Российские ударные беспилотники атакуют несколько областей Украины, - Воздушные силы
Россияне снова запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
В 23:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.
По состоянию на 00:18 Воздушные силы сообщили:
"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА южнее Павлограда, курсом на Днепр.
БпЛА в южной части Харьковской области, курс северный.
БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный".
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Владимир Лонгер
показать весь комментарий27.07.2024 01:32 Ответить Мне нравится 0
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