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Кандидат у віцепрезиденти від Трампа Венс стане катастрофою для України, - Politico

Трамп та Венс

Республіканець Джеймс Девід Венс є одним із найбільших критиків допомоги Україні. Тож його обрання як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише Politico з посиланням на одного з високопоставлених чиновників ЄС.

У той час як Європа вже була в паніці з приводу другого президентства Трампа та його наслідків для зовнішньої політики США, додавання Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації до України.

Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році він сказав Стіву Беннону в інтерв’ю: "Мушу бути чесним з вами, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше".

20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джозефу Байдену, в якому зазначається що "необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена", і що ті, хто підписав листа, "рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов’язані зі прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення".

У лютому 2024 року, коли Венс уперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США повинні переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч із делегацією України та іншими сенаторами.

Відтоді його риторика стала жорсткішою: 39-річний сенатор критикував залежність Європи від США щодо військових витрат і критикував Німеччину, зокрема, за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса?

Венс американський сенатор і венчурний капіталіст, відомий за свої мемуари Hillbilly Elegy. Народився 1984 року. У 2003 році записався до Корпусу морської піхоти, де під час Іракської війни займався зв'язками корпусу з громадськістю. Завершив службу у 2007-му.

За два роки закінчив університет штату Огайо, у 2013 році - Єльську школу права. Спершу працював адвокатом в Іллінойсі, потім продовжив кар'єру в Кремнієвій долині. У 2017 році став партнером співзасновника AOL Стіва Кейса у венчурній компанії Revolution LLC, яка діє у депресивних регіонах так званого "іржавого поясу".

Він виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, причому доволі послідовно. Перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у грудні 2023-го Венс вимагав від Білого дому визнати, що Україна врешті-решт поступиться частиною своїх територій Росії.

Республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

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Автор: 

вибори (6724) США (23613) Трамп Дональд (6314) Джей Ді Венс (115)


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Топ коментарі
+59
Катастрофа сталася ще з квітня 2019 року.
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16.07.2024 07:00 Відповісти
+41
На Залужного ні, на Пороха. Кожен має своїм займатись Залужний - воює, Порох - дипломатія, головнокомандувач. Ця країна повинна нарешті перестати бути тупою та збагнути - іншого варіанту немає. І далі форсоване реформування країни у націоналістично-демократично-мілітарному напрямку.
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16.07.2024 08:48 Відповісти
+38
Під прапорцем Великої Британії звісно видніше, які кінці краще.
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16.07.2024 07:36 Відповісти
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Він розумний ? Не смішіть .а ще скажіть, що інтелектуал.Аі повністю неадекватний .Такі люди зараз приходять до влади на хвилі популізму у багатьох країнах.І так, він сміливий. Дурні та ідіоти ніколи нічого не бояться, бо вони не прогнозують наслідки будь-яких дій .
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16.07.2024 20:16 Відповісти
Зеленский ваш неадекват, а Трамп успешный бизнесмен, смелый человек и адекватно мыслит.
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16.07.2024 20:27 Відповісти
Помнится, его собственная мама о нём не так положительно высказывалась
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17.07.2024 10:24 Відповісти
Україна повинна займатись розробкою та виготовленням ядерної зброї і тоді їй буде начхать який там буде президент в США!
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16.07.2024 17:43 Відповісти
Якщо туди ще й Маска то вийде як у відомій поговорці: Два дебила - это сила, три дебила - это мощь.
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16.07.2024 18:20 Відповісти
Вы не так давно Илона Маска на руках носили и рассказывали о тысячах рабочих мест что он создал, приводили его всем в пример, он чем провинился?
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16.07.2024 18:41 Відповісти
Да ни вв чем.Просто его слова разошлись с поступком.Но это не о рабочих местах.
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17.07.2024 00:05 Відповісти
Какое сказочное жлобство! ))
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16.07.2024 19:24 Відповісти
Когда Американцы выбирают президента они меньше всего думают что это даст Украине или Буркино-Фасо. Для них главное как этот человек повлияет на жизнь в самой Америке. Если бы вы имели голову на плечах выбрали бы в 2019 году своего президента а не артиста разговорного жанра.
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16.07.2024 20:11 Відповісти
Боб-американець, ти краще хвилюйся якого артіста разговорного жанра виберуть у вас.
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17.07.2024 07:42 Відповісти
Венс человек с обложки. Селфмейдмен, бывший морпех с блестящим образованием, интеллектуал, многодетный отец с индийской женой. Мало того, он бывший сенатор как был Обама. Если убрать все пугалки, то он блестящий кандидат.
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16.07.2024 20:12 Відповісти
Почему пугалки ?.Він вже все продемонстрував
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16.07.2024 20:18 Відповісти
Пугалки что он какой-то ультраправый фанатик. Венс это совсем не про фанатизм. Достаточно его индийской жены, которая даже не христианка.
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16.07.2024 20:19 Відповісти
Там пугают тем что он говорит про аборты. Но он хочет аборты как в Европе. Со сроком в там 12 недель. Или что он против ЛГТБ, а он говорит что ему просто не нравятся геи, но ничего он делать не намерен. Короче, просто обычный чел, нормис.
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16.07.2024 20:22 Відповісти
Венса обвиняют что он переобулся, так как был против Трампа. Проблема в том что Венс намного умнее Трампа и он видит какой Трамп идиот, но этот идиот нравится большинству. Так что Венс просто следует за большинством.
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16.07.2024 20:25 Відповісти
Людина-флюгер та без жодних принципів. Ідеальний виконавець у Дахау році так в 1942-му.
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17.07.2024 07:45 Відповісти
В чем он флюгер и какие принципы он предал? Он раньше не был политиком и его мнение о Трампе это было мнение частного гражданина. Это не тот случай когда политик говорит одно, а потом другое. Таких флюгеров большинство - и Байден, кстати, такой же флюгер. Но Вэнс пока не успел таким стать, так как в политике недолго.
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17.07.2024 08:50 Відповісти
Большинство политиков флюгеры, так как им надо колебаться с линией партией. Иначе они считаются не командными игроками и никто их до власти никакой не допустит. Оттого обвинение Вэнса попросту нелепое.
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17.07.2024 08:52 Відповісти
Рассудить может только время.
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17.07.2024 00:08 Відповісти
Время ничего не значит. Венс не нравится демам по той простой причине что он антипод пропаганды которая рисовала респов при Трампе как безмозглых фанатиков. Венс пугает их до чертиков так как он умен и в своей экономической программе он умереннее большинства как республиканцев, так и демократов.

