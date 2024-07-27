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Новости Война
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Комбат 3 ОШБр Кухарчук: У меня в батальоне все рубились на Авдосе, а награды получили единицы. Где хоть намек на уважение от государства?

Кухарчук про нагородження воїнів

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук возмутился награждением полицейских, которые раскрыли убийство Ирины Фарион и заявил, что в его батальоне есть немало воинов, которые отличились на фронте, но наград до сих пор не получили.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня в батальоне все, кто рубились на Авдосе (в районе Авдеевки. - Ред.), набили очень много фрагов. Есть ребята, у которых счет под сотню, есть те у кого по несколько десятков, некоторые завалили по несколько о/с противника. Это только Авдос. А сколько было на Киевщине, в Запорожье, под Бахмутом, на Тернах, сейчас на Харьковском направлении...Так слушайте, не говоря уже о наградном соружии, всратые государственные медали и ордера получили единицы", - отмечает Кухарчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От ударов дронами-камикаде рассыпалось два здания вместе с российскими захватчиками.. ВИДЕО

"У меня в батальоне нет пса Патрона с Орденом за Мужество, но каждый мой рекс является элитой Украины. Так где же, бл@дь, хоть намек на уважение от государства? Чтобы вы подавались там своими медальками и пистолетиками", - резюмирует он.

кухарчук скрін

награда (1794) Кухарчук Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+38
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27.07.2024 11:27
+37
Зате в брата подоляка цілий іконостас з нагородами. За участіє в сво.
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27.07.2024 11:21
+25
Розкрили, серьозно? А вбивство Кірпи, Кравченка, Сашка Білого теж розкрили по гарячим слідам? Треба було спіймати малечу яка ще погано розмовляє і все на неї списати.
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27.07.2024 11:25
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Зате в брата подоляка цілий іконостас з нагородами. За участіє в сво.
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27.07.2024 11:21 Ответить
Авдіївка трошки друга історія як би там кідарам не просто наваляли а й ще відкинули назад це перемога, а так відступили, а в великих кабінетах не ******* нагороджувати за поразки.
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27.07.2024 11:30 Ответить
Систему призначення нагород потрвбно докорінно змінити. Віднести її не ХЗ до якихось високих штабів і Комітетів, а віддати в бригади. І навіть не в підпорядкування і підзвітність комбригам, а виборним представникам в складі :
- від рядових
- від сержантів
- від взводних командирів
- від ротних
- від батальонних
І якщо навіть комбриг-гондон, то своїм рішення вони могли перебити його «неприязнь» до когось з нагороджуємих.
Хто напише таку петицію? А то в мене зараз нема можливості електронного підпису.
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27.07.2024 11:42 Ответить
То є так і не тілки за неприязнь а й підлбузників не пропускати.
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27.07.2024 11:46 Ответить
Думаю такий бригадний нагодний комітет якраз і був би в курсі хто і чого вартий.
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27.07.2024 11:50 Ответить
До того ж і нагородження комбрига зверху теж відбувалось за згодою цього комітету, який міг би накласти вето навіть на нагороду від презіка.
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27.07.2024 11:53 Ответить
Накипіло хлопцям. А далі буде ще гірше. Дограються ЗЕлені, якщо не змінять закон про нагороду, або не "замовчать" непокірних.
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27.07.2024 11:54 Ответить
Пікалов з лисим з 95-тої квартальної бригади орденоносці 👿
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27.07.2024 11:33 Ответить
Зєлєнскій охоче нагороджує загиблих українців і живих ****** жидокацапської породи, особливо з середовища "митців язика"...
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27.07.2024 16:12 Ответить
Та певно і в цього штірліца є медальки за есвєо....
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27.07.2024 12:31 Ответить
Полицейские не обучены воевать... Они обучены награды получать)
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27.07.2024 11:22 Ответить
А поліцаї точно вже щось розкрили? Може вже є вирок суду?
Це просто абсурд якийсь, інакше не назвеш...
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27.07.2024 12:03 Ответить
Героям Украіни слава👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
таку подяку , дорогі наші Воїни ,
Ви отримаєте від українців , а не від влади , яка дбає тільки про своїх
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27.07.2024 11:24 Ответить
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27.07.2024 11:33 Ответить
"Де хоч натяк на повагу від Держави?" Джерело:

