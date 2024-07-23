Байден заявил, что останется президентом США до завершения своей каденции.

Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту главы Белого дома до завершения своего срока.

Об этом американский президент заявил в соцсети Х на фоне призывов республиканцев уйти в отставку, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кем являемся. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом", - говорится в публикации Байдена.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку. Аналогичные призывы озвучили и другие политики-республиканцы.

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