Россия хочет изменить морские границы с Финляндией и Литвой
Россия планирует расширить свои территориальные воды в Балтийском море на границе с Финляндией и Литвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на постановление российского правительства.
В документе, который подготовили Минобороны РФ, Россия планирует объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, говорится в приложении к постановлению правительства РФ. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
Россия аргументирует свое решение тем, что действующие географические координаты, установленные еще советским правительством, якобы "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Постановление по балтийской границе, принятое СССР почти 40 лет назад, в России планируют признать "недействительным".
В Финляндии и Литве пока не комментировали планы российского правительства.
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це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
Орки просто встановлять "буферну зону" по Паріж...
Расіюшка, як і положено гієнам, нападає коли противник раз в п'ять, а краще в десять, слабший. Коли противник рівноцінний або сильніший вона на диво дружелюбна...
Ваш хід Байдкен/НАТО.
Чи вода не рахується?
За рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції Пруссію ліквідували як державне утворення. Східну Пруссію розділили між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польською республікою . До складу Радянського Союзу разом із столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Кенігсбергом (перейменовано в Калінінград) увійшло більше третини (17 757 км²) Східної Пруссії, на території яких створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калінінградську область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР (15 100 км²), а невелику частину - 2 657 км², що включала частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 Куршської коси і місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 Клайпеда з околицями - т.з. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Клайпедський край , передали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литовській РСР . Більше половини Східної Пруссії відійшло https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польській республіці - близько 19 236,9 км², що приблизно збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Вармінсько-Мазурським воєводством .
гопник действует исходя из своей парадигмы - если буду наглым, значит отступят. да, байден сделает всё, что бы фины и литовцы отступили, а может случится так, что его пошлет некий премьер НА-УЙ, как это сделал Нетаньяху. за что потом получил ответку из кукол в Гааге. но Европе пора включатся.
Є така думка, що США "вписалося" в нашу війну на нашому боці саме з-за того, що ***** перше, що зробив - це "обірвав торговельні морські шляхи". Тобто, до 2022 року фінансова (і будь-яка - наприклад, космос - вони РАЗОМ косм-останцію утримують досі, якщо ви не знаєте) співпраця США з засрашкою була НАБАГАТО більша, ніж з Україною. Але ***** - начхав НА МОРСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНЕ ШЛЯХИ. І за це - вигрібає 3й рік.
Тож *****, по цій версії, собі не те що зашморг остаточно вішає на шию, він ще й з стульчика добровільно стрибає. За такий крок, ще й проти не якоїсь бананової республіки Україна, а проти союзників по головному оборонному військовому блоку (НАТО) - ***** влаштують набагато більше "корисного та приємного" в економіці та політиці. І поточні "корисні санкції" здадуться РЕАЛЬНО "режимом сприяння зростанню економіки".
если есть моменты, где откровенная чушь, я готов детально подискутировать на эту тему со своими фактами.
из "плохих русских" еще отметил бы Крутихина. остальные, да *******.