Колись якийсь французький король сказав: " Держава - це Я".
Натяк зрозуміло?
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27.07.2024 11:24 Ответить
Коли один оманський віслюк сказав, що всі ми прези
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27.07.2024 12:08 Ответить
Молодіж знала за кого голосувала ...за всесвітньо позорну шоблу 🤡 , державу у війні ...то ви правильно звертаєтесь, до 🤡 - ої держави ...
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27.07.2024 11:25 Ответить
Цю кодлу гнид 18-24 роки, маю на увазі шакалів лазячих стайками, ************* що літають ночами, байстрюків що висЯть на перилах атб час мобілізовувати, інакше навіть в разі перемоги вони віддадуть країну москалям без юою
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27.07.2024 12:09 Ответить
А хто їх такими зробив? Чи не дорослі часом? Кому срати на каком язикє, і дригати п'яною головою під кацапський шансон. Кому плювати на суспільне, на норми поведінки, на розуміння патріотизму, аби тільки урвати. При чому де тільки можна. У сусіда забор подвинути на 10см і то кожен радий. Молодь, це дзеркало дорослих. Пенси совкодрочери гнилі на 90%. Дорослі - бидлота якій все пофіг в більшості. То що ви від молоді очікуєте? Знайшли крайніх?
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27.07.2024 14:21 Ответить
Розкрили, серьозно? А вбивство Кірпи, Кравченка, Сашка Білого теж розкрили по гарячим слідам? Треба було спіймати малечу яка ще погано розмовляє і все на неї списати.
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27.07.2024 11:25 Ответить
А може хтось вибачився перед Яною Дугарь, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненко?
Їх тоді дуже оперативно "призначили" злочинцями.
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27.07.2024 12:10 Ответить
Немає сенсу не довіряти цьому заслуженому воїну та командиру!
Скільки так може бути?
Головне-навіщо?
3я штурмова це честь нації, разом з усіма українськими героями які захищають нашу Україну!
Але ж є канцелярісти, до речі вони були завжди-криси!
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27.07.2024 11:26 Ответить
Не канцеляристи - це так Єрмак-Кремль ведуть Україну до миру . По чайной ложкє патріотизму та шани героям а по бочці дьогтю на перемогу .
От вже ЄРМАК його величність мав телефонний звʼязок з Гордоном з команди Гарріс ...
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27.07.2024 11:28 Ответить
...ну це типу Салівана з команди Байдена . Тільки от Шамшур досвідчений дипломат сказав- не так щоб він був той Гордон закоханий в Україну .Але віце -президент не має "міжнародної скрипки" у команді президента. А ОТ ЧОМУ ЄРМАК ВЖЕ З НИМ ПОЧАВ НРАТИ? Гарріс навіть ще не офіційно кандидат .
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27.07.2024 11:32 Ответить
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27.07.2024 11:27 Ответить
А ще при Пороху вдавалося нормально проводити мобілізацію - набирати здорових і сильних без перегибів і порушень!
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27.07.2024 11:54 Ответить
При всій повазі до справжніх воїнів - а де ж зараз той, хто так пишався, що не подав руку тодішньому Верховному - Порошенко? Що він зараз каже - зараз йому ВСЕ подобається? І чому ніде не чути ЖОДНОГО слова про полонених азовців від цих азовців? Ще одна...угода, але тепер вже з ЗЕбуїнами?
Ну, то й маєте зараз те, на що домовлялись.
Бо спочатку ти продаєш душу дияволу, а потім сидиш і...нюхаєш сірку.
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27.07.2024 11:55 Ответить
А хто не продає душу дияволу, той...
Той - Роман Червінський, котрого досі ніяк не відпустить система продажних прокурорів та суддів.
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27.07.2024 12:13 Ответить
Від Зєлєнського нічого доброго не було, не є і не буде. Ніколи. Це "нещасний випадок". Недорозуміння. Ну от що можна взяти з придурка крім аналізу, та й то в клініці такого ж прокацапленого підараса як і він? Його навіть судити буде важко - він же розумово неповносправний і будь яка експертиза доведе простий діагноз - дурень. За дурість дурника не судять, а от ті хто його обралі "лідером" отримують по повній...
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27.07.2024 16:02 Ответить
Держава тепер в суфлері
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27.07.2024 11:33 Ответить
Що його було шукати?! Воно майже два тиждні ,,ошивалося" біля будинку, одягнене як на північ у 40⁰ спеку! Та його можна було ще по дорозі до Дніпра спіймати! А краще ще до вбивства!
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27.07.2024 11:35 Ответить
тому воно й ошивалося два тижні одягнене як на північ у 40⁰ спеку - щоб на нього списати вбивство.
А нагороди за те - що написали те що було потрібно замовникам.
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27.07.2024 12:06 Ответить
Шановний Дмитро Кухарчук, не сподівайтеся вони не вдавляться а лише добавлять місце на одязі для нагород і дошиють кишені для нагородної зброї.
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27.07.2024 11:36 Ответить
пардоньте,оце правда?
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27.07.2024 11:36 Ответить
Мабуть переплутав місце й подумав що він у парку розваг?
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27.07.2024 11:48 Ответить
Треба було в Ізраїль поїхати в такому вбранні, там не такі толерантні як у Німеччині і оцінили ті напису згідно закону.
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27.07.2024 11:50 Ответить
Нічого ніколи просто так не буває, контррозвідці б варто було його рахунки провірити та родичів на предмет надходження грошей, або покупки несподівані
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27.07.2024 11:53 Ответить
Більш цікаво що це за "благодійний тур" бійців 3-ї ошб по Німеччині? Тут у відпустку хєр допросишся...
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27.07.2024 13:37 Ответить
За про*б територій нагороди рідко дають.
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27.07.2024 11:37 Ответить
ОСЬ ДЕ:
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27.07.2024 11:38 Ответить
А шо, вбивця Ірини Фаріон особа вже доведена судом?
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27.07.2024 11:41 Ответить
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава Нацполіції Іван Вигівський нагородили відзнаками поліцейських, які https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sud-u-lvovi-rozpochav-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-pidozryuvanomu-u-vbivstvi-irini-farion-50437777.html розкрили вбивство української мовознавиці та експолітикині Ірини Фаріон .

