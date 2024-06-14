Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни
У понеділок, 10 червня, влада Фінляндії заявляла про те, що її повітряний простір порушив російський військовий літак. У процесі розслідування з'ясувалося, що того дня у порушенні повітряного простору країни брали участь не один, а чотири російські військові літаки.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли у Прикордонній службі Фінляндії, під час розслідування з'ясувалося, що 10 червня повітряний простір країни порушили чотири військові літаки РФ - два бомбардувальники і два винищувачі.
"Під час розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - розповіли фінські прикордонники.
За інформацією Прикордонної служби країни, російські повітряні судна залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.
"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - заявив командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.
Прикордонники також додали, що того дня погодні умови для польотів були хорошими, тому це не повинно було вплинути на вибір маршруту російських літаків.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 червня, Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.
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який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
"Эта закарлючка, в конце третьего предложения меняет весь текст. И это уже не извинения, а совсем не то что вы подумали"
Непобедимая Жечь
ФермерскаяПосполитая будет готовиться и внимательно наблюдать!
Соріі за довгий пост)
Не хлопать ушами а запасаться ракетами, радарами, стингерами и пр.
Ну и они ж в Нато уже! Пора ответить , а то питерская подворотня понимает только силу!!!!
У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.
В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.