В случае победы на выборах Харрис начнется Третья мировая война, - Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Если мы победим, это будет очень просто. Все решится и очень быстро. Если нет, то вы получите большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третью мировую войну. Вы сейчас ближе к этому, чем когда-либо, потому что нашей страной руководят некомпетентные люди", - добавил он.
Трамп также делал другие мрачные прогнозы относительно того, что может произойти, если он не вернет себе кресло в Белом доме. В частности, он утверждал, что фондовый рынок потерпит крах.
Трамп избрал своим вице-президентом в случае победы на выборах сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Представитель радикального MAGA-крыла Республиканской партии Вэнс говорит, что не хочет, чтобы Россия завоевала Украину, но поддерживает "замораживание" конфликта близко к нынешней линии фронта. Также он выступает за нейтральный статус Украины, на котором настаивает Кремль, в обмен на предоставление "определенной американской помощи в сфере безопасности в долгосрочной перспективе".
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Основа вєлічія Ордиhttps://republic.com.ua/article/osnova-v%d1%94lichiya-ordi.html#respond
Трамп - жертва Скабєєвої.
«Трамп розповів, що сказав Зеленському, що «ми маємо закінчити цю війну». Американський політик переконаний у непереможності РФ.
«Вони (російська армія - ред.) військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять - вони ведуть війни. Вони перемогли Наполеона. Вони перемогли Гітлера. І весняний наступ так і не відбувся. У росіян мільйони снарядів і тисячі танків. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Цього не повинно було статися», - сказав кандидат у президенти США.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін - "сильні хлопці".............
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Зірвемо плани замиритися з сволотою і у світі переможе ідея, що сволоту треба додавити остаточно.
А все ж, ми, українці, велика нація. Це саме ми всю свою історію не боялися кинути виклик тому, кого всі інші вважали непереможним.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZWJD3VDGFnIHB2mSYS5sdau54KrmUlz_R7SrT4hcF-*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
"Конечно, цитата и история полностью выдуманы, но.. мемы о том, что трамповский вице-президент - дивано@об"...
вынуждены писать статьи-опровержения в стиле "Нет, Джей Ди Вэнс не **@л диван", а сам высокодуховный кандидат на должность ВП банит в твиттере пользователей за любые картинки или видео с диванами".
J.D. Vance Did Not Have Sex With a Couch
... but.. what about Trump?
"Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," the 'Late Show' host joked in his monologue on Thursday after memes spread far and wide.
А потім цюцюрка.
А вот для самой Америки или Израиля он зарекомендовал себя куда лучше демократической партии, поэтому я двумя руками за его преход к президенству
Можна порівняти з планом Байдена + Гаріс, котрі повинні виконати вимогу закона про розробку плана перемоги України.
Пройшло більше 60 днів, закон вимагав розробити впродовж 45 днів
Це злочин, чи ні?
Якповідомляє Reuters, Трамп сказав, якщо проголосують за нього в листопаді цього року, то "через чотири роки вам не доведеться голосувати знову". Трамп виступав на заході, організованому консервативною групою Turning Point Action у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.
Він сказав: "Християни, вийдіть і проголосуйте, тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Ще чотири роки, знаєте що, все буде виправлено, все буде добре, вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни. Я люблю вас, християн. Я християнин. Я люблю вас, виходьте, ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться знову голосувати, ми все виправимо так добре вам не доведеться голосувати".
Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг не звернувся безпосередньо до зауважень Трампа, коли його попросили пояснити їх. Ченг сказав, що Трамп "говорив про об'єднання цієї країни", і звинуватив у спробі вбивства Трампа два тижні тому "політичне середовище, що викликає розбіжності".
За посиланням також не має фрази "Де-юре він пообіцяв американцям свою довічну диктатуру без жодних виборів в наступні роки:"
Це придуманий допис бота