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Новости Выборы в США и Украина
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Обама поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

Обама прідтримав Гарріс

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама выразили поддержку кандидату на пост президента Соединенных Штатов Камале Харрис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Обамы в соцсети X.

Обама рассказал, что они с Мишель позвонили Камале Харрис.

"Мы сказали ей, что считаем, что из нее получится фантастический президент США и что она имеет нашу полную поддержку. В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре", - написал Обама.

Заметим, что претендентку на должность от демократов Камалу Харрис уже поддержало подавляющее большинство лидеров партии демократов.

Читайте также: Главы демократических фракций в Конгрессе и Сенате США поддерживают выдвижение Харрис в кандидаты на президентство

Официально ее кандидатуру должен выдвинуть съезд партии в августе 2024-го.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

На общенациональном уровне Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Харрис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).

Автор: 

выборы (24720) Обама (1656) США (26313) Харрис (122)


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Топ комментарии
+13
Обама дно.
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26.07.2024 15:38
+9
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26.07.2024 16:02
+8
ООООО тоді точно вона це кранти. Обама як був президентом добив усе шо міг
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26.07.2024 15:21
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ООООО тоді точно вона це кранти. Обама як був президентом добив усе шо міг
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26.07.2024 15:21 Ответить
Теж мені авторитет.
Десь одного рівня з Зеленським по інтелекту.
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26.07.2024 15:37 Ответить
чим попередня влада мала зачепити Крим? Може, твоїм пердаком?
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26.07.2024 15:54 Ответить
Обама дно.
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26.07.2024 15:38 Ответить
Всех нагнули, дедусю того вообще в грязь втоптали, посмотреть бы на этих людей которые реально руководят политическими процессами в США.
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26.07.2024 15:44 Ответить
кацапам при любому розкладі буде дуже куйово. вже один колись пив шампанське за перемогу Трампа. ))
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26.07.2024 15:58 Ответить
Насколько я понял не имеет большой разницы победят демократы или республиканцы, за первыми стоят банкиры и ЛГБТ, ну а республиканцев поддерживают промышленники и так называемый "ржавый пояс", но в чём они сходятся что главная угроза это Китай, разница только в том что демократы говорят Китай подождёт, а республиканцы кричат нельзя ждать время упущено и потом поздно будет.
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26.07.2024 16:14 Ответить
та хєрово ти понял. )
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26.07.2024 16:37 Ответить
Я сподівався, що Гаріс буде іншою, ніж цей псевдо-миротворець
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26.07.2024 15:45 Ответить
Баба буде президентом США
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26.07.2024 15:47 Ответить
Баба на кухні куховарить, а це жінка.
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26.07.2024 15:49 Ответить
Чія жінка ? В неї чоловік хто ?
Буде дуже кепсько , якщо виявиться що краще б вона на кухні куховарила ...
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26.07.2024 15:56 Ответить
нічия. жинка має бути жинкою. )) якщо в контексті "чоловік хто?", то не жінка, а дружина.
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26.07.2024 16:00 Ответить
До чого тут чоловік? Ти мабуть таку постать як Маргарет Тетчер теж бабою називати будеш. Я не кажу, що Гарріс можна порівнювати з цією легендарною постаттю, але вона зараз обіймає посаду віцепрезидента найсильнішої держави світу. Це тобі про щось говорить?
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26.07.2024 16:10 Ответить
Вона не баба і не жінка, вона - пусте місце. Замість неї можна було виставити коня, все одно ліві одноголосно проголосують.
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26.07.2024 16:30 Ответить
А ти звідки знаєш?
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26.07.2024 16:57 Ответить
Краще не мати ніякої підтримки, ніж мати підтримку цього політичного імпотента!
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26.07.2024 15:57 Ответить
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26.07.2024 16:02 Ответить
Шось кацапські ізби дуже ще нічого
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26.07.2024 16:12 Ответить
Аби не поранений в дупу Трамп.
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26.07.2024 16:03 Ответить
Що це за нігер? А, це той, хто Крим здав.
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26.07.2024 16:08 Ответить
Як Обама міг здати Крим? Він в США, а Крим в Україні.
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26.07.2024 16:12 Ответить
Елементарно. Віце-президент Обами Байден тоді зателефонував Турчинову і сказав: не сміти чинити опір, крим здати і мені доповісти.
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26.07.2024 16:31 Ответить
Обама, Байден, Гарріс це ж друзі України. Чого на них такий наїзд?
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26.07.2024 16:08 Ответить
обама - ругательное слово
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26.07.2024 16:12 Ответить
Цей копчений, комуністичний мудак - найгірший президент США за останніх років сто. Якби американське бидло, яке принципово не працює, не голосувало за нього, то переміг би Маккейн і ***** ні на кого не напало б.
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26.07.2024 16:23 Ответить
Що реально відбувається у США? | Андрій Азаркін | НА РАДАРІ @OnRadar
https://www.youtube.com/watch?v=kYJ0XRBjs5c

