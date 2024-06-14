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Новини
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Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

У понеділок, 10 червня, влада Фінляндії заявляла про те, що її повітряний простір порушив російський військовий літак. У процесі розслідування з'ясувалося, що того дня у порушенні повітряного простору країни  брали участь не один, а чотири російські військові літаки.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Прикордонній службі Фінляндії, під час розслідування з'ясувалося, що 10 червня повітряний простір країни порушили чотири військові літаки РФ - два бомбардувальники і два винищувачі.

"Під час розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - розповіли фінські прикордонники.

За інформацією Прикордонної служби країни, російські повітряні судна залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.

"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - заявив командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

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Прикордонники також додали, що того дня погодні умови для польотів були хорошими, тому це не повинно було вплинути на вибір маршруту російських літаків.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 червня, Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.

Читайте також: РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо

Автор: 

росія (65360) літак (2914) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+16
Привіт від єрдогану

який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
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14.06.2024 17:04
+13
кацап допоки по хл***** не дістане - ніц не розуміє
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14.06.2024 17:10
+13
Турки просто сбили. Больше к ним расейские блохольоты не залетали
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14.06.2024 17:11
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Ну..., чекаємо на ,,рімейк"!
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14.06.2024 17:00 Відповісти
Ну,хоча б один рузькій ероплан могли б збити! Кацапи б і не помітили!
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14.06.2024 17:00 Відповісти
Привіт від єрдогану

який сбив літак рф,
а пілота розстріляли ще в повітрі.
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14.06.2024 17:04 Відповісти
Потом всем рассказывали азы турецкой грамматики.
"Эта закарлючка, в конце третьего предложения меняет весь текст. И это уже не извинения, а совсем не то что вы подумали"
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14.06.2024 17:48 Відповісти
На часі задіяти польське ППО. Бо залетить авіадивізія, а слідство ще не закінчено....
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14.06.2024 17:07 Відповісти
Не начасі)))
Непобедимая Жечь Фермерская Посполитая будет готовиться и внимательно наблюдать!
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14.06.2024 17:16 Відповісти
Вони зайняті блокуванням кордону
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14.06.2024 17:38 Відповісти
З польскієх гречкосіїв треба сформувати підрозділ, на зразок "Дикие Ласки" - "Аццкіє Хвєрмєри". Як тіки-тіки колібрі, кінджали, тушки та сушки у повітрі, вони на пункти пропуску - а де ці кляті українські вантажівки, чи не порвали Сувалки та дотації????
Соріі за довгий пост)
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14.06.2024 21:05 Відповісти
кацап допоки по хл***** не дістане - ніц не розуміє
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14.06.2024 17:10 Відповісти
Турки просто сбили. Больше к ним расейские блохольоты не залетали
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14.06.2024 17:11 Відповісти
Писец. Вместо того чтобы сбить вражеские бомбардировщики, НАТО решило провести раследование. Вы что там с линейкой бегать будете перемерять под насмешки *****? Учитесь у Ердогана, который без лишних раследований сбил рашистские самолеты и уже который год никаких провокаций от *****. Мало того, ***** теперь перед Ердоганом еще и на четвереньках ползает и называет господином
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14.06.2024 17:12 Відповісти
Есть такая штука "противовертолетная турель" (иногда "противовертолетная мина"). Спрятать легко вдоль границ на всяк случай, заминировать легко от посторонних.
Не хлопать ушами а запасаться ракетами, радарами, стингерами и пр.
Ну и они ж в Нато уже! Пора ответить , а то питерская подворотня понимает только силу!!!!
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14.06.2024 17:12 Відповісти
запрошуйте турецьке ППО ,вони не вагаються
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14.06.2024 17:22 Відповісти
ердоган знае що робити
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14.06.2024 17:41 Відповісти
Извиняться!!!

У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.

В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.
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14.06.2024 17:56 Відповісти
Вот поэтому североевропейские страны и дали добро на применения их оружия по территории Орды и судя по всему орков на эти провокации науськивают китайцы.
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14.06.2024 18:07 Відповісти
Ех, фуйло, немає на тебе Ердогана.
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14.06.2024 18:08 Відповісти
Залетіли. 4. І що? А нічого.
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15.06.2024 20:37 Відповісти
 
 