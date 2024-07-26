Несколько республиканцев недовольны тем, что Трамп избрал Вэнса своим вице-президентом, - The Hill

Умеренные республиканцы в Палате представителей Конгресса США выразили недовольство тем, что кандидат в президенты Дональд Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора Джей Ди Вэнса. Республиканцы обеспокоены внешнеполитическими позициями Вэнса, в том числе и в отношении Украины.

Об этом пишет издание The Hill, которое пообщалось с рядом республиканцев на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, представители Республиканской партии США "выразили обеспокоенность в связи с внешнеполитическими позициями Вэнса, отсутствием у него опыта, а также неспособностью расширить республиканскую коалицию вне политической базы Трампа".

Издание отмечает, что среди республиканцев в Палате представителей остается много сторонников сенатора Вэнса. Особенно много таких среди жестких консерваторов, которые предпочитают популистский лозунг "Америка - прежде всего".

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Однако умеренное крыло республиканцев, которое поддерживает подходы Рональда Рейгана (40-й президент США. - Ред.) относительно мощной внешней политики Америки, говорят, что многие их коллеги сомневаются в Венсе.

"Он был худшим выбором из всех вариантов. Это настолько плохо, что даже я не думал, что такое возможно", - сказал один из республиканцев в Палате представителей. Он добавил, что Вэнс занимает антиукраинскую позицию и является еще большим популистом, чем Трамп.

"Я думаю, что если бы вы спросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что он неправильный выбор", - сказал второй республиканец.

Еще один член Палаты представителей от республиканцев сказал, что в партии "существуют серьезные разногласия" в отношении Вэнса.

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The Hill добавляет, что беспокойство однопартийцев Трампа относительно выбора кандидата в вице-президенты стало более выразительным после того, как действующий президент Джо Байден отказался от участия в выборах 2024 года и поддержал Камалу Харрис.

Напомним, что во время съезда Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты США.

Ранее издание Politico писало, что избрание Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу, учитывая его антиукраинскую позицию.

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