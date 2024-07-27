Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Брянскую область
Ночью 27 июля Брянскую область РФ массированно атаковали якобы украинские БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и минобороны РФ.
Министерство обороны России утверждает, что поздно вечером пятницы в течение двух с половиной часов над Брянской областью был сбит 21 украинский беспилотник.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщал о 14 сбитых беспилотниках.
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Дрона побачили, і уже одразу - МАСОВАНА!!!