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Росія хоче змінити морські кордони із Фінляндією та Литвою

РФ вирішила змінити кордони із Фінляндією та Литвою

Росія планує розширити свої територіальні води у Балтійському морі на кордоні з Фінляндією та Литвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Moscow Times із посиланням на постанову російського уряду.

У документі, який підготували Міноборони РФ, Росія планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Також читайте: У Фінляндії можуть частково відкрити кордон з Росією

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, йдеться у додатку до постанови уряду РФ. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Росія аргументує своє рішення тим, що чинні географічні координати, встановлені ще радянським урядом, нібито "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". Постанову щодо балтійського кордону, ухвалену СРСР майже 40 років тому, у Росії планують визнати "недійсною".

У Фінляндії та Литві поки не коментували плани російського уряду.

Читайте: Україні потрібно надати більше свободи для завдання ударів по цілях у Росії, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Литва (2386) росія (65010) Фінляндія (1300)


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Топ коментарі
+38
Москва поки не лежатиме в руїнах вся буде робити отаке постійно - треба ж "велічіе" показувати
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22.05.2024 09:36
+33
цікаво, яку дадуть відповідь, європейські рожеві поні?
це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
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22.05.2024 09:40
+21
Європа ще розраховує на адекватні перемовини з пуйлом?
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22.05.2024 09:40
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Москва поки не лежатиме в руїнах вся буде робити отаке постійно - треба ж "велічіе" показувати
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22.05.2024 09:36 Відповісти
Руїни не допоможуть. Тільки знищення цієї країни та її розділення на невеликі, які не будуть в змозі погрожувати іншим.
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22.05.2024 10:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2024 10:23 Відповісти
***** таке маленьке. А нагодувати весь світ вже не спроможний.
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22.05.2024 10:50 Відповісти
цікаво, яку дадуть відповідь, європейські рожеві поні?
це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
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22.05.2024 09:40 Відповісти
Як говорив один шутнік - так кордони ж не міняються просто росвюшка їх трошки пересуває...
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22.05.2024 09:45 Відповісти
Ага, пам'ятаємо. Підарас рєдкосний.
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22.05.2024 13:26 Відповісти
Може я щось пропустив . А Європа ще не висловила своє занепокоєння ?
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22.05.2024 10:05 Відповісти
Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно повідомили про визнання Палестинської держави, - Reuters.
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22.05.2024 10:41 Відповісти
Після такого викрутаса будь-яка морська країна може не визнавати морські кордони рашки, наприклад США, де діє прецедентна норма закону. Ох і смердежа буде від Вальки-полторашки.
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22.05.2024 09:40 Відповісти
Європа ще розраховує на адекватні перемовини з пуйлом?
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22.05.2024 09:40 Відповісти
Тузла 2.0 в дії. Далі почнуть дамби будувати.
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22.05.2024 09:41 Відповісти
Вони вже побудовані. Аж дві. Тільки підводні.
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22.05.2024 10:46 Відповісти
Головне шоб без ескалації.
Орки просто встановлять "буферну зону" по Паріж...
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22.05.2024 09:43 Відповісти
Трясця, а про Аляску ані слова. І Сан-Франциско теж. Там же мацьковські жаби жили на ісконніх болотах. Звідти й пішла владимірська русь. Як так ? Одночасно можна було Тихий океан внутрішнім озером оголосити. Зі всіма островами. На додаток. Щоб не одна восьма суші, а й одна п'ята води. Була червоною.
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22.05.2024 09:45 Відповісти
На Алясці може буть і по морді...
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22.05.2024 09:47 Відповісти
Їм не звикати. Бо м'яса багато. Та й баби рожають як в інкубаторі.
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22.05.2024 09:51 Відповісти
еее, нє.
Расіюшка, як і положено гієнам, нападає коли противник раз в п'ять, а краще в десять, слабший. Коли противник рівноцінний або сильніший вона на диво дружелюбна...
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22.05.2024 10:37 Відповісти
А ісконно руцкіє Гаваї нє хотітє?
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22.05.2024 09:54 Відповісти
А так можна було? Я вважаю що оті пів лісу коло моєї хати - то моє, бо хату будували хрін зна коли, а гриби в лісі ми всією сімʼєю випасаємо вже 40 років, короче мій ліс.
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22.05.2024 09:46 Відповісти
Щось мені здається, що буде велика стурбованність, не більше. Втруться, та далі будуть зберігати обличчя путіну
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22.05.2024 09:46 Відповісти
Клас!!! Цікаво, чи буде нато захищати кожну морську милю?! Гадаю, що проковтнуть!!!
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22.05.2024 09:48 Відповісти
нато казали захищатимуть кожен метр землі союзників,про морські милі не було сказано
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22.05.2024 10:05 Відповісти
Европейси, ви і це проковтнете, бо ***** нападе.
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22.05.2024 09:48 Відповісти
Хочуть ще більшу територію за**ти своїми ''скрєпами''
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22.05.2024 09:48 Відповісти
Байден: "БУДЕМО ЗАХИЩАТИ КОЖЕН ДЮЙМ ТЕРИТОРІЇ НАТО".

