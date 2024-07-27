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В случае победы на выборах Харрис начнется Третья мировая война, - Трамп

трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Если мы победим, это будет очень просто. Все решится и очень быстро. Если нет, то вы получите большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третью мировую войну. Вы сейчас ближе к этому, чем когда-либо, потому что нашей страной руководят некомпетентные люди", - добавил он.

Трамп также делал другие мрачные прогнозы относительно того, что может произойти, если он не вернет себе кресло в Белом доме. В частности, он утверждал, что фондовый рынок потерпит крах.

Трамп избрал своим вице-президентом в случае победы на выборах сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Представитель радикального MAGA-крыла Республиканской партии Вэнс говорит, что не хочет, чтобы Россия завоевала Украину, но поддерживает "замораживание" конфликта близко к нынешней линии фронта. Также он выступает за нейтральный статус Украины, на котором настаивает Кремль, в обмен на предоставление "определенной американской помощи в сфере безопасности в долгосрочной перспективе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько республиканцев не довольны тем, что Трамп избрал Вэнса своим вице-президентом, - The Hill

выборы (24720) США (26313) Трамп (5036)


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Топ комментарии
+38
Це трампону куратори із фсб сказали? Тухла мантра.
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27.07.2024 09:49
+32
https://t.me/Ol_Sharp/20215 Олег Шарп

Зробимо аналіз внутрішньополітичної ситуації у США. Отже...

ТРАМП
Всі ті експерти, які після замаху писали "От момент, коли Трамп виграв вибори", ******* швидкість старіння інформації не усвідомлюють взагалі. Минуло лише два тижні, а замах здається вже давнім мемом, про який і згадувати непристойно. До того ж, Трамп зробив величезну помилку - вибрав кандидатом у віце-президенти свою копію. Мало того, ще більш одіозну копію, аніж він сам - правого радикала та ізоляціоніста.
До оприлюднення ним самим деталей розмови із Зеленським, я у глибині душі сподівався, що у Трампа дійсно є якийсь план закінчення цієї війни. Але після того, як він підтвердив свої головні тези, а саме: "Росіяни переможуть, бо перемогли Гітлера і Наполеона, а путін і Сі - сильні парубки, яких треба боятись", на цих надіях поставив хрест. І якщо хтось думає, що Трамп просто не хоче розкривати свої справжні плани, той або обманює себе, або просто невіглас.
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27.07.2024 09:51
+29
ХАРРІС
Якщо Камалу буде обрано президентом, вона вступить на посаду з досвідом у зовнішній політиці, накопиченим під час її роботи сенатором під час президентства Трампа, а також перебуванням на посаді віце-президента під керівництвом Байдена.
У більшості сфер Харріс продовжить реалізацію зовнішньополітичних цілей нинішнього президента. Вона запропонує підтримку військовим зусиллям України та продовжить ініціативи щодо зміцнення альянсів в АТР регіоні в умовах геополітичного підйому Китаю. Також Камала підтримуватиме Ізраїль та інших союзників на Близькому Сході. Але з приводу війни Ізраїлю проти ХАМАС Харріс висловила більше співчуття до долі палестинців, і ця позиція може заспокоїти арабо-американських виборців та інших, які стурбовані підтримкою Байденом військових дій Ізраїлю в Газі.
Позиція щодо війни в Україні. У червні вона представляла США на Саміті миру, де висловила розуміння вступу Києва до НАТО. Перед цим, на Мюнхенській безпековій конференції, Харріс підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно». Також вона пообіцяла притягти владу в Москві до відповідальності за військові злочини її армії.
Наразі Камала активно критикує Трампа за його заяви про те, що він виведе США із НАТО. Ще вона розповіла, що коли була прокурором штату, а до цього звичайним прокурором, то боролася зі злочинцями різних мастей - до яких, за її словами, належить і Трамп.
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27.07.2024 09:52
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Розпочнеться суд над Трампом так безумовно, а третя світова то є добре адже вона обнулить автократії, а ти робиш все щоб вони ставали сильнішими , і у підсумку вона буде все одно
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27.07.2024 11:00 Ответить
демократи з кацапами вже розвязали війну.
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27.07.2024 11:00 Ответить
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27.07.2024 11:05 Ответить
https://republic.com.ua/article/osnova-v%D1%94lichiya-ordi.html https://republic.com.ua/article/osnova-vєlichiya-ordi.html

Основа вєлічія Ордиhttps://republic.com.ua/article/osnova-v%d1%94lichiya-ordi.html#respond

Трамп - жертва Скабєєвої.

«Трамп розповів, що сказав Зеленському, що «ми маємо закінчити цю війну». Американський політик переконаний у непереможності РФ.

«Вони (російська армія - ред.) військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять - вони ведуть війни. Вони перемогли Наполеона. Вони перемогли Гітлера. І весняний наступ так і не відбувся. У росіян мільйони снарядів і тисячі танків. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Цього не повинно було статися», - сказав кандидат у президенти США.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін - "сильні хлопці".............
............................

Зірвемо плани замиритися з сволотою і у світі переможе ідея, що сволоту треба додавити остаточно.

А все ж, ми, українці, велика нація. Це саме ми всю свою історію не боялися кинути виклик тому, кого всі інші вважали непереможним.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZWJD3VDGFnIHB2mSYS5sdau54KrmUlz_R7SrT4hcF-*************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
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27.07.2024 11:44 Ответить
... шутка в X Twitter о том, что в своих мемуарах Джей Ди описывал сцену своего сексуального контакта с диваном через латексную перчатку... была незаурядно правдоподобной, с указанием страниц в книге Венса и прямой цитатой оттуда.
"Конечно, цитата и история полностью выдуманы, но.. мемы о том, что трамповский вице-президент - дивано@об"...
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27.07.2024 22:40 Ответить
"И уж пох, что он ничего такого не говорил, пох, что это просто тупая и абсурдная история - мемы уносятся, республиканские СМИ..
вынуждены писать статьи-опровержения в стиле "Нет, Джей Ди Вэнс не **@л диван", а сам высокодуховный кандидат на должность ВП банит в твиттере пользователей за любые картинки или видео с диванами".
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27.07.2024 22:42 Ответить
https://www.thecut.com/article/jd-vance-couch-sex-rumor.html the CUT 2024 ELECTION | 3:07 P.M.

