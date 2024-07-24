Очільники демократичних фракцій в Конгресі та Сенаті США підтримують висунення Гарріс в кандидати на президенство
Очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від партії.
Про це інформує NBC News, передає Цензор.НЕТ.
Так на спільній з Шумером пресконференції Джеффріс заявив, що віцепрезидентка США "готова, хоче і може вести нас у майбутнє".
"Коли я розмовляв з нею (Гарріс – Ред.) у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно і зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – підкреслив Шумер.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.
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Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
Харрис подчеркнула, что «занималась преступниками всех видов: хищниками, которые издевались над женщинами, мошенниками, обманывающими потребителей, и теми, кто нарушал законы ради собственной выгоды».
«Поэтому, послушайте меня, когда я говорю: "Я знаю типаж Дональда Трампа. И в этой кампании я гордо представлю свой послужной список против его"»
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk
Уилли Браун был мэром Сан-Франциско. Ему было тогда 60 лет, Харрис было 29 лет. Она была начинающим чиновником в судебном департаменте Сан-Франциско. Браун влюбился в Харрис, бросил семью. Но любовь не сложилась, они расстались и Уилли Браун вернулся в свою семью. Но независимо от этих событий, Харрис начала быстро продвигатъся по карьерной лестнице, перескакивая через позиции, и доросла до главного общественного обвинителя, т.е. до первого лица Сан-Франциско. Затем она стала генеральным прокурором крупнейшего штата США Калифорния. Согласно официальной версии, стремительная карьера Хэррис не имеет никакого отношения к той истории с Уилли Брауном. Билл Клинтон называл Уилли Брауна очень скользким человеком. Браун мог появитъся на балу под руку одновременно с женой и Харрис. Таких любовниц у Уилли было много. Был ли Уилли Браун у Харрис первым и последним? Нет. Она была также в близких отношениях со звездой американской журналистики Mantel Williams. Это такой американский Дмитрий Гордон. Через него наша Харрис получила доступ к прессе, необходимые связи и контакты. Не менее важное "достоинство" Харрис было в том, что она была цветная. А это в нынешней Америке тренд. Итак, не имея должного опыта, но благодаря своему "таланту", золушка вдруг превратилась в принцессу, став вице-президентом США.
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.
Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up" (посадити).
пояснить хто небудь дурню - вона щє навіть не кандідат...
шо б там не було - не вам, пацани, з тим наступним жити...
не лізьте в драку... - це не ваше...
46 процентов избирателей поддержали бы Трампа, а 45 процентов зарегистрированных избирателей США поддержали бы Харрис.
В останньому загальнонаціональному опитуванні віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на 2%. Замір провели після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.
В опитуванні Reuters/Ipsos Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42%, Різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти, але у попередніх опитуваннях, в яких фігурував Байден, він відставав від Трампа на 6%.
Крім того, в опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс «має гострий розум і здатна давати раду викликам». Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена - лише 22%. До рішення Байдена піти з виборів, у опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня пара Гарріс і Трамп набирала по 44% підтримки, а на початку липня республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.
Відносно України Трамп поки петляє і його позиція дуже сумнівна, але якщо глянути, що пише у Твіттері його старший синок, то дуже не хочеться щоб вони перемогли.
американці вибирають Президента для Америкі!
Наприклад, відомий нейтральний сайт, THE HILL показав результат 76 опитувань, перевага Трампа становить 2,1%.
Трамп -47.5%
Харріс - 45.4%
https://elections2024.thehill.com/national/harris-trump-general/
Не повторяйте страшной ошибки Украины в 2019 г.
https://www.9tv.co.il/item/73232
Камалла Харріс, яка номінується у кандидати від Демпартії на майбутніх президентських виборах у США, виступила з передвиборною промовою в Мілуокі, у будівлі середньої школи.
Харріс, що отримала можливість виставити свою кандидатуру на праймеріз демократів, взяла різкий і старт і зробила атаку на головного ворога американських лівих з дещо несподіваного
напряму. Харріс заявила, що "знає таких типів, як Трамп", оскільки раніше служила прокуроркою в суді, а потім генпрокурором штату Каліфорнія.
"На цих постах я мала справу зі злочинцями всіх мастей. З хижаками, які знущалися з жінок. З аферистами, які обманювали споживачів. З шахраями, які порушували правила заради вигоди",
- заявила претендентка на посаду голови Демпартії.
Харріс повідомила, що готова "будь-якої миті поставити своє минуле проти минулого Трампа".
Зважаючи на все, консультанти Камали Харріс з піару обрали агресивну лінію, яка роздмухує "компроматні" плітки проти Трампа, які протягом останніх років неодноразово публікувалися
в лівій пресі, але не знаходили реального підтвердження.
