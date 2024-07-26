Обама поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама выразили поддержку кандидату на пост президента Соединенных Штатов Камале Харрис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Обамы в соцсети X.

Обама рассказал, что они с Мишель позвонили Камале Харрис.

"Мы сказали ей, что считаем, что из нее получится фантастический президент США и что она имеет нашу полную поддержку. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре", - написал Обама.

Заметим, что претендентку на должность от демократов Камалу Харрис уже поддержало подавляющее большинство лидеров партии демократов.

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Официально ее кандидатуру должен выдвинуть съезд партии в августе 2024-го.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

На общенациональном уровне Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Харрис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).