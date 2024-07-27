Утром вражеский беспилотник атаковал авто скорой помощи, пострадал водитель. ФОТО
Утром 27 июля в Бериславе российский беспилотник атаковал авто бригады экстренной медицинской помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
"Взрывную травму и ранение ноги получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
По информации начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки россияне атаковали 18 населенных пунктов области.
"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и спорткомплекс; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 3 частных дома. также повреждены автомойки, гаражное помещение, автобусы, карета "скорой" и частные автомобили. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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