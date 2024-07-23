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Байден возвращается в Белый дом после COVID-19 и планирует провести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис, - ABC News

Байден планує провести кампанію на підтримку Гарріс

Президент США Джо Байден во вторник вернется к работе в Белом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

Источники издания в администрации США сообщили, что после выздоровления Байден планирует "очень агрессивно" вести предвыборную кампанию вместе с вице-президентом Харрис.

Ожидается, что американский лидер выступит с речью позже на этой неделе и встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме. Дата проведения мероприятий зависит от самочувствия Байдена.

Также читайте: Байден заявил, что останется президентом США до завершения своей каденции.

По словам источника, в Белом доме хотят убедиться, что с голосом Байдена все в порядке и что он может четко донести свое послание.

Собеседник издания отметил, что Байден по-прежнему "собирается завершить работу". Частью его планов является обеспечение избрания Харрис.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее он заболел COVID-19.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

Читайте также: Кандидат в президенты США от демократов будет избран до 7 августа, - The New York Times

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+8
В добрий час,дядько Джо!!Віка та здоров'я !!))
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23.07.2024 09:20
+7
Іііі виходить маразматичний пєрдун, про якого кричав Трамп, це тепер він сам ?
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23.07.2024 09:28
+6
Хід правильнии
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23.07.2024 09:24
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В добрий час,дядько Джо!!Віка та здоров'я !!))
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23.07.2024 09:20 Ответить
Хід правильнии
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23.07.2024 09:24 Ответить
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23.07.2024 09:25 Ответить
Іііі виходить маразматичний пєрдун, про якого кричав Трамп, це тепер він сам ?
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23.07.2024 09:28 Ответить
Изнасилует Трампа?
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23.07.2024 09:37 Ответить
Дивно ,але всі хто проти Гарріс, розвели на ленті срач , 100 % прорусняві боти, і всі за кордону ...
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23.07.2024 09:48 Ответить
Надо бы пакет помощи очередной отправить, напомните старику...
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23.07.2024 09:49 Ответить
Це як в старому анекдоті)"дзижджати будеш,але кусати..")))
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23.07.2024 10:20 Ответить
Будь мужиком - піди з гідністю
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23.07.2024 10:26 Ответить
"як і раніше, "збирається завершити роботу"

Нагадаємо яку роботу треба завершити:
- надати залишок PDA 2024 року в розмірі 6.6млрд.
Термін виконання до 1 жовтня 2024р;
- надати залишок PDA 2022-2023 років в розмірі 5.1млрд;
Конгрес надав достатньо коштів на поповнення складів у розмірі 13+ млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- прискорити "обіцянки" по USAI, не використано 7.8млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- заключити контракти по "обіцянкам" USAI - не укладено контрактів на 24.9млрд
Термін виконання до складання повноважень президента;
- виконати вимогу закону, та розробити план перемоги України;
- підтримати закон від республіканців про подовження лендлізу до 2026 року, та у разі ухвалення виконати закон;
- прискорити виконання закону від республіканців "Мир через силу в 21ст" - щодо конфіскації російських активів

Залишок коштів по PDA 11.7млрд, по USAI 7.8млрд, з врахуванням без контрактів 32.7млрд

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Довідково
На ювілейному 75му саміті НАТО, надали PDA в розмірі 225млн
До цього після дзвінка до росії, затримали на 2 тижні PDA в розмірі 150млн
В червні надали 225млн

Загалом за останні 2 місяці, PDA 600млн - з наявних 11.7 млрд
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23.07.2024 10:45 Ответить
 
 