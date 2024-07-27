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Новости Помощь Украине
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Украина до конца октября получит все средства бюджетной помощи от США, - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова

Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной. - Ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - пояснила посол.

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Она заявила, что остальное Украина ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.

Автор: 

госбюджет (1186) США (26313) финансирование (1793) Маркарова (279)


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Топ комментарии
+3
А маркарова тут до чого? Вона зайнята мережею своїх ресторанів української кухні в США і єдине що вона може як "послиця" кваліфіковано вякнути це про ціну "борщевого набору" в США...
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27.07.2024 01:03
+3
Ще трохи залишилось розікрасти і можна підписувати капітуляцію в листопаді.
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27.07.2024 03:54
+1
"60 мільярдів доларів було виділено" - треба писати правду, що там по максимуму для України десь приблизно половина.
Тобто посол вводить в оману

"що решту Україна очікує отримати до кінця жовтня, тобто до кінця фіскального року"
фіскальний рік починається 1 жовтня, тобто на початку місяця, а не в кінці
тобто це брехня

"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною"
Вже й придумали, куди використати....

А що з PDA, який виділений в розмірі 7.8млрд, та діє до кінця фіскроку, тобто до 1 жовтня 2024
Там залишок 6.6млрд
Якщо не виділять, то він просто згорить

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27.07.2024 10:47
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60 миллиардов где?
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27.07.2024 00:22 Ответить
в законопроекті про допомогу Україні (https://docs.house.gov/billsthisweek/20240415/APRIL2024_UKRAINE_xml.pdf ) нічого не сказано про $60 млрд саме для УкраЇни. а якщо ви наслово повірили ЗМІ - західним, нашим, рфским, китайським, перуанськім, різниця мінімальна, то я вам співчуваю(
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27.07.2024 01:13 Ответить
Так це Байден всім так розповідав, що він просить у Конгреса 61млрд для України

Навіть Трамп та Зеленський вірять, що 61млрд для України
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27.07.2024 10:39 Ответить
прочитавши документ ви б все зрозуміли) по перше, кажуть і вірять трохи різні речі) по друге законодавчий акт називається "Ukraine Security Supplemental Appropriations Act, 2024"і на його виконання дійсно виділено з бюджету $60, але саме для прямої війскової допомога Україні тут і зараз існують програми PDA і USAID а на них виділено приблизно в 10(десять) разів меньше грошей. й big guy не поспішає їх виділяти, можливо забув просто, вікове)
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27.07.2024 11:58 Ответить
Називається він по іншому
H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes.

І в описі вказано, що Україні, Ізраїлю та іншим союзникам

This act provides FY2024 supplemental appropriations to several federal agencies for assistance to Ukraine, Israel, and U.S. allies in the Indo-Pacific region. The act also addresses various foreign policy issues.

якщо все віддадуть Україні, а не союзникам - то вийде може 30млрд
USAI - 13.7млрд, до 1 жовтня 2025
PDA - 7.7млрд, но на всі країни загалом, , до 1 жовтня 2024. Ризик "згоріти"
FMF - 1.6млрд, до 1 жовтня 2025
Економіка - 7.8млрд, до 1 жовтня 2025
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27.07.2024 12:38 Ответить
саме так й називаэться "This Act may be cited as the ''Ukraine Security Sup-17
plemental Appropriations Act, 2024''", экономічна допомога й FMF це трохи не про пряму військову допомогу, й все не віддадуть Україні бо пройшло вже 3 місяці й помітні тенденції. до того ж ви дуже точно підмітили статус Ізраїлю, Корейської республіки та Китайської республіки - союзники США, з гарантіями, двостороніми угодами та війсками США на своїй території.
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27.07.2024 15:46 Ответить
так буде ще точніше: Байдено вігодно казати про $60млрд бо він ніби аж так сильно допомагає, Трампу - бо мов би результат від допомоги не найкращий, а виділеннно на неї $60 млрд, він прийде і зробить дешевше і ліпше, а Зеленський - х"єсос і к"нчений му"ак, не кажучи вже про вкрай погані когнітивні здібності та освіту
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27.07.2024 12:04 Ответить
это как раз обращение было всем тем, кто пол года топил за 60млрд. все сми пол года продвигали лавацкую тему - вы респ гады, дайте 60млр оружия Украине. когда им говорилось что это пшик и оружием вы даже 10 не получите, а основная часть уйдет на демовские коррупционные схемы, то обвиняли в трампизме и рашизме. эту кампанию всеми силами обос-рали, теперь как вата всё перечеркнули и берутся за следущие. геббельсщина работает.

вы откройте архив цензора января 2024 и посмотрите по сколько сот комментариев соросят они набирали. а теперь даже дюжины нет. делаю вывод это не люди перестали молчать, а фсб-соровскаие боты молчат. но они опять как навозные мухи налетят на очередную пропагандисткую статью.
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27.07.2024 20:32 Ответить
А маркарова тут до чого? Вона зайнята мережею своїх ресторанів української кухні в США і єдине що вона може як "послиця" кваліфіковано вякнути це про ціну "борщевого набору" в США...
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27.07.2024 01:03 Ответить
Ще трохи залишилось розікрасти і можна підписувати капітуляцію в листопаді.
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27.07.2024 03:54 Ответить
Та не . А если не получится подзаморозить конфликт. Июнь-июль - самое то время , когда подсуетился и забыл, с уверенностью что будет финансирование-помощь на следующий год, чтобы успеть пройти процедуру парламента США по утверждению помощи Украине... Ан, нет, будет, как в этом году, волати, шо никто не помогает. Не послушал Залужного, спустил до сентября в прошлом году , дурак, годичную помощь на мясные штурмы, а потом начал поливать грязью Штаты, что те де так долго не помогают. Прооскальзывает инфа, что в августе-сентябре кацапы , когда уйдут в глухую оборону, мы опять начнем мясные штурмы.
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27.07.2024 07:02 Ответить
07:00

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/07/27/7467654/ Сухопутные войска отчитались о почти 8 тысячах уничтоженных вражеских БпЛа за неделю
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27.07.2024 07:17 Ответить
лазерные ружья - тюв тюв тюв
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27.07.2024 07:18 Ответить
"60 мільярдів доларів було виділено" - треба писати правду, що там по максимуму для України десь приблизно половина.
Тобто посол вводить в оману

"що решту Україна очікує отримати до кінця жовтня, тобто до кінця фіскального року"
фіскальний рік починається 1 жовтня, тобто на початку місяця, а не в кінці
тобто це брехня

"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною"
Вже й придумали, куди використати....

А що з PDA, який виділений в розмірі 7.8млрд, та діє до кінця фіскроку, тобто до 1 жовтня 2024
Там залишок 6.6млрд
Якщо не виділять, то він просто згорить

Чому це не коментується?
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27.07.2024 10:47 Ответить
 
 