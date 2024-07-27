Украина до конца октября получит все средства бюджетной помощи от США, - Маркарова

Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной. - Ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - пояснила посол.

Читайте также: Если до середины сентября не принять изменения в бюджет, не будет средств на выплаты зарплат военным, - "слуга народа" Пидласа

Она заявила, что остальное Украина ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.