Зазначається, що серед нагороджених були керівники окремих підрозділів, оперативники карного розшуку, слідчі, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, дільничні офіцери поліції та інші служби поліції Львівщини. За сумлінну та кропітку роботу щодо розкриття цього особливо тяжкого злочину, поліцейських відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками «За безпеку народу», «За відзнаку в службі», «Знак пошани», а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання.(с)
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27.07.2024 11:43 Ответить
Взагалі суд приймає рішення достатньо доказів для визнання підсудного винним чи ні.
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27.07.2024 13:07 Ответить
На цьому форумі вже довели провину. Залізобетонно
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27.07.2024 12:02 Ответить
Тут на дивані сидять і слідчі і прокурори з суддями. Вони вже все пАрєшалі
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27.07.2024 13:11 Ответить
Які ще нагороди? Вони воюють не за нагороди, а за ВР і АП!
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27.07.2024 11:46 Ответить
Нинішнє шобло при владі - це не є держава. Від прорашистських клоунів нагород не варто чекати. Скоріше за все це робитиме на турне адекватна влада, якщо мудрий нарід не вибере президентом Бойка чи Арахамію.
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27.07.2024 11:46 Ответить
Шоколадна шобла, принаймні, зараз постачає техніку на фронт, а зелена шобла вимагає відкати від будівництва оборонних споруд. ВІДКАТИ ВІД БУДІВНИЦТВА ОБОРОННИХ СПОРУД, Кремень!!! А ще ЗЄшобла закрила ракетну програму шоколадної шобли і розмінувала Чонгар, Кремень!
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27.07.2024 13:41 Ответить
Шоколадна шобла нічого не знала про відкати?Шоколадна шобла не мала уявлення про схематоз?Шоколадна шобла нічого не крала?Шоколадна шобла не сиділа на потоках?Щоколадна шобла не дерібанила бюджет?Шоколадна шобла свята?...Ти або сліпий,або дурний,або сам із шоколадної шобли...Нема сенсу дискутувати з подібними.Знай лише,що плата є за все,в тому числі і за дурість.Війна прийшла в Україну не просто так і не тільки із-за зеленої шобли.Це результат дурісті "мудрого" наріду за всі 30 років т.з. незалежності.
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27.07.2024 15:28 Ответить
є подяка
Зе зробив трьох мусоров хенералами
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27.07.2024 11:47 Ответить
Вважається що справу розкрито якщо це підтверджено вироком суду....Найпершими Бубочка нагородив Пікалова,Раєвскую,Лисого,Тищенка....
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27.07.2024 11:49 Ответить
ЯК МОЖНА ОБРАЖАТИСЬ КОЛИ НЕ УСІ ПАТРІЙОТИ З 95 МАЮТЬ НАГОРОДИ. ЛИСОГО ВІДЗНАЧИЛИ ТІЛЬКИ ОДНИМ ОРДЕНКОМ, А ЙОМУ Ж ОБІДНА...
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27.07.2024 11:50 Ответить
В них повага тільки до батальону "Монако", усі їхні там.
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27.07.2024 11:52 Ответить
Так ви ж нацики. Принаймні, так вважають у вазєліна. Тому й не хочуть вам нічого давати.
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27.07.2024 11:52 Ответить
Пане Кухарчук, дозвольте нагадати. Половина армії проголосувала за Квартал-95...
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27.07.2024 11:57 Ответить
..бо ці приручені поліцаї ще ************ аби захищати дермака та його Зєлю..
а справжніх Героїв, що пройшли пекло-втрати приручити буде складно, тому поліцаям - наградну зброю для захисту дермової зеленої Иліти, а реальним воїнам - кайданки та купу невиданих папірців - нехай постоять-посидять (для науки іншим, як Червінський...) у коридорах-чергах-камерах, як кріпаки одноразового пєрєсідєнта зєлєнскага
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27.07.2024 11:58 Ответить
Вони справді чекали якусь повагу від цієї держави? Рожеві наївні поні! Та ви для зеленої шобли - гарматне м'ясо, яким затикають фронти, щоб виграти час для "прібарахліцца".
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27.07.2024 11:59 Ответить
Це нагороди для поліцейських за спец операцію наказану ТАТАРОВУ виконати з Кремля по вбивству-провокації. Розслідування тут ні до чого! Вважайте- то нагороди від Кремля ( гроші ж за цим слідують) .
Сто разів казала - Єрмак дозволив вові стати боневтіком,щоб фріланствувати на війні , приносячи користь Кремлю одночасно. Ларьочнік ПРодвинутий у справах заробляти бабло .
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27.07.2024 12:02 Ответить
Вважаю, не дай боже, Ларьочник добʼється мирного консервування в угоду Кремлю та СІ , усім виходити й скидати цю мерЗЕзоту .
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27.07.2024 12:04 Ответить
У нас в баті наприклад серед медиків є ті хто отримує вже 3 нагороду бо вони при начмеді і ділять їх між собою, а інші навіть грамоти не отримують, хто реально паше в тому числі замість тих, хто при нач.меді... в бойових там ситуація ще дивніша, медалі дають аватарам і неробам...
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27.07.2024 12:04 Ответить
Потрібно було не в 3 ОШбр служити, а бути повією у буданова або в 95 кварталі працювати.
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27.07.2024 12:04 Ответить
Той,хто воює за державу,нехай згадає владу і всіх корупціонерів.Це і є держава.І ви ще від неї щось хочете?
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27.07.2024 12:08 Ответить
Терни? Дмитро, якщо читаєш це. Терни ви фактично здали. Ми рік тримали Терни до ЛЕПу. Більшість блвндажів я копав особисто. Там загинули мої близькі побратими. А ви все здали.

