За неделю средствами РЭБ были подавлены 7916 БпЛА россиян, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
Почти 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов уничтожили наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля.
Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подавлено и уничтожено 4313 БпЛа типа крыло и 3603 fpv-дронов.
Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск выявлено 43 вражеские станции РЭБ.
"Воины, спасибо за постоянную эффективную боевую работу! Вы спасаете жизни наших побратимов и посестер, защищаете позиции и вооружение, позволяете нашим подразделениям успешно выполнять собственные задачи по обороне и наступлению", - поблагодарил Павлюк.
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