Байден захворів на коронавірус
Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.
"Сьогодні вдень у президента з’явилися симптоми недуги у верхніх дихальних шляхах, включаючи нежить і непродуктивний кашель із загальним нездужанням", - йдеться в записці лікаря Байдена, наданій прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.
Лікар додав, що президенту провели тестування на COVID-19 і результати були позитивними. Та зазначив, що Байден отримав першу дозу ліків Paxlovid і самоізолювався у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.
Білий дім підтвердив інформацію через півтори години після того, як президент мав з'явитися на конференції разом із генеральною директоркою UnidosUS Джанет Мургіа.
"Я щойно розмовляла телефоном з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і щойно отримав позитивний результат на Covid", - сказала Мургія присутнім.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Министр также отметил, что поставщик российской нефти в Венгрию - компания "Лукойл" - и венгерская энергетическая компания MOL сейчас стараются найти совместное юридически приемлемое решение, чтобы возобновить поставки.
потужна та переможна.
весь світ в заручниках, пари трійки людожерів, та двох торкнутих дідуганів.
А взагалі то буде повний і пухнастий песець, якщо стане президентом трампон. Невже в Америці стільки ж тупого охлосу, як і в Україні? Надіюсь, що ні.
Ну-ну...
А потужні гроші Маска,або інших,та і міжнародні суди на цей час. не той іеструмент,щоб спрацювало право для знищення рашизма. і понести відповідальність тих хто повинен йоми вийти назовні.Гражданська війна в США - по перше малоймовірна,тільки приведе к безглуздим жертвам.По друге, це так далеко від мети побороти рашизм.Демократія,а не партія, у США не дозволить буть який владі внутрішню війну.При приході до влади Трампа лише посиле протіворіччя в суспільстві.Тому що погляди і дії влади стануть на ділі крайні с поглядами крайні правих.
Якаб не були спроможні США.вони без міжнародної спільноти цього не зроблять.У них є все,щоб виграти боротьбу з Китаєм,но з рашизмом не має.