Иметь умного врага страшно, иначе говоря. Хотя посмотрим как он себя будет вести в ближайшие месяцы.
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17.07.2024 00:19 Відповісти
Я помню пару лет назад читал обсуждение культа Трампа и там как раз говорили что главный негативный симптом что к культу примкнули интеллектуалы, в том числе приводился пример Венса. И что этот культ в умных руках опаснее или что-то такое.
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17.07.2024 00:21 Відповісти
Прочитал что Венс большой дружбан Кертиса Явина, кумира ультраправых задолго до появления Трампа. Я сам в свое время следил за Явином, так как интересно следить за новыми политическими течениями.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81_%D0%AF%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD

These three-Thiel, Vance, Masters-are all friends with Curtis Yarvin, a 48-year-old ex-programmer and blogger who has done more than anyone to articulate the world historical critique and popularize the key terms of the New Right. You'll often hear people in this world-again under many layers of irony-call him things like Lord Yarvin, or Our Prophet.
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17.07.2024 00:29 Відповісти
He is friends with Yarvin, whom he openly cites as a political influence, and with Dreher, who was there when Vance was baptized into the Catholic Church in 2019.

Короче, Венс явный ученик Ярвина.
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17.07.2024 00:32 Відповісти
Венс нравится или нет,это никогда не было в моих мыслях.Очень редко рассматриваю политиков в этом ракурсе.Получаю информацию желательно из уст в оригинале или высказывания кого-то, которые предоставлены в виде фраз в прессе. Потом делаю свой и только свой анализ.Безусловно прислушиваюсь к журналистам и политтехнологам.Всегда конечной целью моих рассуждений, есть какие могут быть последствия или для чего и почему политик что-то высказал и его логику.А дальше принимаю это или нет.А вот умный,сильный,богатый,какой национальности,как одевается и т.п. воспринимаю это-КАКОЙ ЕСТЬ.

