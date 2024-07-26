Обама поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США
Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама выразили поддержку кандидату на пост президента Соединенных Штатов Камале Харрис.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Обамы в соцсети X.
Обама рассказал, что они с Мишель позвонили Камале Харрис.
"Мы сказали ей, что считаем, что из нее получится фантастический президент США и что она имеет нашу полную поддержку. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре", - написал Обама.
Заметим, что претендентку на должность от демократов Камалу Харрис уже поддержало подавляющее большинство лидеров партии демократов.
Официально ее кандидатуру должен выдвинуть съезд партии в августе 2024-го.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
На общенациональном уровне Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Харрис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).
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Десь одного рівня з Зеленським по інтелекту.
Буде дуже кепсько , якщо виявиться що краще б вона на кухні куховарила ...
https://www.youtube.com/watch?v=kYJ0XRBjs5c
На Байдено було чинено колосальний тиск з боку однопартійців, щоб змусити його відмовитися балотуватися на пост президента. Фактично, це був внутрішньопартійний путч. Байден страшенно не хотів іти. Він сказав, що лише вердикт лікаря може змусити його вийти із перегонів. І того ж дня, як він це сказав, у нього виявили ковiд. Після цього Байден зник на три дні, а потім з'явився без маски на публіці, що при зараженні на ковiд суворо заборонено. Очевидно, ніякого ковіда у Байдена не було, це був привід, щоб ізолювати його в його маєток, куди приїжджали знакові фігури дем. партії та обробляли його, вимагаючи дати дорогу молодим. Естафету у Байдена прийняла Харріс, жінка дуже сумнівної репутації, яка нічим не запам'яталася за 4 роки на посаді віце-президента. У виборний фонд Харріс річкою полилися гроші від великих донорів дем. партії та компаній, які бояться приходу Трампа до Білого дому.
Обамі, як і Клінтонам, потрібні ще 4 роки президентства їхньої людини, щоб завершити трансформацію американської двопартійної системи в однопартійну, створення вертикалі.
влади з підпорядкуванням їй парламенту, армії та судів. Щодо ЗМІ, то вони вже підпорядковані. А шкільна реформа вже проведена так, щоб усунути будь-яку інакодумність.
По суті, протягом наступних 4 рокiв вони збираються побудувати в США авторитарну систему, а всіх супротивників вичистити. В цьому випадку у противників лівого авторитаризму залишиться лише 2 поправка Конституції, що дозволяє народу створювати ополчення і дає право застосування зброї. Фактично це право на повстання. Саме тому головне завдання демократів - змінити Конституцію для того, щоб скасувати 2 поправку. Вони панічно бояться збройного повстання вільних людей. У США вже йде громадянська війна, поки що холодна. Перший постріл гарячої війни вже пролунав, коли демократи хотіли вбити Трампа, який завдяки щасливому випадку вижив. Можливо буде провокація з використанням чергового Флойда (чорного злочинця, якого нібито вбив білий поліцейський), щоб знову влаштувати масові заворушення та погроми.
Америка входить у надзвичайно небезпечну фазу незалежно від результатів виборів. Ліві вже заявили, що вони не визнають результатів виборів, якщо на них переможе Трамп. (А проти Трампа порушили кримінальну справу за те, що він вважає вибори 2020 року, коли Байден переміг, сфальсифікованими.) Але якщо переможе кандидат від демократів, то друга половина Америки з цим не погодиться. Ми бачимо, що Трамп вже перетворився практично на релігійну ікону. Поступатися не хоче ніхто, домовлятися теж. Ліві готові підірвати Америку зсередини, якщо ситуація повернеться не на їхню користь. Вони мають величезну армію нелегальних мігрантів, серед яких багато бандитів і терористів, і на цю армію вони покладаються.