J.D. Vance Did Not Have Sex With a Couch

... but.. what about Trump?
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27.07.2024 22:36 Ответить
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27.07.2024 22:37 Ответить
Stephen Colbert Tackles J.D. Vance Couch Story

"Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," the 'Late Show' host joked in his monologue on Thursday after memes spread far and wide.
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27.07.2024 22:59 Ответить
Потом инопланетяне, солнце погаснет,луна сойдёт с орбиты и т.д.
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27.07.2024 11:12 Ответить
ідіот фарбований
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27.07.2024 11:14 Ответить
.... санітарів викликали ?
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27.07.2024 11:22 Ответить
Якщо оберуть Камалу Харріс, вона зробить так, що його вуха звернуться в трубочку і відпадуть.
А потім цюцюрка.
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27.07.2024 11:28 Ответить
Та не тільки. Ще і рептилоіди на Землю висадяться.
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27.07.2024 11:41 Ответить
Не знаю за что коментаторы тут не любят Трампа и называют его агентом ФСБ, но могу понять почему в Украине или европе не хотят его избрания, он не предсказуемый и часто его поступки расходились с тем что он говорил, типа даст Украине тамагавки, разрешит бить по Москве но при этом будет сильно настаивать на мирных переговорах, из этого разряда.
А вот для самой Америки или Израиля он зарекомендовал себя куда лучше демократической партии, поэтому я двумя руками за его преход к президенству
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27.07.2024 11:51 Ответить
Частка правди є. Логічно.
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27.07.2024 12:54 Ответить
Мабуть, тому що в USA про-Ізраїльське лобі та про-Українське це такі дві великі різниці.
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27.07.2024 13:06 Ответить
Ну і навіщо це тобі радісно повідомляти на українському форумі? На всіх ізраїльських забанили?
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27.07.2024 16:34 Ответить
Там кроме Хизбаллы ничего не обсуждают)
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27.07.2024 20:16 Ответить
может потому что тут комментаторы в основном с Украины, а не с израиля, не?
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27.07.2024 16:59 Ответить
Яке ж воно іпануте... Трамп-95...
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27.07.2024 12:03 Ответить
Зассал..... "Атогарриспридёт!!!"
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27.07.2024 12:30 Ответить
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27.07.2024 12:52 Ответить
А у разі перемоги Трампа почнеться громадянська війна. От і хай тепер американці обирають.
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27.07.2024 13:08 Ответить
Старий пердун почав нервувати.
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27.07.2024 13:27 Ответить
На загривку купа кримінальних справ, а у в'язницю не хочеться ...
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27.07.2024 14:24 Ответить
Таки треба було нам не пожлобитись та скинутись для трампона тому стрільцю срібну кулю із стразами та вигравірованою присвятою 😂👍
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27.07.2024 13:50 Ответить
Той "стрілок", не більш ніж передвиборна афера самого Трампа ...
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27.07.2024 14:22 Ответить
ти Гандон іди на...уй чмо кончане
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27.07.2024 15:52 Ответить
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/07/26/7467563/ Ось план від Помпео , також бувшого радника Трампа

Можна порівняти з планом Байдена + Гаріс, котрі повинні виконати вимогу закона про розробку плана перемоги України.
Пройшло більше 60 днів, закон вимагав розробити впродовж 45 днів

Це злочин, чи ні?
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27.07.2024 19:27 Ответить
А трамп погодився на нього? (запитання риторичне. Але ж ти брехло трвмпівське...)
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28.07.2024 11:49 Ответить
https://espreso.tv/svit-tramp-skazav-khristiyanam-shcho-im-ne-dovedetsya-golosuvati-pislya-tsikh-viboriv-yakshcho-vin-stane-prezidentom-ssha Трамп вчергове ******* в публічній промові. Де-юре він пообіцяв американцям свою довічну диктатуру без жодних виборів в наступні роки :
Якповідомляє Reuters, Трамп сказав, якщо проголосують за нього в листопаді цього року, то "через чотири роки вам не доведеться голосувати знову". Трамп виступав на заході, організованому консервативною групою Turning Point Action у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.
Він сказав: "Християни, вийдіть і проголосуйте, тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Ще чотири роки, знаєте що, все буде виправлено, все буде добре, вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни. Я люблю вас, християн. Я християнин. Я люблю вас, виходьте, ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться знову голосувати, ми все виправимо так добре вам не доведеться голосувати".
Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг не звернувся безпосередньо до зауважень Трампа, коли його попросили пояснити їх. Ченг сказав, що Трамп "говорив про об'єднання цієї країни", і звинуватив у спробі вбивства Трампа два тижні тому "політичне середовище, що викликає розбіжності".
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28.07.2024 12:10 Ответить
В оригіналі, журналіст написав "Незрозуміло, що мав на увазі колишній президент під час виборчої кампанії,"

За посиланням також не має фрази "Де-юре він пообіцяв американцям свою довічну диктатуру без жодних виборів в наступні роки:"

Це придуманий допис бота
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28.07.2024 13:00 Ответить
А ще чума та пришестя самі знаєте кого. Дебіл рудий.
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28.07.2024 21:38 Ответить
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