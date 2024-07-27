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Новости Война
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Российские ударные беспилотники атакуют несколько областей Украины, - Воздушные силы

Шахед

Россияне снова запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В 23:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

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По состоянию на 00:18 Воздушные силы сообщили:

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.

БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный".

Повітряні сили про атаку російських БпЛА
Повітряні сили про атаку російських БпЛА

беспилотник (3516) Воздушные силы (2239) воздушная тревога (772)


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Не понимаю, зачем такие новости на Цензоре, если их можно увидеть на первоисточнике...
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27.07.2024 01:32 Ответить
 
 