В результате атаки российского дрона ранены три человека в селе Лежино Запорожского района
Российские войска атаковали дроном село в Запорожской области. Ранения получили три человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Враг атаковал дроном. Ударил в жилой дом и вызвал пожар соседних домов. Две женщины и мужчина получили ранения.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и оказали необходимую помощь.
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