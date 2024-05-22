Росія хоче змінити морські кордони із Фінляндією та Литвою

Росія планує розширити свої територіальні води у Балтійському морі на кордоні з Фінляндією та Литвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Moscow Times із посиланням на постанову російського уряду.

У документі, який підготували Міноборони РФ, Росія планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Також читайте: У Фінляндії можуть частково відкрити кордон з Росією

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, йдеться у додатку до постанови уряду РФ. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Росія аргументує своє рішення тим, що чинні географічні координати, встановлені ще радянським урядом, нібито "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". Постанову щодо балтійського кордону, ухвалену СРСР майже 40 років тому, у Росії планують визнати "недійсною".

У Фінляндії та Литві поки не коментували плани російського уряду.

Читайте: Україні потрібно надати більше свободи для завдання ударів по цілях у Росії, - глава МЗС Литви Ландсбергіс