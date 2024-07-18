Байден захворів на коронавірус

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

"Сьогодні вдень у президента з’явилися симптоми недуги у верхніх дихальних шляхах, включаючи нежить і непродуктивний кашель із загальним нездужанням", - йдеться в записці лікаря Байдена, наданій прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.

Лікар додав, що президенту провели тестування на COVID-19 і результати були позитивними. Та зазначив, що Байден отримав першу дозу ліків Paxlovid і самоізолювався у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

Білий дім підтвердив інформацію через півтори години після того, як президент мав з'явитися на конференції разом із генеральною директоркою UnidosUS Джанет Мургіа.

"Я щойно розмовляла телефоном з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і щойно отримав позитивний результат на Covid", - сказала Мургія присутнім.

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