И вообще,что такое умный?Выражение он умен в своей экономической программе умён,мне поенятно,спору нет.Хочу привести пример с Д.Сахаровым. В создании ядерного оружия он умён.Создав его как одно из средств уничтожения человечества.Он глуп.Но большенство людей к нему относятся с уважением,несмотря на издевательство над ним.Если о Трампе, можно сказать - это воплощение *американской мечты* и мне это понятно.Но говорить об американцах,что они глупы,могут сказать невежды.

А те сведения о Венсе,которые в результате выдвижения его Трампом,получили обширную огласку.У меня сложилось о нём двуякое мнение.В силу его поступков и высказываний. - противоричивы.Но это свойственно политикам.Поэтому для себя давно решил и имею своё и только своё мнение - это глупо идти в.Но это ни в коем мере не означает дурак или *умный*.Там разные есть в как любой сфере деятельности.Умный, категория относительная, она вссегда в зависимости от поступка.Допустим взять деньги и положить в свой карман.Это умно или нет.Умно по отношению своего желудка.А взять деньги у беззащитного и положить к себе в карман-это глупои ещё и неитично. Живот по аплодирует.

Или наболевший вопрос.Отношение Украины с РФ.Переговоры с международным преступником по окончанию войны.Отдать территорию Украины в любом случае для украинцев это мягло говоря выглядит крайне глупо.А вот посредникам это выглядит как умно.Поэтому высказывания Венса по Украине не поддаются не какой критике на мой взгляд.А это если осущекствится будет крайне глупо,каким бы он не был умным для себя.Даже высказывания Трампа более сдержанные и выглядят как популисткие.чегоне скажешь о Венсе.Поэтому кто глупее или умнее - это не для меня.Одной фразой сказал *поживём увидим.*И как бы для Вас будет не приятно слышать. образ Венса для меня типичной политической проститутки.Даже для делового Трампа такого сказать не могу.

Время ничего нен значит.Но об этом я не говорил.Время этот тот судья после свершённого факта может подтвердить кто оказался прав.И дать ответ причину свершённого.А если говорить о значении времени,есть хорошая пословица - Время деньги. И в этом ращзрезе Трампа можно назвать умным.

Мне хочется чтобы США вернули своё величие,не заигравало с автократиями,не привратилась в крайне пправых и нашла действенные шаги в противостаянии с Китаем.Но последнее.на мой взгляд, для достижения этой цели,который предлогает и делал Трамп,ошибочен.Но никогда не считал себя истинной в последней инстанции. Надо идти вперёд с не повёрнутой головой назад.Успехов Вам.
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17.07.2024 14:53 Відповісти
Умен в смысле разбирается в тонкостях, которые Трампу недоступны.
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17.07.2024 22:46 Відповісти
И что из этого.Писал,что меня эти тонкости всегда интересовали посколько- постольку.Несомненно информацию о политиках безусловно надо знать.Но для меня важнее знать высказыывания политиков,где.что и когда говорили.Понять причины и цели сказанного.Всяким лозунгам,рекламам, и прочим популистким трюкам не для меня.Также умный.толковый.хорошо может себя подать и т.п. - это отделяет меня сделать правельные и чёткие выводы для себя.Кумиров у меня нет ещё со щкольной скамье и небудет.Всегда с тех пор расчитывал на свои силы.А после оканчания института всегда всю ответственность за свои поступки брал на себя.Никогда в трудовой деятельности ни в ком не нуждался.Мне становится противно говорить о себе.Просто Вами будет это восприниматься как пиар.
В жизни никогда не выглядил глупцом.Потому что может быть действовал как Трамп.Я человек обдуманного поступка.Главное получить конкретный положительный результат высокого качества с меньшими рациональными затратами..Поэтому политика понять и предсказать правильно последствия для меня намного весомее,чем его характерисики о нём.В этом заключается моя работа только в техники.А там невежество не прощается.Получается Чернобыль.Два раза было,у меня была ситуация без права на ошибку идя по лезвию ножа.Справившись,только и слышишь: какой ты умный,богом ему дано и пр. херовену На что мне противно.потому кто они такие,чтобы мине довать оценкуЯ сам себя оцениваю..Говорю.я не умный,дураков(а не глупых) много.И причины этому мне известны безошибочно.Они в том в какой обществе мы живём,которрые создали комуняки.Все мои предсказывания опираются только на мои мысли,а не на подсказки из вне.И представляете не разу не сделал ошибок.А за поступки которых ужасно много, особенно в работе,то при сталине меня предпологаю,растреляли.Такое мне говорили мои колеги по работе.Здесь на форуме целый день- Трамп умный нет дурак,к Венсу также.А если подумать основным является,что может нас ждать? А какие они как говорят * надо в разветку сходить и пуд соли съесть*.

