Кандидат у віцепрезиденти від Трампа Венс стане катастрофою для України, - Politico

Республіканець Джеймс Девід Венс є одним із найбільших критиків допомоги Україні. Тож його обрання як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на одного з високопоставлених чиновників ЄС.

У той час як Європа вже була в паніці з приводу другого президентства Трампа та його наслідків для зовнішньої політики США, додавання Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації до України.

Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році він сказав Стіву Беннону в інтерв’ю: "Мушу бути чесним з вами, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше".

20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джозефу Байдену, в якому зазначається що "необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена", і що ті, хто підписав листа, "рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов’язані зі прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення".

У лютому 2024 року, коли Венс уперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США повинні переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч із делегацією України та іншими сенаторами.

Відтоді його риторика стала жорсткішою: 39-річний сенатор критикував залежність Європи від США щодо військових витрат і критикував Німеччину, зокрема, за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса?

Венс американський сенатор і венчурний капіталіст, відомий за свої мемуари Hillbilly Elegy. Народився 1984 року. У 2003 році записався до Корпусу морської піхоти, де під час Іракської війни займався зв'язками корпусу з громадськістю. Завершив службу у 2007-му.

За два роки закінчив університет штату Огайо, у 2013 році - Єльську школу права. Спершу працював адвокатом в Іллінойсі, потім продовжив кар'єру в Кремнієвій долині. У 2017 році став партнером співзасновника AOL Стіва Кейса у венчурній компанії Revolution LLC, яка діє у депресивних регіонах так званого "іржавого поясу".

Він виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, причому доволі послідовно. Перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у грудні 2023-го Венс вимагав від Білого дому визнати, що Україна врешті-решт поступиться частиною своїх територій Росії.

Республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.

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