Ваш хід Байдкен/НАТО.

Чи вода не рахується?
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22.05.2024 09:50 Відповісти
2005 godu soglosovali morskije granici s Litvoj i podpisali , eto pri putlere. .Po finam ja neznaju kak bylo.No sam tak nazyvajemi Kalingrad cej on?Nemcam dolzni kacapi vernut ego,poskolku srok arendi davno zakoncen
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22.05.2024 10:01 Відповісти
Почитай документи Потсдамської конференції! Ніякої "оренди" там не було Східна Прусія була повністю ліквідована (як частина Німеччини) і анексована Південна частина була передана Польщі а північна - СРСР Німецьке населення звідти було депортоване Залишили там лише "ненімців" Мій батько там служив у кінці 50-х - розказував
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22.05.2024 10:22 Відповісти
Da ja znaju pro Podsdamkoj konferenciji,no tam tam napisano bylo vremeno administrovano teritorija sovietami.Amerikansi ejio priznali de fakto,no de jure net.1990 godu kogda sojedenilis Germaniji,sami nemci podpisali sto otkazyvajetsia pretenziji na Kionesber i drugije goroda
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22.05.2024 10:51 Відповісти
Східна Пруссія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Ostpreußen) - провінція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F королівства Пруссія . Колишній член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Північнонімецького союзу , вважалася «житницею» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kornkammer) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецької імперії .

За рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції Пруссію ліквідували як державне утворення. Східну Пруссію розділили між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польською республікою . До складу Радянського Союзу разом із столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Кенігсбергом (перейменовано в Калінінград) увійшло більше третини (17 757 км²) Східної Пруссії, на території яких створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калінінградську область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР (15 100 км²), а невелику частину - 2 657 км², що включала частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 Куршської коси і місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 Клайпеда з околицями - т.з. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Клайпедський край , передали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литовській РСР . Більше половини Східної Пруссії відійшло https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польській республіці - близько 19 236,9 км², що приблизно збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Вармінсько-Мазурським воєводством .
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22.05.2024 14:00 Відповісти
Tak poxoze i podelili no vsio ravno eta teritorija,kak i teper nazyvajetsia vremeno administrirovana teritorija rojijej eto pravavom smysle.1975 godu Helsinski takze nepoderzali peredacu sovietam,ostavili kak jest vremeno administracijoj rosiji.******** ona i byla sostave LItve do Gitlera okupaciji 1937 godu,nam tolko eto vernuli po zelaniju amerikancev i britov tom ze Podsdame.Da ecio ne brity nenazyvali sto Litva eto SSSR ili Litovskiaja SSSR,do 1991 goda tak i ostalos.Litva takze 1990 otkazalis pretezniji na svoji byvsije zemli maluju LItvu v tom cysle,eto pod teperesnem Sovetskom
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22.05.2024 14:36 Відповісти
рашка завжди щось хоче..., чи хочуть того ж самого ті, від кого вона це хоче... очевидно. що вона випробовує й НАТО й увесь Евросоюз на міцність...., може вони це розуміють, є ж там якісь притомні люди, але страх сковує все, навіть залишки здорового глузду...
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22.05.2024 10:14 Відповісти
Суть будь-якої імперії - експансія або емуляція експансії. Саме процес експансії створює умови існування імперій взагалі. Бо імперія не може існувати без створення нерівності між частинами імперії (горизонтальними - класи населення, чи вертикальними - метрополія/провінції) та без "мобілізації" суспільства (тобто - експропріації життів, коштів та засобів "на правоє дєло"). Бо ті, хто керує імперіями фізично не здатні створити такі системи перерзподілу, які б дозволяли оплачувати досягнення цілей держави не через пряму експропріацію.
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22.05.2024 13:05 Відповісти
***** "прощупує" НАТО. Й бажання "не ескалації" таки призведе ДО ЕСКАЛАЦІЇ!!! "ЦЕ ж було вже"......
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22.05.2024 10:17 Відповісти
Кацапи розуміють що "прорубане вікно в Європу" сусіди починають потроху "забивать дошками" І вихід в Балтику їм можуть закрить повністю Весь їх морський рух може буть повністю паралізований : вихід з Фінської затоки - Естонією та Фінляндією а вихід з Куршської затоки - Литвою От і пробують взять на "слабо"!
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22.05.2024 10:33 Відповісти
поставити у вказаних координатах по кораблю НАТО і почекати ...
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22.05.2024 12:52 Відповісти
Вони вже до шведського Готланду придивляються! Бо острів контролює усю Ботніку Ну і заодно - фінські Аландські острови - вони дають вихід з Фінської затоки Бо якщо НАТО дійсно заблокує Балтфлот у затоці - Калінінградський анклав здохне з голоду
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22.05.2024 14:04 Відповісти
Багатств світу вистачить на всіх. Крім загребущих.
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22.05.2024 10:22 Відповісти
Фіни саме збираються частково кордон відкрити, хороша ідея.
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22.05.2024 10:28 Відповісти
Ну ось. Захід має предмет для переговорів з кацапорилією, до яких схиляє Україну.
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22.05.2024 10:30 Відповісти
А я объявляю жопу путла собственностью кадыровцев, срочно передать ее в использование
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22.05.2024 10:43 Відповісти
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22.05.2024 10:46 Відповісти
А что же скажет Ната? Наверное что нужно отступить и дать что ***** хочет чтобы небылаескалации
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22.05.2024 10:50 Відповісти
Хотіти і зробити - різні речі
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22.05.2024 10:57 Відповісти
На Чорному морі рф флот- закінчується, те саме буде і з балтійським... тільки, значно швитше...
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22.05.2024 11:14 Відповісти
это как бы для Украины хорошая новость.
гопник действует исходя из своей парадигмы - если буду наглым, значит отступят. да, байден сделает всё, что бы фины и литовцы отступили, а может случится так, что его пошлет некий премьер НА-УЙ, как это сделал Нетаньяху. за что потом получил ответку из кукол в Гааге. но Европе пора включатся.
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22.05.2024 12:07 Відповісти
Не факт, не факт.

