Оккупанты ударили по 10 населенным пунктам Запорожской области, три человека получили ранения
Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 408 ударов по Запорожской области, есть раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Две женщины и мужчина получили ранения в результате российских атак по Запорожскому району", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг:
- нанес 8 авиационных ударов по Каменскому, Лобковому, Роботино, Малой Токмачке и Малиновке;
- атаковал 224 БпЛА различной модификации Лежино, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- совершил 9 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Роботино;
- нанес 167 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков.
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