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Очільники демократичних фракцій в Конгресі та Сенаті США підтримують висунення Гарріс в кандидати на президенство

Камала Гарріс

Очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від партії.

Про це інформує NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Так на спільній з Шумером пресконференції Джеффріс заявив, що віцепрезидентка США "готова, хоче і може вести нас у майбутнє".

"Коли я розмовляв з нею (Гарріс – Ред.) у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно і зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – підкреслив Шумер.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше він захворів на COVID-19.

Також читайте: Байден повертається до Білого дому після COVID-19 та планує провести "агресивну" кампанію на підтримку Гарріс, - ABC News

Автор: 

вибори (6684) США (22590) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+5
донік вже заклеює друге вухо оранжевим і вже рветься на дебати!
пояснить хто небудь дурню - вона щє навіть не кандідат...
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24.07.2024 01:47
+4
Клінтон теж випереджала. Є багато підстаркуватих білих амеркинців які живуть в демократичних штатах і буває встидаються того що вони за Трампа. Такі скажуть що не визначилися, але підуть і проголосують за Трампа. Українцям рекомендую підписатися на канали Харріс і лайкати всі її коментарі. Прийде Трамп п,,,,зда буде Україні. Почитайте соціальні сторінки його синка і синкового дружка Венса. Там гівно льється на рівні Кіселева і Скабеєвої.
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24.07.2024 01:57
+4
CNN
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.

Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up" (посадити).
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24.07.2024 02:02
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44% проти 42%: Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні.

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
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24.07.2024 01:46 Відповісти
Клінтон теж випереджала. Є багато підстаркуватих білих амеркинців які живуть в демократичних штатах і буває встидаються того що вони за Трампа. Такі скажуть що не визначилися, але підуть і проголосують за Трампа. Українцям рекомендую підписатися на канали Харріс і лайкати всі її коментарі. Прийде Трамп п,,,,зда буде Україні. Почитайте соціальні сторінки його синка і синкового дружка Венса. Там гівно льється на рівні Кіселева і Скабеєвої.
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24.07.2024 01:57 Відповісти
В своей 17-минутной речи Харрис резко атаковала Трампа, подчеркивая свой опыт бывшего прокурора в сравнении с его репутацией осужденного преступника.

Харрис подчеркнула, что «занималась преступниками всех видов: хищниками, которые издевались над женщинами, мошенниками, обманывающими потребителей, и теми, кто нарушал законы ради собственной выгоды».

«Поэтому, послушайте меня, когда я говорю: "Я знаю типаж Дональда Трампа. И в этой кампании я гордо представлю свой послужной список против его"»
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24.07.2024 06:20 Відповісти
У Харрис богатый послужной список.

https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk

Уилли Браун был мэром Сан-Франциско. Ему было тогда 60 лет, Харрис было 29 лет. Она была начинающим чиновником в судебном департаменте Сан-Франциско. Браун влюбился в Харрис, бросил семью. Но любовь не сложилась, они расстались и Уилли Браун вернулся в свою семью. Но независимо от этих событий, Харрис начала быстро продвигатъся по карьерной лестнице, перескакивая через позиции, и доросла до главного общественного обвинителя, т.е. до первого лица Сан-Франциско. Затем она стала генеральным прокурором крупнейшего штата США Калифорния. Согласно официальной версии, стремительная карьера Хэррис не имеет никакого отношения к той истории с Уилли Брауном. Билл Клинтон называл Уилли Брауна очень скользким человеком. Браун мог появитъся на балу под руку одновременно с женой и Харрис. Таких любовниц у Уилли было много. Был ли Уилли Браун у Харрис первым и последним? Нет. Она была также в близких отношениях со звездой американской журналистики Mantel Williams. Это такой американский Дмитрий Гордон. Через него наша Харрис получила доступ к прессе, необходимые связи и контакты. Не менее важное "достоинство" Харрис было в том, что она была цветная. А это в нынешней Америке тренд. Итак, не имея должного опыта, но благодаря своему "таланту", золушка вдруг превратилась в принцессу, став вице-президентом США.
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24.07.2024 08:15 Відповісти
Вже обама розвів бардак в світі, а як ще й бабу виберуть, то хана америці і "заходу"
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24.07.2024 07:08 Відповісти
Я трохи підправлю: Прийде Харріс, п,,,,буде Україні. А так вірно.
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24.07.2024 08:08 Відповісти
зайди на акки в Твіттері синка Трампа, Венса і його поплічника Дейвіда Сакса. Там все написано. Їхнє кохання до України. Іноді ще жорсткіше ніж у кацапів.
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24.07.2024 08:53 Відповісти
CNN
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.

Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up" (посадити).
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24.07.2024 02:02 Відповісти
Так вона випереджає, навіть ще нічого не зробивши і майже нічого не сказавши
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24.07.2024 06:59 Відповісти
донік вже заклеює друге вухо оранжевим і вже рветься на дебати!
пояснить хто небудь дурню - вона щє навіть не кандідат...
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24.07.2024 01:47 Відповісти
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24.07.2024 01:51 Відповісти
Донік хай краще ласти клеїть, а не вуха! Після відмови Байдена він моментально став дуже старим, як для кандидата в президенти. Третій дід підряд - на таке США не підпишеться. А те,що Камала - прокурор- взагалі киздець для нього!
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24.07.2024 05:04 Відповісти
розберемося....
шо б там не було - не вам, пацани, з тим наступним жити...
не лізьте в драку... - це не ваше...
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24.07.2024 05:12 Відповісти
Как только найдём, какое-нибудь наше молодое Хрипло, умеющее виртуозно играть ****ем на рояле сразу вам сообщим и мы все вместе порадуемся за настоящего кандидата в президенты США! Ищем! Трудно, найти, но ищем. Американцы не такие одарённые, как украинцы.
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24.07.2024 05:35 Відповісти
Прокурорів ******* менше, ніж шахраїв. Така людська натура
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24.07.2024 07:01 Відповісти
44% проти 42%: Гарріс випередила Трампа в першому загальнонаціональному опитуванні, - Reuters/Ipsos.
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24.07.2024 01:56 Відповісти
Согласно https://maristpoll.marist.edu/polls/election-2024-whats-next/ последнему опросу PBS News/NPR/Marist, 23.07.24 :
46 процентов избирателей поддержали бы Трампа, а 45 процентов зарегистрированных избирателей США поддержали бы Харрис.
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24.07.2024 05:48 Відповісти
Будемо сподіватися, що вони знають, що роблять.
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24.07.2024 02:02 Відповісти
people got a sense of hope...
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24.07.2024 02:03 Відповісти
https://ua.news/ua/world/pershyj-zamir-rejtyngiv-pislya-vidstoronennya-bajdena-dav-nespodivani-rezultaty Перший замір рейтингів після відсторонення Байдена дав несподівані результати
В останньому загальнонаціональному опитуванні віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на 2%. Замір провели після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.
В опитуванні Reuters/Ipsos Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42%, Різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти, але у попередніх опитуваннях, в яких фігурував Байден, він відставав від Трампа на 6%.
Крім того, в опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс «має гострий розум і здатна давати раду викликам». Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена - лише 22%. До рішення Байдена піти з виборів, у опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня пара Гарріс і Трамп набирала по 44% підтримки, а на початку липня республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.
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24.07.2024 03:41 Відповісти
путинососы бесятся и скулят.
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24.07.2024 03:53 Відповісти
цікаво, цікаво...
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24.07.2024 04:37 Відповісти
А хто ж залишився посеред прихильників Трампа? Старі білі ковбої?
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24.07.2024 05:09 Відповісти
і ще мормони.
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24.07.2024 05:18 Відповісти
Старі білі ковбої побудували найсильнішу країну в світі, а вся та шолупень що за харріс лиш шуміти вміє
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24.07.2024 07:12 Відповісти
Вам двоих мало? Старих і білих? От якщо ще й третій раз підряд старий і білий стане президентом, - тоді США точно хана! А ковбої такі, що їх вчотирьох потрібно підсаджувати, а потім обв'язувати двостороннім скотчем, що б не випав із сідла!
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24.07.2024 08:56 Відповісти
Яким боком старий лівак, покровитель всіх збоченців і нелегалів до ковбоїв?
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24.07.2024 09:18 Відповісти
Чорні нероби та малолітні йолопи за Харріс. Ще раз підтверджує те, що ті на кому тримається економіка Штатів підтримують Трумпа.
Відносно України Трамп поки петляє і його позиція дуже сумнівна, але якщо глянути, що пише у Твіттері його старший синок, то дуже не хочеться щоб вони перемогли.
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24.07.2024 06:23 Відповісти
Малолітні йолопи не мають ще права голоса
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24.07.2024 07:03 Відповісти
18-29 - саме малолітні йолопи, переважно студенти, які не мають життєвого досвіду, мозок яких перевантажений соціалістичною пропагандою.
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24.07.2024 08:24 Відповісти
як ви думаєте що американці вибирають Президента для України? - помилка.
американці вибирають Президента для Америкі!
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24.07.2024 05:17 Відповісти
Воно й правда! Хто б ще нам на українському сайті це підказав? От не було півроку президента Байдена, а вирішував клерк Джонсон і скільки українців від цього загинуло- як військових, так і цивільних. А могли б бути живими, якщо б допомога поступала своєчасно .
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24.07.2024 09:02 Відповісти
Результати залежать, хто замовив опитування.
Наприклад, відомий нейтральний сайт, THE HILL показав результат 76 опитувань, перевага Трампа становить 2,1%.
Трамп -47.5%
Харріс - 45.4%
https://elections2024.thehill.com/national/harris-trump-general/
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24.07.2024 05:58 Відповісти
Голосовать за Трампона- всё равно, что голосоватьь за Ху#ло.
Не повторяйте страшной ошибки Украины в 2019 г.
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24.07.2024 06:24 Відповісти
Голосовать за верблюдицу Харрис, все-равно что голосовать за Зеленского. Нове обличчя, понимаешь.
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24.07.2024 08:35 Відповісти
Голосовать ПРОТИВ вонючей парашной свиньи трампона- голосовать за Украину.
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24.07.2024 13:03 Відповісти
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24.07.2024 13:21 Відповісти
"Тупа як пробка"
https://www.9tv.co.il/item/73232

