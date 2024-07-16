Кандидат в вице-президенты от Трампа Вэнс станет катастрофой для Украины, - Politico
Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс является одним из крупнейших критиков помощи Украине. Поэтому его избрание в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС.
В то время как Европа уже была в панике по поводу второго президентства Трампа и его последствий для внешней политики США, добавление Вэнса в список Республиканской партии вызвало дополнительные вопросы относительно потенциальной приверженности новой администрации к Украине.
Вэнс четко выразил свою точку зрения относительно Украины. В 2022 году он сказал Стиву Бэннону в интервью: "Должен быть честным с вами, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе".
20 апреля 2023 года Вэнс вместе с 18 другими представителями республиканской партии США подписал письмо президенту США Джозефу Байдену, в котором отмечается, что "неограниченная помощь Украине Соединенными Штатами Америки должна быть прекращена", и что те, кто подписал письмо, "решительно будут выступать против всех будущих пакетов помощи, если эти пакеты помощи не будут связаны с прозрачной дипломатической стратегией довести эту войну до скорейшего завершения".
В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где сказал, что США должны пересмотреть свою поддержку Украины, и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.
С тех пор его риторика стала более жесткой: 39-летний сенатор критиковал зависимость Европы от США в отношении военных расходов и критиковал Германию, в частности, за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.
Что известно о Джеймсе Дэвиде Вэнсе?
Вэнс американский сенатор и венчурный капиталист, известный за свои мемуары Hillbilly Elegy. Родился в 1984 году. В 2003 году записался в Корпус морской пехоты, где во время Иракской войны занимался связями корпуса с общественностью. Завершил службу в 2007-м.
Через два года окончил университет штата Огайо, в 2013 году - Йельскую школу права. Сначала работал адвокатом в Иллинойсе, затем продолжил карьеру в Кремниевой долине. В 2017 году стал партнером соучредителя AOL Стива Кейса в венчурной компании Revolution LLC, которая действует в депрессивных регионах так называемого "ржавого пояса".
Он выступает против военной и финансовой помощи Украине, причем достаточно последовательно. Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023-го Вэнс требовал от Белого дома признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.
Республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года избрала Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост Вице-президента США как напарника Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иметь умного врага страшно, иначе говоря. Хотя посмотрим как он себя будет вести в ближайшие месяцы.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81_%D0%AF%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD
These three-Thiel, Vance, Masters-are all friends with Curtis Yarvin, a 48-year-old ex-programmer and blogger who has done more than anyone to articulate the world historical critique and popularize the key terms of the New Right. You'll often hear people in this world-again under many layers of irony-call him things like Lord Yarvin, or Our Prophet.
Короче, Венс явный ученик Ярвина.
И вообще,что такое умный?Выражение он умен в своей экономической программе умён,мне поенятно,спору нет.Хочу привести пример с Д.Сахаровым. В создании ядерного оружия он умён.Создав его как одно из средств уничтожения человечества.Он глуп.Но большенство людей к нему относятся с уважением,несмотря на издевательство над ним.Если о Трампе, можно сказать - это воплощение *американской мечты* и мне это понятно.Но говорить об американцах,что они глупы,могут сказать невежды.
А те сведения о Венсе,которые в результате выдвижения его Трампом,получили обширную огласку.У меня сложилось о нём двуякое мнение.В силу его поступков и высказываний. - противоричивы.Но это свойственно политикам.Поэтому для себя давно решил и имею своё и только своё мнение - это глупо идти в.Но это ни в коем мере не означает дурак или *умный*.Там разные есть в как любой сфере деятельности.Умный, категория относительная, она вссегда в зависимости от поступка.Допустим взять деньги и положить в свой карман.Это умно или нет.Умно по отношению своего желудка.А взять деньги у беззащитного и положить к себе в карман-это глупои ещё и неитично. Живот по аплодирует.
Или наболевший вопрос.Отношение Украины с РФ.Переговоры с международным преступником по окончанию войны.Отдать территорию Украины в любом случае для украинцев это мягло говоря выглядит крайне глупо.А вот посредникам это выглядит как умно.Поэтому высказывания Венса по Украине не поддаются не какой критике на мой взгляд.А это если осущекствится будет крайне глупо,каким бы он не был умным для себя.Даже высказывания Трампа более сдержанные и выглядят как популисткие.чегоне скажешь о Венсе.Поэтому кто глупее или умнее - это не для меня.Одной фразой сказал *поживём увидим.*И как бы для Вас будет не приятно слышать. образ Венса для меня типичной политической проститутки.Даже для делового Трампа такого сказать не могу.
Время ничего нен значит.Но об этом я не говорил.Время этот тот судья после свершённого факта может подтвердить кто оказался прав.И дать ответ причину свершённого.А если говорить о значении времени,есть хорошая пословица - Время деньги. И в этом ращзрезе Трампа можно назвать умным.
Мне хочется чтобы США вернули своё величие,не заигравало с автократиями,не привратилась в крайне пправых и нашла действенные шаги в противостаянии с Китаем.Но последнее.на мой взгляд, для достижения этой цели,который предлогает и делал Трамп,ошибочен.Но никогда не считал себя истинной в последней инстанции. Надо идти вперёд с не повёрнутой головой назад.Успехов Вам.
В жизни никогда не выглядил глупцом.Потому что может быть действовал как Трамп.Я человек обдуманного поступка.Главное получить конкретный положительный результат высокого качества с меньшими рациональными затратами..Поэтому политика понять и предсказать правильно последствия для меня намного весомее,чем его характерисики о нём.В этом заключается моя работа только в техники.А там невежество не прощается.Получается Чернобыль.Два раза было,у меня была ситуация без права на ошибку идя по лезвию ножа.Справившись,только и слышишь: какой ты умный,богом ему дано и пр. херовену На что мне противно.потому кто они такие,чтобы мине довать оценкуЯ сам себя оцениваю..Говорю.я не умный,дураков(а не глупых) много.И причины этому мне известны безошибочно.Они в том в какой обществе мы живём,которрые создали комуняки.Все мои предсказывания опираются только на мои мысли,а не на подсказки из вне.И представляете не разу не сделал ошибок.А за поступки которых ужасно много, особенно в работе,то при сталине меня предпологаю,растреляли.Такое мне говорили мои колеги по работе.Здесь на форуме целый день- Трамп умный нет дурак,к Венсу также.А если подумать основным является,что может нас ждать? А какие они как говорят * надо в разветку сходить и пуд соли съесть*.
Часто за такие длинные письма слышу маты и пр.К ним и всяким наговорам,зависти и пр. адаптирован и очень спокоен.Перебеждуть ни в коем случае не собирался и дискусия в этом ракурсе не для меня.Я уже кому-то ответил в чём- то наверное умнее Венс,в чём-то Трамп.За мою нудоту прошу не судить меня строго.Она была с добрыми намериниями.Желаю США,ЕС и особенно Украине, благополучия и чтобы действия каждого не стали ошибками.Удачи.
Трамп обычный предприниматель, каких тысячи и миллионы по всему свету. Но более удачливый может быть и рисковый.
Никто таким людям просто так подарков не делает. Всего добивается сам.
То что он оказался еще и отличным политиком - безусловно знание людей и их интересов и склонностей к компромиссам.
(Інакше кажучи, «Номінація Шефіра - це катастрофа для США...»)