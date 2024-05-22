Росія хоче змінити морські кордони із Фінляндією та Литвою
Росія планує розширити свої територіальні води у Балтійському морі на кордоні з Фінляндією та Литвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Moscow Times із посиланням на постанову російського уряду.
У документі, який підготували Міноборони РФ, Росія планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.
Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, йдеться у додатку до постанови уряду РФ. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Росія аргументує своє рішення тим, що чинні географічні координати, встановлені ще радянським урядом, нібито "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". Постанову щодо балтійського кордону, ухвалену СРСР майже 40 років тому, у Росії планують визнати "недійсною".
У Фінляндії та Литві поки не коментували плани російського уряду.
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це, вже вторгнення, чи ще можна потолерастити?
Орки просто встановлять "буферну зону" по Паріж...
Расіюшка, як і положено гієнам, нападає коли противник раз в п'ять, а краще в десять, слабший. Коли противник рівноцінний або сильніший вона на диво дружелюбна...
Ваш хід Байдкен/НАТО.
Чи вода не рахується?
За рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції Пруссію ліквідували як державне утворення. Східну Пруссію розділили між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польською республікою . До складу Радянського Союзу разом із столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Кенігсбергом (перейменовано в Калінінград) увійшло більше третини (17 757 км²) Східної Пруссії, на території яких створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калінінградську область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР (15 100 км²), а невелику частину - 2 657 км², що включала частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0 Куршської коси і місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 Клайпеда з околицями - т.з. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Клайпедський край , передали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литовській РСР . Більше половини Східної Пруссії відійшло https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Польській республіці - близько 19 236,9 км², що приблизно збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Вармінсько-Мазурським воєводством .
гопник действует исходя из своей парадигмы - если буду наглым, значит отступят. да, байден сделает всё, что бы фины и литовцы отступили, а может случится так, что его пошлет некий премьер НА-УЙ, как это сделал Нетаньяху. за что потом получил ответку из кукол в Гааге. но Европе пора включатся.
Є така думка, що США "вписалося" в нашу війну на нашому боці саме з-за того, що ***** перше, що зробив - це "обірвав торговельні морські шляхи". Тобто, до 2022 року фінансова (і будь-яка - наприклад, космос - вони РАЗОМ косм-останцію утримують досі, якщо ви не знаєте) співпраця США з засрашкою була НАБАГАТО більша, ніж з Україною. Але ***** - начхав НА МОРСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНЕ ШЛЯХИ. І за це - вигрібає 3й рік.
Тож *****, по цій версії, собі не те що зашморг остаточно вішає на шию, він ще й з стульчика добровільно стрибає. За такий крок, ще й проти не якоїсь бананової республіки Україна, а проти союзників по головному оборонному військовому блоку (НАТО) - ***** влаштують набагато більше "корисного та приємного" в економіці та політиці. І поточні "корисні санкції" здадуться РЕАЛЬНО "режимом сприяння зростанню економіки".
если есть моменты, где откровенная чушь, я готов детально подискутировать на эту тему со своими фактами.
из "плохих русских" еще отметил бы Крутихина. остальные, да *******.