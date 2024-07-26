Несколько республиканцев недовольны тем, что Трамп избрал Вэнса своим вице-президентом, - The Hill
Умеренные республиканцы в Палате представителей Конгресса США выразили недовольство тем, что кандидат в президенты Дональд Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора Джей Ди Вэнса. Республиканцы обеспокоены внешнеполитическими позициями Вэнса, в том числе и в отношении Украины.
Об этом пишет издание The Hill, которое пообщалось с рядом республиканцев на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, представители Республиканской партии США "выразили обеспокоенность в связи с внешнеполитическими позициями Вэнса, отсутствием у него опыта, а также неспособностью расширить республиканскую коалицию вне политической базы Трампа".
Издание отмечает, что среди республиканцев в Палате представителей остается много сторонников сенатора Вэнса. Особенно много таких среди жестких консерваторов, которые предпочитают популистский лозунг "Америка - прежде всего".
Однако умеренное крыло республиканцев, которое поддерживает подходы Рональда Рейгана (40-й президент США. - Ред.) относительно мощной внешней политики Америки, говорят, что многие их коллеги сомневаются в Венсе.
"Он был худшим выбором из всех вариантов. Это настолько плохо, что даже я не думал, что такое возможно", - сказал один из республиканцев в Палате представителей. Он добавил, что Вэнс занимает антиукраинскую позицию и является еще большим популистом, чем Трамп.
"Я думаю, что если бы вы спросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что он неправильный выбор", - сказал второй республиканец.
Еще один член Палаты представителей от республиканцев сказал, что в партии "существуют серьезные разногласия" в отношении Вэнса.
The Hill добавляет, что беспокойство однопартийцев Трампа относительно выбора кандидата в вице-президенты стало более выразительным после того, как действующий президент Джо Байден отказался от участия в выборах 2024 года и поддержал Камалу Харрис.
Напомним, что во время съезда Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты США.
Ранее издание Politico писало, что избрание Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу, учитывая его антиукраинскую позицию.
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Не знаю, хто там в штабі Камали Гарріс дав відмашку валити команду Трампа її ж методами, але дуже смішно за цим спостерігати.
І я не про те, що Гарріс HQ зараз пиляє жарти про старого діда Трампа з деменцією. А про чудову атаку на його кандидата у віце-президенти.
Того самого гандона ДжейДі Венса, який блокував допомогу для нашої країни та розповідав що ми маємо поступитись суверенітетом росії. Він там і у внутрішній політиці купу ***** наговорив, але те нас менше цікавить.
Так от, кілька днів тому хтось запустив в твіттері жарт про те, що в своїх християнських мемуарах ДжейДі описував сцену свого сексуального контакту з диваном через латексну рукавичку. Жарт був правдоподібний, зі вказанням сторінок в книзі Венса та прямою цитатою звідти.
Звісно, цитата та історія повністю видумані. Але штаб Камали прекрасно підхопив цю історію і вже другу добу як на конвеєрі випускає меми про те шо трампівський віце-президент - диванойоб.
І вже ***** що він нічого такого не казав, *****, що це просто тупа та абсурдна історія - меми несуться, республіканські ЗМІ слідом за демократичними вимушені писати статті-спростування в стилі "Ні, ДжейДі Венс не їбав диван", а сам високодуховний кандидат на посаду ВП банить в твіттері користувачів за будь-які картинки чи відео з диванами.
І навіть форчанівські тролі, які по фану саппортили трампа, бо в нього pepe frog та кумедна кампанія з лулзами, визнають, що це прямо дуже красиво розіграно.
Чого-чого, а життя в передвиборчі перегони команда Камали точно додала. Подивимось, як Трамп впорається з грою за його ж правилами.
Як добре написали в Vox, чим би вибори не закінчились, а ДжейДі Венс вже точно запам'ятається в історії як "ЛЮДИНА, ЯКА не ЇБАЛА ДИВАН".
Трамп запевнив Зеленського, що закінчить цю війну і натякнув про необхідність капітуляції України. «Президент Зеленський зателефонував мені по телефону, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. (рф) - це військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняного наступу (ЗСУ) так і не відбулося. І я сказав, що в росіян мільйони мін і тисячі армійських танків. Я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не повинно бути», - заявив Трамп.
Також він назвав одним із винуватців агресії касапів президента США Байдена. На думку Трампа, за президентства Байдена злетіли ціни на нафту, що дало Росії фінансові можливості, тому Путін зважився напасти на Україну. Крім того, за його словами, до війни підштовхнуло те, що Байден вивів американські війська з Афганістану, показавши слабкість США.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Тобто, Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки. Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…
Россия начала войну в 2014 и в 2022 против Украины, во время президентов Обамы-Байдена, но виноват Трамп...