Российские ударные беспилотники атакуют несколько областей Украины, - Воздушные силы

Россияне снова запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В 23:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

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По состоянию на 00:18 Воздушные силы сообщили:

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.

БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный".



