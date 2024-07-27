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Украина до конца октября получит все средства бюджетной помощи от США, - Маркарова
Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной. - Ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - пояснила посол.
Она заявила, что остальное Украина ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.
"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.
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Навіть Трамп та Зеленський вірять, що 61млрд для України
H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes.
І в описі вказано, що Україні, Ізраїлю та іншим союзникам
This act provides FY2024 supplemental appropriations to several federal agencies for assistance to Ukraine, Israel, and U.S. allies in the Indo-Pacific region. The act also addresses various foreign policy issues.
якщо все віддадуть Україні, а не союзникам - то вийде може 30млрд
USAI - 13.7млрд, до 1 жовтня 2025
PDA - 7.7млрд, но на всі країни загалом, , до 1 жовтня 2024. Ризик "згоріти"
FMF - 1.6млрд, до 1 жовтня 2025
Економіка - 7.8млрд, до 1 жовтня 2025
plemental Appropriations Act, 2024''", экономічна допомога й FMF це трохи не про пряму військову допомогу, й все не віддадуть Україні бо пройшло вже 3 місяці й помітні тенденції. до того ж ви дуже точно підмітили статус Ізраїлю, Корейської республіки та Китайської республіки - союзники США, з гарантіями, двостороніми угодами та війсками США на своїй території.
вы откройте архив цензора января 2024 и посмотрите по сколько сот комментариев соросят они набирали. а теперь даже дюжины нет. делаю вывод это не люди перестали молчать, а фсб-соровскаие боты молчат. но они опять как навозные мухи налетят на очередную пропагандисткую статью.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/07/27/7467654/ Сухопутные войска отчитались о почти 8 тысячах уничтоженных вражеских БпЛа за неделю
Тобто посол вводить в оману
"що решту Україна очікує отримати до кінця жовтня, тобто до кінця фіскального року"
фіскальний рік починається 1 жовтня, тобто на початку місяця, а не в кінці
тобто це брехня
"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною"
Вже й придумали, куди використати....
А що з PDA, який виділений в розмірі 7.8млрд, та діє до кінця фіскроку, тобто до 1 жовтня 2024
Там залишок 6.6млрд
Якщо не виділять, то він просто згорить
Чому це не коментується?