Друже, знаєш ті три ангари в Тернах? Перед ними два бліндажі. Це я їх копав. Довгий яр, за ним посадки. Ті бліндажі я копав. А ти їх здав. Там загинули мої друзі.
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27.07.2024 12:09 Ответить
А хіба ж та 3-а штурмова на це не заслуговує за те що визнають дєрьмака за владу, за те що не захистили власне керівництво і Залужного?? Заслуговує як і всі в ЗСУ... Позор коли майже лям армії, більша частина в тилу, а країною керують зрадники , ще й гівнокомандуюче чотирижди ухилянт... Сором
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27.07.2024 12:11 Ответить
Якщо рожеві свинки ще збереглися з минулої виборчої кампанії, можна перефарбувати їх у зелене, і прищіпками розтягнути їм роти. І з цими зеленими жабами - до їрмака під охвіс.
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27.07.2024 12:14 Ответить
А что убийство уже раскрыли? Не верю,и никогда не поверю пока зеленые ****** у власти. Кто кто а они без вранья и дня не проживут. Главное что все уже успели попиариться на этом гамне в первую очередь. УЗНАЮ ИХ ПОЧЕРК,
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27.07.2024 12:18 Ответить
Зараз Держава ЗЕлена ЗЕлена, і взагалі ці стендапери, блаЗЕнь, півуни, чужеЗЕмці, рекетіри та паціки з сосни тощо, прийшли до влаи не для того шоб поважать захистників Держави, Конституцію Держави, закони Держави тощо, а для того щоб КРАСТИ у Держави, у захистників Держави та народу Держави.
А населення воно прикалується, ржот та чекає 4000 долярів на місяць. Так, ********?
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27.07.2024 12:19 Ответить
за кого голосував на виборах Комбат 3 ОШБр Кухарчук?
якщо за таварисча зеленськава, то ось і отримав нагороду - все, досить!

