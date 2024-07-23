Байден возвращается в Белый дом после COVID-19 и планирует провести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис, - ABC News

Президент США Джо Байден во вторник вернется к работе в Белом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

Источники издания в администрации США сообщили, что после выздоровления Байден планирует "очень агрессивно" вести предвыборную кампанию вместе с вице-президентом Харрис.

Ожидается, что американский лидер выступит с речью позже на этой неделе и встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. Дата проведения мероприятий зависит от самочувствия Байдена.

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По словам источника, в Белом доме хотят убедиться, что с голосом Байдена все в порядке и что он может четко донести свое послание.

Собеседник издания отметил, что Байден по-прежнему "собирается завершить работу". Частью его планов является обеспечение избрания Харрис.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

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