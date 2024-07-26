Вследствие сброса оккупантами взрывчатки ранен мужчина в Киндийке на Херсонщине
Сегодня, 26 июля, оккупанты сбросили взрывчатку во двор жилого дома в Киндийке Херсонской области, ранен человек.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, примерно в 18:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома в Киндийке.
В ОВА сообщили, что в результате взрыва пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, а также ранения плеча, руки и ноги. Пострадавший доставлен в больницу для оказания медпомощи.
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