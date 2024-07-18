УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини
15 744 125

Байден захворів на коронавірус

Джо Байден

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

"Сьогодні вдень у президента з’явилися симптоми недуги у верхніх дихальних шляхах, включаючи нежить і непродуктивний кашель із загальним нездужанням", - йдеться в записці лікаря Байдена, наданій прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.

Лікар додав, що президенту провели тестування на COVID-19 і результати були позитивними. Та зазначив, що Байден отримав першу дозу ліків Paxlovid і самоізолювався у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

Білий дім підтвердив інформацію через півтори години після того, як президент мав з'явитися на конференції разом із генеральною директоркою UnidosUS Джанет Мургіа.

"Я щойно розмовляла телефоном з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і щойно отримав позитивний результат на Covid", - сказала Мургія присутнім.

Читайте: Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів

Автор: 

Байден Джо (2893) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Якраз те, що треба для того, щоб змінити кандидата. Є поважна причина
показати весь коментар
18.07.2024 01:57 Відповісти
+29
загалом американська допомога на сьогодні складає вже біля 150 млрд. дол. !!!!

це для невдячних свиней
показати весь коментар
18.07.2024 02:38 Відповісти
+25
Помолимось за здоровья пана Президента !
Він любить Україну !
показати весь коментар
18.07.2024 02:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Украина с конца июня прекратила поставки в Венгрию российской нефти по нефтепроводу "Дружба", рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/ukraine-legal-issue-halts-russia-oil-to-hungary-minister-says?embedded-checkout=true Сийярто во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке
Министр также отметил, что поставщик российской нефти в Венгрию - компания "Лукойл" - и венгерская энергетическая компания MOL сейчас стараются найти совместное юридически приемлемое решение, чтобы возобновить поставки.
показати весь коментар
18.07.2024 07:06 Відповісти
Президент - шо був не вакциновании?
показати весь коментар
18.07.2024 07:28 Відповісти
Тю, дехто по кілька разів вакцинований, все одно підхоплював ковід. Причому, хворів значно важче, ніж той, хто взагалі не вакціонувався.
показати весь коментар
18.07.2024 08:20 Відповісти
Дивно - епідемія ж вже закінчилась, красивий хід, Джо, красивий хід. А ще кращий - пишні похорони. Бо ви, шановні, родинами, як королівські династії колись, вирішуєте, кому йти у президенти. А це вже не схоже на демократію. От тому такі пройдисвіти-********, як трамп, і намагаються зруйнувати цю систему, і у них це виходить
показати весь коментар
18.07.2024 08:18 Відповісти
Дружина та родина Байдена, його оточення та Камала Харіс не хочуть добровільно йти з Білого дому. Вони хочуть бути елітою і як зараз все вирішувати замість президента, бо він вже не спроможний діяти та мислити самостійно.
показати весь коментар
18.07.2024 09:15 Відповісти
По усім симптомам у Байдена хвороба Паркінсона, а це вже незворотній процес. Скоріше за все його оточення вирішило поки його приховати, щоб вирішити, що робити далі.
показати весь коментар
18.07.2024 09:10 Відповісти
отака відповідь демократів, на "стрільбу по вухах республіканців".
потужна та переможна.
весь світ в заручниках, пари трійки людожерів, та двох торкнутих дідуганів.
показати весь коментар
18.07.2024 09:27 Відповісти
Швидкого одужання президенту Байдену і перемоги на виборах 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
18.07.2024 09:36 Відповісти
Захворів? Та й хер з ним
показати весь коментар
18.07.2024 09:45 Відповісти
Ковід почув прохання антиБайденів, совпадєніє? Не думаю.
А взагалі то буде повний і пухнастий песець, якщо стане президентом трампон. Невже в Америці стільки ж тупого охлосу, як і в Україні? Надіюсь, що ні.
показати весь коментар
18.07.2024 10:08 Відповісти
Боюсь, значно більше. Бо Україна помилилася з Боневтіком Херпіду поки що один раз, а Трампон, який за свої перші чотири роки при владі упустив і економіку Америки, і авторитет, не впорався ані з війною, ані з пандемією, який у своїх проколах винуватить кого завгодно, крім себе, а чужі заслуги приписує собі, який навіть на очах усього світу пішов на подлог та заколот, щоб утримати владу (!!!), йде вдруге, і американцям це заходить?!!
Ну-ну...
показати весь коментар
18.07.2024 10:25 Відповісти
Ну якщо виберуть трампона, то буде підтвердження, що більше. Але я всетаки надіюсь, що більшість американців розуміють загрозу трампівської диктатури.
показати весь коментар
18.07.2024 11:04 Відповісти
Сделайте фотку,где больной старикан высовывется из окна по пояс и показывает,со злобным выражением лица,кулак или фак,обязательно на фоне флага,рейтинг взлетит.
показати весь коментар
18.07.2024 10:36 Відповісти
Насчет вируса не уверен, а вот КОРОНОЙ этот геронтократ болеет давно и неизлечимо
показати весь коментар
18.07.2024 10:47 Відповісти
Одужання пану Байдену.
показати весь коментар
18.07.2024 10:59 Відповісти
Хто ти! А хто Байден.............
показати весь коментар
18.07.2024 11:26 Відповісти
З Трампа знято останнє звинувачення. MAGA!
показати весь коментар
18.07.2024 11:39 Відповісти
Треба говорити не про більшовизм,а про рашизм.Впевнений що ні який суд не допоможе.Цей рашизм зародився кіьлько століть тому.Це злоякісна пухлина.Весь свід відчував цю хворобу.І завжди мав бажання його вилікувати,створіваючі міжнародні інституті,та підписували різні угоди і створили захіст від нього(НАТО).Цей хворобі іноді стає полегшення,но вона відрожується і созріває.Після распаду союзу з 1992р вона стала дозрівати,а у 2022 виплюснула на зовні.ЇЇ негайно потрібно видалити.А те що зараз говорить Трамп і особливо Венс,то це спроба лікувати.Що іноді робив і Байден.Но при ньому були спроби,(не профісійні),щоб вона не поширювалася.Но намірів її видалати не мав.

А потужні гроші Маска,або інших,та і міжнародні суди на цей час. не той іеструмент,щоб спрацювало право для знищення рашизма. і понести відповідальність тих хто повинен йоми вийти назовні.Гражданська війна в США - по перше малоймовірна,тільки приведе к безглуздим жертвам.По друге, це так далеко від мети побороти рашизм.Демократія,а не партія, у США не дозволить буть який владі внутрішню війну.При приході до влади Трампа лише посиле протіворіччя в суспільстві.Тому що погляди і дії влади стануть на ділі крайні с поглядами крайні правих.

Якаб не були спроможні США.вони без міжнародної спільноти цього не зроблять.У них є все,щоб виграти боротьбу з Китаєм,но з рашизмом не має.
показати весь коментар
18.07.2024 14:04 Відповісти
какой ковид? ну только зебил будет верить в эту уйню
показати весь коментар
18.07.2024 13:04 Відповісти
Читаю «Байден *****…л», - по Фрейду ))
показати весь коментар
18.07.2024 16:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 