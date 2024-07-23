Байден возвращается в Белый дом после COVID-19 и планирует провести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис, - ABC News
Президент США Джо Байден во вторник вернется к работе в Белом доме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.
Источники издания в администрации США сообщили, что после выздоровления Байден планирует "очень агрессивно" вести предвыборную кампанию вместе с вице-президентом Харрис.
Ожидается, что американский лидер выступит с речью позже на этой неделе и встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. Дата проведения мероприятий зависит от самочувствия Байдена.
По словам источника, в Белом доме хотят убедиться, что с голосом Байдена все в порядке и что он может четко донести свое послание.
Собеседник издания отметил, что Байден по-прежнему "собирается завершить работу". Частью его планов является обеспечение избрания Харрис.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.
После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.
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Нагадаємо яку роботу треба завершити:
- надати залишок PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд.
Термін виконання до 1 жовтня 2024р;
- надати залишок PDA 2022-2023 років в розмірі 5.1млрд;
Конгрес надав достатньо коштів на поповнення складів у розмірі 13+ млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- прискорити "обіцянки" по USAI, не використано 7.8млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- заключити контракти по "обіцянкам" USAI - не укладено контрактів на 24.9млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- виконати вимогу закону, та розробити план перемоги України;
- підтримати закон від республіканців про подовження лендлізу до 2026 року, та у разі ухвалення виконати закон;
- прискорити виконання закону від республіканців "Мир через силу в 21ст" - щодо конфіскації російських активів
Залишок коштів по PDA 11.7млрд, по USAI 7.8млрд, з врахуванням без контрактів 32.7млрд
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Довідково
На ювілейному 75му саміті НАТО, надали PDA в розмірі 225млн
До цього після дзвінка до росії, затримали на 2 тижні PDA в розмірі 150млн
В червні надали 225млн
Загалом за останні 2 місяці, PDA 600млн - з наявних 11.7 млрд