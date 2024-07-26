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За неделю средствами РЭБ были подавлены 7916 БпЛА россиян, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Сухопутні війська про подавлені РЕБ дрони

Почти 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов уничтожили наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля.

Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подавлено и уничтожено 4313 БпЛа типа крыло и 3603 fpv-дронов.

Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск выявлено 43 вражеские станции РЭБ.

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"Воины, спасибо за постоянную эффективную боевую работу! Вы спасаете жизни наших побратимов и посестер, защищаете позиции и вооружение, позволяете нашим подразделениям успешно выполнять собственные задачи по обороне и наступлению", - поблагодарил Павлюк.

За тиждень засобами РЕБ були подавлені 7916 БпЛА росіян

Автор: 

уничтожение (6803) дроны (3831) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+7
Якщо це правда, то це офігенно!!!
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26.07.2024 22:29
+5
Слав президенту Порошенку! Дякуємо Вам Пане Президенте за допомогу ЗСУ та спасіння України.
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26.07.2024 22:42
+4
дуже класний тролінг назвати зеленського патріотом та президентом. а його виборців розумними людьми.
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26.07.2024 22:54
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Якщо це правда, то це офігенно!!!
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26.07.2024 22:29 Ответить
Насправді це дуже мало, але видно, що реби прогресують
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26.07.2024 22:36 Ответить
8 тисяч за тиждень - це мало? Це майже 30 тисяч за місяць! А уяви скільки б лиха вони натворили. Звісно, хотілось би збивати нах всі, але ж це не реально...принаймні зараз. І добре, що наші світлі голови йдуть вперед - наші зможуть придумати ВСЕ!
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26.07.2024 22:44 Ответить
Це дуже мало , приблизно 1 бпла в день на один кілометр фронту. Тобто приблизно стільки ж вони втрачають і без реб , а завдяки рукожопості
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27.07.2024 10:40 Ответить
Тут одна из морских свинок громко зааплодировала и была подавлена. (Так как это слово нелёгкое, я объясню тебе, что оно значит. Служители взяли большой мешок, сунули туда свинку вниз головой, завязали мешок и сели на него).

(Л. Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес")
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26.07.2024 22:30 Ответить
До чого цей висер кацапською ?
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26.07.2024 23:47 Ответить
Слав президенту Порошенку! Дякуємо Вам Пане Президенте за допомогу ЗСУ та спасіння України.
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26.07.2024 22:42 Ответить
👍Дуже класний тролінг😁
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26.07.2024 22:48 Ответить
дуже класний тролінг назвати зеленського патріотом та президентом. а його виборців розумними людьми.
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26.07.2024 22:54 Ответить
Це гарний результат. Надалі більше. Але вкрай бажано суттєво зменшити кількість подавлених українських БПЛА, які через неузгодженість дій підрозділів потрапляють під вплив нашіх засобів РЕБ. Під френли-файр української РЕБ.
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26.07.2024 23:10 Ответить
 
 