Байден заявил, что останется президентом США до завершения своей каденции.
Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту главы Белого дома до завершения своего срока.
Об этом американский президент заявил в соцсети Х на фоне призывов республиканцев уйти в отставку, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кем являемся. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом", - говорится в публикации Байдена.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.
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1) КГБ-шные проститутки в мааацкве его не обссыкали.
2) В педофилии и зоофилии он замечен не был.
3) В 6-7 уголовных преступлениях в США он не участвовал.
4) Войну с Ху#лом за 24 часа закончить не хочет ценой 1/3 Украины...
А де ви чули як хоче завершити війну Байден, свою позицію та стратегію щодо України яку від нього вимагає закон він так і представив... хоча мав це зробити за 2 місяці після прийняття пакету допомоги...
І Бернс часто літає до ху..ла а потім якось синхронно поставки зброї затримуються... і навчання пілотів штати притормозили
Тепер, отой шахрай тремпель, з битим вухом, в глухому куті, ступорі!!
Здоровий глузд в Американців, має перемогти, гроші від прутіна-воєнного злочинця! Дивна група осіб з грошима, ліпить з «битого вуха», якогось цезаря-шахрая в США у 21 столітті!! !