Камалла Харріс, яка номінується у кандидати від Демпартії на майбутніх президентських виборах у США, виступила з передвиборною промовою в Мілуокі, у будівлі середньої школи.
Харріс, що отримала можливість виставити свою кандидатуру на праймеріз демократів, взяла різкий і старт і зробила атаку на головного ворога американських лівих з дещо несподіваного
напряму. Харріс заявила, що "знає таких типів, як Трамп", оскільки раніше служила прокуроркою в суді, а потім генпрокурором штату Каліфорнія.
"На цих постах я мала справу зі злочинцями всіх мастей. З хижаками, які знущалися з жінок. З аферистами, які обманювали споживачів. З шахраями, які порушували правила заради вигоди",
- заявила претендентка на посаду голови Демпартії.
Харріс повідомила, що готова "будь-якої миті поставити своє минуле проти минулого Трампа".
Зважаючи на все, консультанти Камали Харріс з піару обрали агресивну лінію, яка роздмухує "компроматні" плітки проти Трампа, які протягом останніх років неодноразово публікувалися
в лівій пресі, але не знаходили реального підтвердження.
Байден не міг дозволити собі подібних методів, оскільки сам був уразливий у зв'язку із зарубіжною кримінально-економічною активністю свого сина, яка тісно перепліталася з деякими діями самого Джо Байдена.
Зараз у Харріс стоїть завдання не так конкурувати з Трампом, скільки придушити в зародку можливість конкуренції у власній партії. Тому вона прагнутиме стати "безумовною" кандидаткою
для демократів, з ходу завойовуючи публічну позицію лідера у своїй партійній верхівці.
Водночас, згідно з останніми соцопитуваннями в США, Харріс не має авторитетного суперника для Трампа. Зараз вона випереджає Трампа на два відсотки, проте слід робити знижку на новизну (тобто сам факт зміни кандидата) та ажіотаж у пресі навколо її персони, а також загальну "ліву" статистичну похибку у подібних опитуваннях.
Таким чином, це не надто хороша стартова позиція для Камали Харріс, і навряд чи вона набере серйозні окуляри на роздмухуванні антитрампівських пліток і розмовах про "хижака,
ґвалтівника та афериста". Для реального успіху у публіки їй доведеться запропонувати щось серйозніше.
Тим більше, що у таборі Трампа теж не залишаються у боргу. Там уже заявили, що всі провали Байдена - це і провали Харріс як його заступниці. Таким чином, штаб республіканців "вішує"
на неї і вихід з Афганістану, і економічні негаразди в США, і заохочення нелегальної міграції.
Сам Трамп, виступивши у своєму стилі, назвав Харріс "тупою як пробка" ("dumb as a rock" в англійському варіанті), божевільною, чокнутою, що забрехалася і вічно хихикає, Камалою.
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24.07.2024 08:05 Відповісти
Та вона вибрала хорошу тактику... те що вона була любовницею це не критично для гендерних штатів а у Трампа повно шкелетів та вік уже... плюс на посадах що вона зайняла за ліжко із старим дідом... діяла досить ефективно тобто немає за що зачепити