Є така думка, що США "вписалося" в нашу війну на нашому боці саме з-за того, що ***** перше, що зробив - це "обірвав торговельні морські шляхи". Тобто, до 2022 року фінансова (і будь-яка - наприклад, космос - вони РАЗОМ косм-останцію утримують досі, якщо ви не знаєте) співпраця США з засрашкою була НАБАГАТО більша, ніж з Україною. Але ***** - начхав НА МОРСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНЕ ШЛЯХИ. І за це - вигрібає 3й рік.

Тож *****, по цій версії, собі не те що зашморг остаточно вішає на шию, він ще й з стульчика добровільно стрибає. За такий крок, ще й проти не якоїсь бананової республіки Україна, а проти союзників по головному оборонному військовому блоку (НАТО) - ***** влаштують набагато більше "корисного та приємного" в економіці та політиці. І поточні "корисні санкції" здадуться РЕАЛЬНО "режимом сприяння зростанню економіки".
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22.05.2024 13:11 Відповісти
предлагаю посмотреть и проанализировать вместе. https://www.youtube.com/watch?v=5XxMBeZAWss&t=4s&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9LIVE

если есть моменты, где откровенная чушь, я готов детально подискутировать на эту тему со своими фактами.
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22.05.2024 14:40 Відповісти
Нахєра мені дивитись "хароших руських"? Там кожного першого пальцем потреш - і проявиться імперець, нацист, чороносотенець і шовініст. А кожен другий ще й особисто брав участь в бойових діях зі знищення національних визвольних рухів, а також особисто приймав участь у створенні *********** імперії. Той же нєвзоров. Та й наволоч "іларіонов" - це теж з тієї категорії мразот кінчених, яка особисто створювала ********** імперію. Сидів би собі тихесенько, доживав на накрадене. Але ні - лізе в "лідери думок", розказує тепер щось про засрашку та *****...
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22.05.2024 14:55 Відповісти
он реально "плохой русский", все "хорошие русские" его ненавидят. но выбор за вами. невзоров еще есть )) я его даже 10 лет назад сразу пролистывал. всякие невзоровы тупо говорящие головы.

из "плохих русских" еще отметил бы Крутихина. остальные, да *******.
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22.05.2024 17:53 Відповісти
Любая расийская глупость нам на пользу.
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22.05.2024 13:11 Відповісти
Но, дорас подивимося ож шо воно е НАТА. Проковтнуть чи ні?
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22.05.2024 13:16 Відповісти
А що, так можна? Навіщо воювати, коли можна просто переправити географічні координати.
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22.05.2024 13:28 Відповісти
 
 