На Байдено було чинено колосальний тиск з боку однопартійців, щоб змусити його відмовитися балотуватися на пост президента. Фактично, це був внутрішньопартійний путч. Байден страшенно не хотів іти. Він сказав, що лише вердикт лікаря може змусити його вийти із перегонів. І того ж дня, як він це сказав, у нього виявили ковiд. Після цього Байден зник на три дні, а потім з'явився без маски на публіці, що при зараженні на ковiд суворо заборонено. Очевидно, ніякого ковіда у Байдена не було, це був привід, щоб ізолювати його в його маєток, куди приїжджали знакові фігури дем. партії та обробляли його, вимагаючи дати дорогу молодим. Естафету у Байдена прийняла Харріс, жінка дуже сумнівної репутації, яка нічим не запам'яталася за 4 роки на посаді віце-президента. У виборний фонд Харріс річкою полилися гроші від великих донорів дем. партії та компаній, які бояться приходу Трампа до Білого дому.
Обамі, як і Клінтонам, потрібні ще 4 роки президентства їхньої людини, щоб завершити трансформацію американської двопартійної системи в однопартійну, створення вертикалі.
влади з підпорядкуванням їй парламенту, армії та судів. Щодо ЗМІ, то вони вже підпорядковані. А шкільна реформа вже проведена так, щоб усунути будь-яку інакодумність.
По суті, протягом наступних 4 рокiв вони збираються побудувати в США авторитарну систему, а всіх супротивників вичистити. В цьому випадку у противників лівого авторитаризму залишиться лише 2 поправка Конституції, що дозволяє народу створювати ополчення і дає право застосування зброї. Фактично це право на повстання. Саме тому головне завдання демократів - змінити Конституцію для того, щоб скасувати 2 поправку. Вони панічно бояться збройного повстання вільних людей. У США вже йде громадянська війна, поки що холодна. Перший постріл гарячої війни вже пролунав, коли демократи хотіли вбити Трампа, який завдяки щасливому випадку вижив. Можливо буде провокація з використанням чергового Флойда (чорного злочинця, якого нібито вбив білий поліцейський), щоб знову влаштувати масові заворушення та погроми.
Америка входить у надзвичайно небезпечну фазу незалежно від результатів виборів. Ліві вже заявили, що вони не визнають результатів виборів, якщо на них переможе Трамп. (А проти Трампа порушили кримінальну справу за те, що він вважає вибори 2020 року, коли Байден переміг, сфальсифікованими.) Але якщо переможе кандидат від демократів, то друга половина Америки з цим не погодиться. Ми бачимо, що Трамп вже перетворився практично на релігійну ікону. Поступатися не хоче ніхто, домовлятися теж. Ліві готові підірвати Америку зсередини, якщо ситуація повернеться не на їхню користь. Вони мають величезну армію нелегальних мігрантів, серед яких багато бандитів і терористів, і на цю армію вони покладаються.
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26.07.2024 16:24 Ответить
а хто тобі цю ху йню написав? Іларіонов? )) шо, демократи винні в тому, що респи обісралися скрізь із своєю магою? ні. у цьому винні трампісти маговці. такі як Марджорі і їй подібні. самі обрали свого спікера в Конгресі і самі обісралися, шантажуючи його звільненням за те, що поставить на голосування той чи інший закон.. самі обісрали партію, ведуть себе як куколди якісь. дозволили захопити керівництво партією якомусь фріку, шахраю і злочинцю... но винні у всьому демократи. ти, кацапський уйобок, не сери тут свої наративи гебняві про розколи і громадянські війни. кацапам ж однаково буде хєрового незалежно від того, хто буде президентом у США. вже один кацап пив шампанське за здоров'я Трампа. )
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26.07.2024 19:00 Ответить
ябама , це той американський антиукраїнський "хмир",котрий разом із завербованою гебнявою конторою ,німецькою комсомолкою меркель ,виконували вказівки куйла, по недопущенні України в НАТО...
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26.07.2024 17:15 Ответить
Америці потрібен президент - білий дядько у піджаку із галстуком. А тп Камала не пройде. На жаль демси своїми руками викопали собі ( і нам) могилу.
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26.07.2024 17:48 Ответить
Камбала = дно
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26.07.2024 18:52 Ответить
обама чмо)))) утырок тупой и сцыкливый
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26.07.2024 19:27 Ответить
 
 