Єдине що турбує... яка її реальна позиція щодо України і хто буде в її адміністрації і їх позиція.... щоб знову там не був вплив Обами
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24.07.2024 08:41 Відповісти
Мене більше турбує її позиція щодо Америки. Бо якщо внаслідок її внутрішньої політики розпочнеться громадянська війна в США, нікому у світі добре не буде, і Україні особливо.
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24.07.2024 09:38 Відповісти
Цитата:
"Таким чином, це не надто хороша стартова позиція для Камали Харріс, і навряд чи вона набере серйозні окуляри на роздмухуванні антитрампівських пліток і розмовах про "хижака,
ґвалтівника та афериста".

Ох вже ці "пекельні борошна"!..
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24.07.2024 10:20 Відповісти
https://ont.by/news/kandidat-v-kongress-harris-delala-dlya-amerikancev-tolko-plohoe

Кандидат у конгрес від Республіканської партії Кетлін Вінн зробила неприємну для демократів заяву про віце-президента США Камалу Харріс, повідомляє РИА «Новости»:
«Я знала її, коли та була генеральним прокурором, оскільки на той час я працювала на генерального прокурора Арізони. Вона не робила добрих речей для поліції. Все, що вона підтримувала, розходиться з конституцією та користю для американського народу», - повідомила вона.»
Варто зазначити, що віце-президент Камала Харріс також не стала улюбленицею американців. Що ж до перемоги на виборах, то такий розвиток подій є сумнівнішим.
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24.07.2024 08:22 Відповісти
Прокурор - улюбленець народу? А що, були такі в світі? Здається в Румунії була така жінка. А більше і не згадаю. В фільмах італійських, здається, були такі. Але ж кіно- воно і є кіно!
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24.07.2024 09:08 Відповісти
Хакім Джеффріс...
А чому не Гакім? Та туліть вже цю "Г" всюди, не соромтеся.
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24.07.2024 08:36 Відповісти
Треба почекати, поки Гарріс офіційно видвинуть кандидатом
Тоді й з'явиться якийсь "компромат"
А то поки почали з порушень, не провівши внутрішньопартійних виборів, пішли та кулуарно домовились замінити Байдена - демократія від демократів.

З Трампом зрозуміло, останні 8+ років шукають компромат, та навіть знайшли помилку бухгалтера.
Щось нове навряд чи знайдуть
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24.07.2024 09:22 Відповісти
Приклад як працюють маніпулятори
"https://www.ponomaroleg.com/politika-demokratov-nedostatochno-yastrebinaya/ Политика демократов недостаточно ястребиная "

"Эта партия целиком за Украину" - лендліз підтримали коли не вдався Київ за 3 дня, при цьому виключивши звітність президента та обмеживши 1.5 роками. В 2023 році не підтримали подовження лендлізу
Не виконують прийняті закони: закон про лендліз, про перемогу України

"Продолжит выделять пакеты военной помощи (уже выделили 80 пакетов)" - партія, як члени Конгресу виділяли 3 чи 4 біля з допомогою. Навіть президент підписав тільки 60 PDA пакетів. Навіть якщо додати USAI та FMF, вийде менше 80.
Це як з Трампов, за мовчання "зірки" заплатив гроші, а порахували як 33 злочина, тому що платив не за один раз, а декілька разів.
Треба рахувати не кількість пакетів, а суму переданих грошей, або використання виділених коштів Конгресом. Використано за 2023 рік, приблизно 70% від виділених коштів.

"Президент от партии продолжит давить на Конгресс для помощи Украине" - маючи повноваження, не давати допомогу Україні

"Будут продолжать вводить санкции против РФ" - скільки вже санкцій ввели? Який результат?

"Не пишите - нужно дать, нужно разрешить, нужно, должны… Ведь мы установили факт, что это максимум." - тобто змін ніяких не очікується від демократів
Кому вірити демократам котрі "допомагають", чи президенту України "14 бригад не мають зброї"

Тобто США, та 50+ країн виходить по факту не можуть надати зброї для 14 бригад, приблизно 50тис солдат
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24.07.2024 09:55 Відповісти
 
 