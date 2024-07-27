В случае победы на выборах Харрис начнется Третья мировая война, - Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Если мы победим, это будет очень просто. Все решится и очень быстро. Если нет, то вы получите большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третью мировую войну. Вы сейчас ближе к этому, чем когда-либо, потому что нашей страной руководят некомпетентные люди", - добавил он.

Трамп также делал другие мрачные прогнозы относительно того, что может произойти, если он не вернет себе кресло в Белом доме. В частности, он утверждал, что фондовый рынок потерпит крах.

Трамп избрал своим вице-президентом в случае победы на выборах сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Представитель радикального MAGA-крыла Республиканской партии Вэнс говорит, что не хочет, чтобы Россия завоевала Украину, но поддерживает "замораживание" конфликта близко к нынешней линии фронта. Также он выступает за нейтральный статус Украины, на котором настаивает Кремль, в обмен на предоставление "определенной американской помощи в сфере безопасности в долгосрочной перспективе".

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