Байден не міг дозволити собі подібних методів, оскільки сам був уразливий у зв'язку із зарубіжною кримінально-економічною активністю свого сина, яка тісно перепліталася з деякими діями самого Джо Байдена.
Зараз у Харріс стоїть завдання не так конкурувати з Трампом, скільки придушити в зародку можливість конкуренції у власній партії. Тому вона прагнутиме стати "безумовною" кандидаткою
для демократів, з ходу завойовуючи публічну позицію лідера у своїй партійній верхівці.
Водночас, згідно з останніми соцопитуваннями в США, Харріс не має авторитетного суперника для Трампа. Зараз вона випереджає Трампа на два відсотки, проте слід робити знижку на новизну (тобто сам факт зміни кандидата) та ажіотаж у пресі навколо її персони, а також загальну "ліву" статистичну похибку у подібних опитуваннях.
Таким чином, це не надто хороша стартова позиція для Камали Харріс, і навряд чи вона набере серйозні окуляри на роздмухуванні антитрампівських пліток і розмовах про "хижака,
ґвалтівника та афериста". Для реального успіху у публіки їй доведеться запропонувати щось серйозніше.
Тим більше, що у таборі Трампа теж не залишаються у боргу. Там уже заявили, що всі провали Байдена - це і провали Харріс як його заступниці. Таким чином, штаб республіканців "вішує"
на неї і вихід з Афганістану, і економічні негаразди в США, і заохочення нелегальної міграції.
Сам Трамп, виступивши у своєму стилі, назвав Харріс "тупою як пробка" ("dumb as a rock" в англійському варіанті), божевільною, чокнутою, що забрехалася і вічно хихикає, Камалою.
Єдине що турбує... яка її реальна позиція щодо України і хто буде в її адміністрації і їх позиція.... щоб знову там не був вплив Обами
"Таким чином, це не надто хороша стартова позиція для Камали Харріс, і навряд чи вона набере серйозні окуляри на роздмухуванні антитрампівських пліток і розмовах про "хижака,
ґвалтівника та афериста".
Ох вже ці "пекельні борошна"!..
Кандидат у конгрес від Республіканської партії Кетлін Вінн зробила неприємну для демократів заяву про віце-президента США Камалу Харріс, повідомляє РИА «Новости»:
«Я знала її, коли та була генеральним прокурором, оскільки на той час я працювала на генерального прокурора Арізони. Вона не робила добрих речей для поліції. Все, що вона підтримувала, розходиться з конституцією та користю для американського народу», - повідомила вона.»
Варто зазначити, що віце-президент Камала Харріс також не стала улюбленицею американців. Що ж до перемоги на виборах, то такий розвиток подій є сумнівнішим.
А чому не Гакім? Та туліть вже цю "Г" всюди, не соромтеся.
Тоді й з'явиться якийсь "компромат"
А то поки почали з порушень, не провівши внутрішньопартійних виборів, пішли та кулуарно домовились замінити Байдена - демократія від демократів.
З Трампом зрозуміло, останні 8+ років шукають компромат, та навіть знайшли помилку бухгалтера.
Щось нове навряд чи знайдуть
"https://www.ponomaroleg.com/politika-demokratov-nedostatochno-yastrebinaya/ Политика демократов недостаточно ястребиная "
"Эта партия целиком за Украину" - лендліз підтримали коли не вдався Київ за 3 дня, при цьому виключивши звітність президента та обмеживши 1.5 роками. В 2023 році не підтримали подовження лендлізу
Не виконують прийняті закони: закон про лендліз, про перемогу України
"Продолжит выделять пакеты военной помощи (уже выделили 80 пакетов)" - партія, як члени Конгресу виділяли 3 чи 4 біля з допомогою. Навіть президент підписав тільки 60 PDA пакетів. Навіть якщо додати USAI та FMF, вийде менше 80.
Це як з Трампов, за мовчання "зірки" заплатив гроші, а порахували як 33 злочина, тому що платив не за один раз, а декілька разів.
Треба рахувати не кількість пакетів, а суму переданих грошей, або використання виділених коштів Конгресом. Використано за 2023 рік, приблизно 70% від виділених коштів.
"Президент от партии продолжит давить на Конгресс для помощи Украине" - маючи повноваження, не давати допомогу Україні
"Будут продолжать вводить санкции против РФ" - скільки вже санкцій ввели? Який результат?
"Не пишите - нужно дать, нужно разрешить, нужно, должны… Ведь мы установили факт, что это максимум." - тобто змін ніяких не очікується від демократів
Кому вірити демократам котрі "допомагають", чи президенту України "14 бригад не мають зброї"
Тобто США, та 50+ країн виходить по факту не можуть надати зброї для 14 бригад, приблизно 50тис солдат