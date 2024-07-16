Кандидат в вице-президенты от Трампа Вэнс станет катастрофой для Украины, - Politico

Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс является одним из крупнейших критиков помощи Украине. Поэтому его избрание в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников ЕС.

В то время как Европа уже была в панике по поводу второго президентства Трампа и его последствий для внешней политики США, добавление Вэнса в список Республиканской партии вызвало дополнительные вопросы относительно потенциальной приверженности новой администрации к Украине.

Вэнс четко выразил свою точку зрения относительно Украины. В 2022 году он сказал Стиву Бэннону в интервью: "Должен быть честным с вами, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе".

20 апреля 2023 года Вэнс вместе с 18 другими представителями республиканской партии США подписал письмо президенту США Джозефу Байдену, в котором отмечается, что "неограниченная помощь Украине Соединенными Штатами Америки должна быть прекращена", и что те, кто подписал письмо, "решительно будут выступать против всех будущих пакетов помощи, если эти пакеты помощи не будут связаны с прозрачной дипломатической стратегией довести эту войну до скорейшего завершения".

В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где сказал, что США должны пересмотреть свою поддержку Украины, и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

С тех пор его риторика стала более жесткой: 39-летний сенатор критиковал зависимость Европы от США в отношении военных расходов и критиковал Германию, в частности, за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП.

Что известно о Джеймсе Дэвиде Вэнсе?

Вэнс американский сенатор и венчурный капиталист, известный за свои мемуары Hillbilly Elegy. Родился в 1984 году. В 2003 году записался в Корпус морской пехоты, где во время Иракской войны занимался связями корпуса с общественностью. Завершил службу в 2007-м.

Через два года окончил университет штата Огайо, в 2013 году - Йельскую школу права. Сначала работал адвокатом в Иллинойсе, затем продолжил карьеру в Кремниевой долине. В 2017 году стал партнером соучредителя AOL Стива Кейса в венчурной компании Revolution LLC, которая действует в депрессивных регионах так называемого "ржавого пояса".

Он выступает против военной и финансовой помощи Украине, причем достаточно последовательно. Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023-го Вэнс требовал от Белого дома признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.

Республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года избрала Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост Вице-президента США как напарника Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters