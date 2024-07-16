Кандидат у віцепрезиденти від Трампа Венс стане катастрофою для України, - Politico
Республіканець Джеймс Девід Венс є одним із найбільших критиків допомоги Україні. Тож його обрання як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на одного з високопоставлених чиновників ЄС.
У той час як Європа вже була в паніці з приводу другого президентства Трампа та його наслідків для зовнішньої політики США, додавання Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації до України.
Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році він сказав Стіву Беннону в інтерв’ю: "Мушу бути чесним з вами, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше".
20 квітня 2023 року Венс разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джозефу Байдену, в якому зазначається що "необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена", і що ті, хто підписав листа, "рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо ці пакети допомоги не будуть пов’язані зі прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення".
У лютому 2024 року, коли Венс уперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США повинні переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч із делегацією України та іншими сенаторами.
Відтоді його риторика стала жорсткішою: 39-річний сенатор критикував залежність Європи від США щодо військових витрат і критикував Німеччину, зокрема, за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2% ВВП.
Що відомо про Джеймса Девіда Венса?
Венс американський сенатор і венчурний капіталіст, відомий за свої мемуари Hillbilly Elegy. Народився 1984 року. У 2003 році записався до Корпусу морської піхоти, де під час Іракської війни займався зв'язками корпусу з громадськістю. Завершив службу у 2007-му.
За два роки закінчив університет штату Огайо, у 2013 році - Єльську школу права. Спершу працював адвокатом в Іллінойсі, потім продовжив кар'єру в Кремнієвій долині. У 2017 році став партнером співзасновника AOL Стіва Кейса у венчурній компанії Revolution LLC, яка діє у депресивних регіонах так званого "іржавого поясу".
Він виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, причому доволі послідовно. Перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у грудні 2023-го Венс вимагав від Білого дому визнати, що Україна врешті-решт поступиться частиною своїх територій Росії.
Республіканська партія США на урочистому з'їзді 15 липня 2024 року обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду Віцепрезидента США як напарника Дональда Трампа.
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Иметь умного врага страшно, иначе говоря. Хотя посмотрим как он себя будет вести в ближайшие месяцы.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81_%D0%AF%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD
These three-Thiel, Vance, Masters-are all friends with Curtis Yarvin, a 48-year-old ex-programmer and blogger who has done more than anyone to articulate the world historical critique and popularize the key terms of the New Right. You'll often hear people in this world-again under many layers of irony-call him things like Lord Yarvin, or Our Prophet.
Короче, Венс явный ученик Ярвина.
И вообще,что такое умный?Выражение он умен в своей экономической программе умён,мне поенятно,спору нет.Хочу привести пример с Д.Сахаровым. В создании ядерного оружия он умён.Создав его как одно из средств уничтожения человечества.Он глуп.Но большенство людей к нему относятся с уважением,несмотря на издевательство над ним.Если о Трампе, можно сказать - это воплощение *американской мечты* и мне это понятно.Но говорить об американцах,что они глупы,могут сказать невежды.
А те сведения о Венсе,которые в результате выдвижения его Трампом,получили обширную огласку.У меня сложилось о нём двуякое мнение.В силу его поступков и высказываний. - противоричивы.Но это свойственно политикам.Поэтому для себя давно решил и имею своё и только своё мнение - это глупо идти в.Но это ни в коем мере не означает дурак или *умный*.Там разные есть в как любой сфере деятельности.Умный, категория относительная, она вссегда в зависимости от поступка.Допустим взять деньги и положить в свой карман.Это умно или нет.Умно по отношению своего желудка.А взять деньги у беззащитного и положить к себе в карман-это глупои ещё и неитично. Живот по аплодирует.
Или наболевший вопрос.Отношение Украины с РФ.Переговоры с международным преступником по окончанию войны.Отдать территорию Украины в любом случае для украинцев это мягло говоря выглядит крайне глупо.А вот посредникам это выглядит как умно.Поэтому высказывания Венса по Украине не поддаются не какой критике на мой взгляд.А это если осущекствится будет крайне глупо,каким бы он не был умным для себя.Даже высказывания Трампа более сдержанные и выглядят как популисткие.чегоне скажешь о Венсе.Поэтому кто глупее или умнее - это не для меня.Одной фразой сказал *поживём увидим.*И как бы для Вас будет не приятно слышать. образ Венса для меня типичной политической проститутки.Даже для делового Трампа такого сказать не могу.
Время ничего нен значит.Но об этом я не говорил.Время этот тот судья после свершённого факта может подтвердить кто оказался прав.И дать ответ причину свершённого.А если говорить о значении времени,есть хорошая пословица - Время деньги. И в этом ращзрезе Трампа можно назвать умным.
Мне хочется чтобы США вернули своё величие,не заигравало с автократиями,не привратилась в крайне пправых и нашла действенные шаги в противостаянии с Китаем.Но последнее.на мой взгляд, для достижения этой цели,который предлогает и делал Трамп,ошибочен.Но никогда не считал себя истинной в последней инстанции. Надо идти вперёд с не повёрнутой головой назад.Успехов Вам.
В жизни никогда не выглядил глупцом.Потому что может быть действовал как Трамп.Я человек обдуманного поступка.Главное получить конкретный положительный результат высокого качества с меньшими рациональными затратами..Поэтому политика понять и предсказать правильно последствия для меня намного весомее,чем его характерисики о нём.В этом заключается моя работа только в техники.А там невежество не прощается.Получается Чернобыль.Два раза было,у меня была ситуация без права на ошибку идя по лезвию ножа.Справившись,только и слышишь: какой ты умный,богом ему дано и пр. херовену На что мне противно.потому кто они такие,чтобы мине довать оценкуЯ сам себя оцениваю..Говорю.я не умный,дураков(а не глупых) много.И причины этому мне известны безошибочно.Они в том в какой обществе мы живём,которрые создали комуняки.Все мои предсказывания опираются только на мои мысли,а не на подсказки из вне.И представляете не разу не сделал ошибок.А за поступки которых ужасно много, особенно в работе,то при сталине меня предпологаю,растреляли.Такое мне говорили мои колеги по работе.Здесь на форуме целый день- Трамп умный нет дурак,к Венсу также.А если подумать основным является,что может нас ждать? А какие они как говорят * надо в разветку сходить и пуд соли съесть*.
Часто за такие длинные письма слышу маты и пр.К ним и всяким наговорам,зависти и пр. адаптирован и очень спокоен.Перебеждуть ни в коем случае не собирался и дискусия в этом ракурсе не для меня.Я уже кому-то ответил в чём- то наверное умнее Венс,в чём-то Трамп.За мою нудоту прошу не судить меня строго.Она была с добрыми намериниями.Желаю США,ЕС и особенно Украине, благополучия и чтобы действия каждого не стали ошибками.Удачи.
Трамп обычный предприниматель, каких тысячи и миллионы по всему свету. Но более удачливый может быть и рисковый.
Никто таким людям просто так подарков не делает. Всего добивается сам.
То что он оказался еще и отличным политиком - безусловно знание людей и их интересов и склонностей к компромиссам.
(Інакше кажучи, «Номінація Шефіра - це катастрофа для США...»)