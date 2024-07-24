Очільники демократичних фракцій в Конгресі та Сенаті США підтримують висунення Гарріс в кандидати на президенство

Очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від партії.

Про це інформує NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Так на спільній з Шумером пресконференції Джеффріс заявив, що віцепрезидентка США "готова, хоче і може вести нас у майбутнє".

"Коли я розмовляв з нею (Гарріс – Ред.) у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно і зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – підкреслив Шумер.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

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