Часто за такие длинные письма слышу маты и пр.К ним и всяким наговорам,зависти и пр. адаптирован и очень спокоен.Перебеждуть ни в коем случае не собирался и дискусия в этом ракурсе не для меня.Я уже кому-то ответил в чём- то наверное умнее Венс,в чём-то Трамп.За мою нудоту прошу не судить меня строго.Она была с добрыми намериниями.Желаю США,ЕС и особенно Украине, благополучия и чтобы действия каждого не стали ошибками.Удачи.
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18.07.2024 02:51 Відповісти
Трамп большую часть жизни строил небоскрёбы, жена, дети, внуки. Заработал кучу денег, хотя было несколько банкротств, но снова подымался и пахал, у меня такие люди вызывают уважение.
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16.07.2024 20:41 Відповісти
Он не сам строил небоскребы. Он просто богатенький сыночек, которые там подписывал бумажки и заводил нужные знакомства. Это не обвинение как таковое, но Трамп сын миллиардера, который никогда ничего не добивался сам.
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16.07.2024 20:53 Відповісти
Ему от отца досталась очень скромная фирма, что-то вроде постройки дачных домиков, он не только не промотал состояние, а в разы приумножил.
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16.07.2024 20:55 Відповісти
Его отец был очень богатым. Башня Трампа построена 30ых годах, чтобы ты понял. Потом в США начался бум времен яппи в 80ых. И тут на арену выполз Трамп, который имел связи в Нью-Йорке так как он оттуда.
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16.07.2024 20:57 Відповісти
Короче, успех Трампа это сочетание двух факторов - прирожденного богатства и экономических обстоятельств. То что Трамп завел нужные связи с банкирами всякими это факт, но это напрямую связано с тем что он богатый чел, так как он обращался в нужных кругах. Ему не приходилось ни перед кем выслуживаться и прочее.
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16.07.2024 20:59 Відповісти
Даже если следовать твоей логике, что Трамп мажор, во всяком случае у него хватило ума не пустить по ветру состояние, как это делают многие богатые сыночки, он всё сохранил а затем приумножил, да ещё и президентом США стал. И они после этого кричат, Трамп дурак. Дураки с голой жопой на сцене кривляются.
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16.07.2024 21:03 Відповісти
Да. Он завел нужные знакомства и ему хватило гибкости чтобы всегда оставаться на плаву. Это в итоге и привело его к президенству. Он послушный парень, которые делает то что ему говорят большие дяди с деньгами.
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16.07.2024 21:04 Відповісти
Вот этот самый Венс, которого выбрал вице-презом он выбрал не потому что Трампу так нравится Венс, а потому что Венс друг Питера Тиля, который вместе с Маском, финансовые доноры Трампа. Вот они сказали ему выбрать Венса и он послушался. Трамп так себя вел всю свою жизнь.
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16.07.2024 21:06 Відповісти
На выборах 16 года Трамп был послушной креатурой Альфреда Коха. Что как бы известно всем. В итоге Кох получил то что хотел, когда Трамп провел нужные ему законы.
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16.07.2024 21:07 Відповісти
Ой, Чарльза Коха. Альфред Кох это какой-то русский политик. Гугл меня подвел.
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16.07.2024 21:09 Відповісти
Да он сам взрослый мальчик, ему уже за 70, но есть старшие командиры я не спорю, меня просто злит когда умного и смелого человека в дураки записывают.
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16.07.2024 21:07 Відповісти
Пустой набор слов.
Трамп обычный предприниматель, каких тысячи и миллионы по всему свету. Но более удачливый может быть и рисковый.

Никто таким людям просто так подарков не делает. Всего добивается сам.