А якщо за П.О. Порошенка, то тоді Комбат 3 ОШБр Кухарчук просто розумна Людина і все, що хоче - отримає, коли таварисча зеленськава з його оПою буде відсторонено від влади конституційним шляхом.
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27.07.2024 12:22 Ответить
А ти і далі пицай на виборах за Голобородьок, і будуть тобі нагороди.
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27.07.2024 12:25 Ответить
Шо то мне кажеться что убийство Фарион раскрыли не полицейские, а те кто сфотографировал этого странного типа, и менеджер интернет магазина который узнал свой товар в который был одет тот убийца.
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27.07.2024 12:28 Ответить
Теж,-по пістолєту !
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27.07.2024 13:17 Ответить
Зелена команда прийшла до влади на плпулізмі і піарі та досі на цьому тримається.
Пояснити несправедливість зе-влади щодо даного випадку, оприлюдненого комбатом Кухарчуком дуже просто:
Нагородили тих, хто приймав участь у операції, яка мала гучний медійний резонанс і в частині затримання зловмисника пішла у позитивному для зе-влади руслі.
Натомість, не нагородили воїнів, які стійко і мужно стримували ворога, не допустивши глибоких проривів ворожих сил, оточення і розгрому українських військ на Авдіївському напрямку, оскільки медійний підсумок в цілому залишився негативним - ЗСУ відступають, рашистські війська просуваються далі й далі.
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27.07.2024 12:35 Ответить
У сіпатого є свої герої :юзіки, ласий кашєвой, та пікалов- всі на колчаковських фронтах, ну ще папа саша-ізя,.який називає українців бидлом.
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27.07.2024 12:36 Ответить
Зе, военные не интересны,надо пряники давать ,тем,кто буде жОПу охранять,от тех же вопросов от военных.
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27.07.2024 12:40 Ответить
Це дійсно на жаль так , і державі повинно бути соромно за таку не повагу до бійців які витягують своїми силами те що не може зробити ця країна ! Слава таким бійцям і не забувайте якщо їм на вас все одно , то нам звичайним людям точно ні
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27.07.2024 12:41 Ответить
Не ототожнюйте всяке лайно з Державою
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27.07.2024 12:50 Ответить
Я элита, дай орден. Новое поколение героев.
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27.07.2024 13:01 Ответить
Ну 110 бригада півтора року в самій Авдіївці воювала, навіть діди з рембату поки не сточилася.
Багато серед них нагороджених, хоча б посмертно?
А в інших бригадах?
Штабних ще якось нагороджують, а солдатів дуже рідко.
Десь я тут викладав статистику Героїв України з лютого 2022-го року.
Кількість героїв генералів, полковників і солдат.
Сумна картина.
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27.07.2024 13:02 Ответить
навіть медалі за поранення не отримали.....
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27.07.2024 13:02 Ответить
Оскільки Кухарчукові легіні були зайняті на Авдосі, нагороди за них отримували Пікалов, Кошовий, Жидков та інші.
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27.07.2024 13:04 Ответить
А хіба вбивство вже розкрито ?
Хіба суд вже визначив винного ?
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27.07.2024 13:10 Ответить
Не розкрили,А затримали підозрюваного.
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27.07.2024 13:13 Ответить
Зеленський, під суворим поглядом косоротого з ОПУ, весь якось обмяк і зашарівся…
Через нього, уся ОПУ та моноШобла з ВРУ, стал під невідворотній удар Захисників України!!
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27.07.2024 13:18 Ответить
Надо было в мусарню идти дружище, там вон награды каждую неделю раздают😁
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27.07.2024 13:27 Ответить
відповім за того, до кого ви звертаєтесь: "он вам нічєго нє должєн"...
пс якщо що, то його досі (!!) любить й довіряє більшість у країні, яку ви захищаєте.
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27.07.2024 13:33 Ответить
А Кухарчук подавав цих хлопців на нагороди і їх не дали? Чи хтось мав здогадатися видати ордени? Це, по суті, його обов'язок і він і є та "держава" до якої видає претензії
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27.07.2024 13:41 Ответить
Яку повагу від влади, за яку ж ти сам агітував, ти очікуєш, Дмитре? Порох коли в Черкаси приїздив, ти з своїми хлопами фаєри палив і на даху поліцейскьої машини скакав. При всій моїй повазі до твоєї роботи, за що боровся, шановний....
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27.07.2024 14:08 Ответить
Голова Спілки письменників ССРСР В.СТАВСЬКИЙ після того як маршал Жора на Халхін Голі впав в буйство, писав звідти Сталіну про обстановку - 600 розстріляних і 63 нагороджених. І як згадував К. Симонов у 1945 році, після війни,при нагородженні його орденом маршал Жора прорік - це Вам за ХалхінГол,тоді була непевна обстановка і я не встиг.
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27.07.2024 14:14 Ответить
... спочатку нагороди має отримати жека лисий разом із кварталом ,а потім всі наступні, якщо совісті вистачить.
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27.07.2024 14:15 Ответить
Шановний Дмитро Кухарчук, не ображайтесь на буратінку. Нагороду від буратінки/оп/умєрова отримують тільки ті, хто виконує їх завдання. А ви виконуєте завдання Українського Народу. Низький уклін вам за це; повертайтеся з Перемогою живі та неушкоджені!
Слава ЗСУ, слава Україні!
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27.07.2024 16:34 Ответить
Чому він не написав скільки було подано від нього на нагородження і скільки задоволено?
Була б хоч якась конкретика.
І ще називати державні нагороди всратими - це ту мАч, хоча зрозуміло, що написано це на емоціях.
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27.07.2024 16:34 Ответить
При всій повазі до ЗСУ, але комбат 3 ОШБр мусив би краще виховувати своїх хлопців, бо аж невдобно...

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27.07.2024 19:44 Ответить
А винувата покійна Фаріон.
Ображала таких...
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27.07.2024 23:22 Ответить
А ось Фаріон покійна тут ні до чого, про неї тут жодного слова.

А ви до чого? Хочете срачу? Його немає у мене.
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28.07.2024 13:11 Ответить
Просто навіть після вбивства на неї стільки лайна вилили, виправдовуючи це тим, що вона буцім ображала азовців.
Всього лише за те, що вона зробила зауваження стосовно виконання вимог статуту ЗСУ та висловила свою точку зору.
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28.07.2024 13:32 Ответить
 
 