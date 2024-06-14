Чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за один день, - Прикордонна служба країни

У понеділок, 10 червня, влада Фінляндії заявляла про те, що її повітряний простір порушив російський військовий літак. У процесі розслідування з'ясувалося, що того дня у порушенні повітряного простору країни брали участь не один, а чотири російські військові літаки.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Прикордонній службі Фінляндії, під час розслідування з'ясувалося, що 10 червня повітряний простір країни порушили чотири військові літаки РФ - два бомбардувальники і два винищувачі.

"Під час розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - розповіли фінські прикордонники.

За інформацією Прикордонної служби країни, російські повітряні судна залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.

"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - заявив командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

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Прикордонники також додали, що того дня погодні умови для польотів були хорошими, тому це не повинно було вплинути на вибір маршруту російських літаків.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 червня, Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.

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