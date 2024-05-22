Россия хочет изменить морские границы с Финляндией и Литвой

Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на постановление российского правительства.

В документе, который подготовили Минобороны РФ, Россия планирует объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

Также читайте: Премьер Финляндии Орпо не исключает частичного открытия границы с РФ

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, говорится в приложении к постановлению правительства РФ. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Россия аргументирует свое решение тем, что действующие географические координаты, установленные еще советским правительством, якобы "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Постановление по балтийской границе, принятое СССР почти 40 лет назад, в России планируют признать "недействительным".

В Финляндии и Литве пока не комментировали планы российского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России, - глава МИД Литвы Ландсбергис