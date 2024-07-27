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Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Брянскую область

український,безпілотник

Ночью 27 июля Брянскую область РФ массированно атаковали якобы украинские БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и минобороны РФ.

Министерство обороны России утверждает, что поздно вечером пятницы в течение двух с половиной часов над Брянской областью был сбит 21 украинский беспилотник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщал о 14 сбитых беспилотниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские ударные беспилотники атакуют несколько областей Украины, - Воздушные силы

беспилотник (3516) россия (95308)


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Краще б атакували окупантів на Півдні. Вони там дуже комфортно себе почувають!
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27.07.2024 07:59 Ответить
Паніка чергова від рашистів!
Дрона побачили, і уже одразу - МАСОВАНА!!!
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27.07.2024 09:05 Ответить
Краще б не 40 а 140. На часі повторити кацапам Перл Харбор!!!
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27.07.2024 10:55 Ответить
 
 