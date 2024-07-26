За неделю средствами РЭБ были подавлены 7916 БпЛА россиян, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Почти 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов уничтожили наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля.

Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подавлено и уничтожено 4313 БпЛа типа крыло и 3603 fpv-дронов.

Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск выявлено 43 вражеские станции РЭБ.

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"Воины, спасибо за постоянную эффективную боевую работу! Вы спасаете жизни наших побратимов и посестер, защищаете позиции и вооружение, позволяете нашим подразделениям успешно выполнять собственные задачи по обороне и наступлению", - поблагодарил Павлюк.