Главы демократических фракций в Конгрессе поддерживают выдвижение Харрис в кандидаты на президентство

Главы демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер публично поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от партии.

Об этом информирует NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Так на совместной с Шумером пресс-конференции Джеффрис заявил, что вице-президент США "готова, хочет и может вести нас в будущее".

"Когда я разговаривал с ней (Харрис. - Ред.) в воскресенье, она сказала, что хочет получить возможность выиграть номинацию самостоятельно и сделать это снизу вверх, а не сверху вниз. Мы с Хакимом глубоко уважали это. Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис", - подчеркнул Шумер.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.

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