То что он оказался еще и отличным политиком - безусловно знание людей и их интересов и склонностей к компромиссам.
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16.07.2024 23:27 Відповісти
Обычных предпринимателей пруд пруди, когда человек сумел стать президентом США, это серьёзное достижение, обязательно стоит отметить что Трамп победил честно. Безусловно за Трампом стоят промышленники США, а за Байденом банкиры, поэтому у демократов нет шансов, хотя и все СМИ у них под контролем, американцы понимают что от биржевых спекулянтов мало проку, а вот если строятся заводы и фабрики, это новые рабочие места.
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16.07.2024 23:39 Відповісти
Будь Трамп дураком, строил бы собачьи будки.
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16.07.2024 20:53 Відповісти
Извините.Удивлён Вашему упрямству в доказательстве того, что он умный.Но его мало кто на форуме обозвал дураком.Не публичных людей которые добивались каких-то невероятных успехов ужасно много.Добился результата для себя, - молодец,Но это не достаточно судить способности его ума, не зная его.У него было и не мало ошибок, в презедентской деятельности,Но это не повод его называть дураком.Как мне легко,когда со школьной скамьи у меня нет кумиров.На моё ощущение у Вас много эмоций.Так и хочется сказать,успокойтесь,так для Вас будет лучше,чем другим доказывать что Трамп умный.Пусть он будет умнее всех,всех всех.
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17.07.2024 00:39 Відповісти
Я больше скажу, здесь не только Трампа дураком называют, один пассажир вообще утверждает что в политику идут только глупые люди.
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17.07.2024 00:47 Відповісти
И этим пассажиром был я.И за такие утверждения у меня нет чувства неловкости.Потому что понимаю значения слов глупый и дурак. Почему глупо,дал объяснения и привел пояснения.А Вы одно и тоже-о багатстве и тбизнесмене трампа.Но об этом все знают,что он богат.Ну и что? У меня в юности была книжечка.В мире мудрых фраз.Не помню имя одного философа его фяразу - УПРЯМСТВО ВЫВЕСКА ДУРАКОВ.Может она вам что-то подскажет.
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17.07.2024 01:16 Відповісти
Тож його обрання як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу - для якої України? їх щонайменше дві - влада і населення, а в реальності то різних Україн більше двох, катастрофа для одних може стати спасінням для інших...
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16.07.2024 21:50 Відповісти
Дві України? Мабуть ти про таких як сам - втікачів за кордон які тепер з-за паркану розказують українцям як їм жити. З США звичайно видніше
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17.07.2024 01:05 Відповісти
Навіть зараз зброя, яку надають США, далека від очікуваного ефекту. Сполучені Штати мають розробити нову зброю спеціально для України, але це неможливо.
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16.07.2024 21:54 Відповісти
Пригоди дурнів... Один дурень з «Politico» пише про «катастрофу для України» з посиланням на дурня - аноніма: "одного з високопоставлених чиновників ЄС ". При цьому віце-президент США не має жодного стосунку до зовнішньої політики. Ви також можете написати: «Номінація Шефіра - це катастрофа для США...»
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16.07.2024 22:34 Відповісти
брехня. Нічим не підтверджена брехня. Навіть історично: наприклад, віце-президент Байден займався зовнішньою політикою. І Майк Пенс - також; обидва - в певних межах, які їм доручав бос. Бо до обов'язків віце-президента входять виконання доручень президента.
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16.07.2024 22:41 Відповісти
Словом, віце-президент не веде ніякої своєї політики і нічого не вирішує, він лише на побігеньках у президента.
(Інакше кажучи, «Номінація Шефіра - це катастрофа для США...»)
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16.07.2024 23:36 Відповісти
Пробачти що встряв. З такими апонентами даремно спілкуватися.Вони викручиваються як уж на сковороді і завжди шулєрські вигадують щось з метою свою брехню згладити.
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17.07.2024 01:28 Відповісти
Порошенко хотів розрулити ситуацію з республіканцями, але антиукраїнські зелені блазнів його не випустили з країни, бо їхня ціль поразка України, це очевидно
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17.07.2024 07:29 Відповісти
Більшої катастрофи для України ніж ЗЕбанда на чолі з агентом ФСБ єрмаком-козирем де роль президента "виконує" ЗЕблазень яка захопила державу руками тупого ЛОХторату собі уявити дуже важко!
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17.07.2024 08:34 Відповісти
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