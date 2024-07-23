РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5041 посетитель онлайн
Новости
1 890 13

Байден заявил, что останется президентом США до завершения своей каденции.

Байден заявив, що залишиться президентом США до завершення своєї каденції

Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту главы Белого дома до завершения своего срока.

Об этом американский президент заявил в соцсети Х на фоне призывов республиканцев уйти в отставку, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кем являемся. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом", - говорится в публикации Байдена.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны обстоятельства, при которых Байден принял решение о выходе из избирательной кампании, - Politico

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Яким бачите ваше підаро-трампістське закінчення війни?
показать весь комментарий
22.07.2024 21:32
+3
Что-то не то со стариной Байденом, поэтому трамписты хотят его сместить сейчас:
1) КГБ-шные проститутки в мааацкве его не обссыкали.
2) В педофилии и зоофилии он замечен не был.
3) В 6-7 уголовных преступлениях в США он не участвовал.
4) Войну с Ху#лом за 24 часа закончить не хочет ценой 1/3 Украины...
показать весь комментарий
22.07.2024 21:17
+2
Молодець, дядько Байден !!
Тепер, отой шахрай тремпель, з битим вухом, в глухому куті, ступорі!!
Здоровий глузд в Американців, має перемогти, гроші від прутіна-воєнного злочинця! Дивна група осіб з грошима, ліпить з «битого вуха», якогось цезаря-шахрая в США у 21 столітті!! !
показать весь комментарий
22.07.2024 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что-то не то со стариной Байденом, поэтому трамписты хотят его сместить сейчас:
1) КГБ-шные проститутки в мааацкве его не обссыкали.
2) В педофилии и зоофилии он замечен не был.
3) В 6-7 уголовных преступлениях в США он не участвовал.
4) Войну с Ху#лом за 24 часа закончить не хочет ценой 1/3 Украины...
показать весь комментарий
22.07.2024 21:17 Ответить
Ну орки злили в англійську пресу фото сина Байдена з кокаїном та проститутками в Україні.... тому слабе місце у нього так само є...

А де ви чули як хоче завершити війну Байден, свою позицію та стратегію щодо України яку від нього вимагає закон він так і представив... хоча мав це зробити за 2 місяці після прийняття пакету допомоги...

І Бернс часто літає до ху..ла а потім якось синхронно поставки зброї затримуються... і навчання пілотів штати притормозили
показать весь комментарий
22.07.2024 23:45 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2024 07:32 Ответить
Хід правильнии - Камала буде заиматись виборами а він дотягне до кінця
показать весь комментарий
22.07.2024 21:20 Ответить
Ці два підара лівацьких, точно дотягнуть до кінця, до кінця держави Україн
показать весь комментарий
22.07.2024 21:22 Ответить
Яким бачите ваше підаро-трампістське закінчення війни?
показать весь комментарий
22.07.2024 21:32 Ответить
немає більше республіканців, пішли разом зі стариною Маккейном, а залишились лише трампісти, навіть залізний Арні вже не той повертається в кіно замість політики
показать весь комментарий
22.07.2024 21:28 Ответить
Уявіть, йому завтра з БІБІ зустрічатися - далеко не дружбани ( як й з нашим буратіною)
показать весь комментарий
22.07.2024 21:30 Ответить
Молодець, дядько Байден !!
Тепер, отой шахрай тремпель, з битим вухом, в глухому куті, ступорі!!
Здоровий глузд в Американців, має перемогти, гроші від прутіна-воєнного злочинця! Дивна група осіб з грошима, ліпить з «битого вуха», якогось цезаря-шахрая в США у 21 столітті!! !
показать весь комментарий
22.07.2024 21:35 Ответить
навіщо, дай Харріс шанс, йди у відставку, ми тебе ще більше поважатимемо
показать весь комментарий
22.07.2024 21:43 Ответить
Не жужіть.
показать весь комментарий
22.07.2024 22:07 Ответить
Люди просять виступити Байдена, а не відписки писати....
показать весь комментарий
22.07.2024 22:34 Ответить
"Я лєгітімний!"
показать весь комментарий
23.07.2024 07:12 Ответить
 
 