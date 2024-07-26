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Новости Война
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В результате атаки российского дрона ранены три человека в селе Лежино Запорожского района

Обстріли Запорізької області

Российские войска атаковали дроном село в Запорожской области. Ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Враг атаковал дроном. Ударил в жилой дом и вызвал пожар соседних домов. Две женщины и мужчина получили ранения.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и оказали необходимую помощь.

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обстрел (26835) жертвы (2055) Запорожская область (3031) Федоров Иван (464)


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