюз на міцність...., може вони це розуміють, є ж там якісь притомні люди, але страх сковує все, навіть залишки здорового глузду...
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22.05.2024 10:14 Ответить
Суть будь-якої імперії - експансія або емуляція експансії. Саме процес експансії створює умови існування імперій взагалі. Бо імперія не може існувати без створення нерівності між частинами імперії (горизонтальними - класи населення, чи вертикальними - метрополія/провінції) та без "мобілізації" суспільства (тобто - експропріації життів, коштів та засобів "на правоє дєло"). Бо ті, хто керує імперіями фізично не здатні створити такі системи перерзподілу, які б дозволяли оплачувати досягнення цілей держави не через пряму експропріацію.
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22.05.2024 13:05 Ответить
***** "прощупує" НАТО. Й бажання "не ескалації" таки призведе ДО ЕСКАЛАЦІЇ!!! "ЦЕ ж було вже"......
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22.05.2024 10:17 Ответить
Кацапи розуміють що "прорубане вікно в Європу" сусіди починають потроху "забивать дошками" І вихід в Балтику їм можуть закрить повністю Весь їх морський рух може буть повністю паралізований : вихід з Фінської затоки - Естонією та Фінляндією а вихід з Куршської затоки - Литвою От і пробують взять на "слабо"!
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22.05.2024 10:33 Ответить
поставити у вказаних координатах по кораблю НАТО і почекати ...
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22.05.2024 12:52 Ответить
Вони вже до шведського Готланду придивляються! Бо острів контролює усю Ботніку Ну і заодно - фінські Аландські острови - вони дають вихід з Фінської затоки Бо якщо НАТО дійсно заблокує Балтфлот у затоці - Калінінградський анклав здохне з голоду
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22.05.2024 14:04 Ответить
Багатств світу вистачить на всіх. Крім загребущих.
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22.05.2024 10:22 Ответить
Фіни саме збираються частково кордон відкрити, хороша ідея.
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22.05.2024 10:28 Ответить
Ну ось. Захід має предмет для переговорів з кацапорилією, до яких схиляє Україну.
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22.05.2024 10:30 Ответить
А я объявляю жопу путла собственностью кадыровцев, срочно передать ее в использование
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22.05.2024 10:43 Ответить
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22.05.2024 10:46 Ответить
А что же скажет Ната? Наверное что нужно отступить и дать что ***** хочет чтобы небылаескалации
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22.05.2024 10:50 Ответить
Хотіти і зробити - різні речі
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22.05.2024 10:57 Ответить
На Чорному морі рф флот- закінчується, те саме буде і з балтійським... тільки, значно швитше...
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22.05.2024 11:14 Ответить
это как бы для Украины хорошая новость.
гопник действует исходя из своей парадигмы - если буду наглым, значит отступят. да, байден сделает всё, что бы фины и литовцы отступили, а может случится так, что его пошлет некий премьер НА-УЙ, как это сделал Нетаньяху. за что потом получил ответку из кукол в Гааге. но Европе пора включатся.
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22.05.2024 12:07 Ответить
Не факт, не факт.

Є така думка, що США "вписалося" в нашу війну на нашому боці саме з-за того, що ***** перше, що зробив - це "обірвав торговельні морські шляхи". Тобто, до 2022 року фінансова (і будь-яка - наприклад, космос - вони РАЗОМ косм-останцію утримують досі, якщо ви не знаєте) співпраця США з засрашкою була НАБАГАТО більша, ніж з Україною. Але ***** - начхав НА МОРСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНЕ ШЛЯХИ. І за це - вигрібає 3й рік.

Тож *****, по цій версії, собі не те що зашморг остаточно вішає на шию, він ще й з стульчика добровільно стрибає. За такий крок, ще й проти не якоїсь бананової республіки Україна, а проти союзників по головному оборонному військовому блоку (НАТО) - ***** влаштують набагато більше "корисного та приємного" в економіці та політиці. І поточні "корисні санкції" здадуться РЕАЛЬНО "режимом сприяння зростанню економіки".
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22.05.2024 13:11 Ответить
предлагаю посмотреть и проанализировать вместе. https://www.youtube.com/watch?v=5XxMBeZAWss&t=4s&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9LIVE

если есть моменты, где откровенная чушь, я готов детально подискутировать на эту тему со своими фактами.
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22.05.2024 14:40 Ответить
Нахєра мені дивитись "хароших руських"? Там кожного першого пальцем потреш - і проявиться імперець, нацист, чороносотенець і шовініст. А кожен другий ще й особисто брав участь в бойових діях зі знищення національних визвольних рухів, а також особисто приймав участь у створенні *********** імперії. Той же нєвзоров. Та й наволоч "іларіонов" - це теж з тієї категорії мразот кінчених, яка особисто створювала ********** імперію. Сидів би собі тихесенько, доживав на накрадене. Але ні - лізе в "лідери думок", розказує тепер щось про засрашку та *****...
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22.05.2024 14:55 Ответить
он реально "плохой русский", все "хорошие русские" его ненавидят. но выбор за вами. невзоров еще есть )) я его даже 10 лет назад сразу пролистывал. всякие невзоровы тупо говорящие головы.

из "плохих русских" еще отметил бы Крутихина. остальные, да *******.
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22.05.2024 17:53 Ответить
Любая расийская глупость нам на пользу.
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22.05.2024 13:11 Ответить
Но, дорас подивимося ож шо воно е НАТА. Проковтнуть чи ні?
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22.05.2024 13:16 Ответить
А що, так можна? Навіщо воювати, коли можна просто переправити географічні координати.
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22.05.2024 13:28 Ответить
 
 