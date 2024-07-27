Комбат 3 ОШБр Кухарчук: У меня в батальоне все рубились на Авдосе, а награды получили единицы. Где хоть намек на уважение от государства?

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук возмутился награждением полицейских, которые раскрыли убийство Ирины Фарион и заявил, что в его батальоне есть немало воинов, которые отличились на фронте, но наград до сих пор не получили.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня в батальоне все, кто рубились на Авдосе (в районе Авдеевки. - Ред.), набили очень много фрагов. Есть ребята, у которых счет под сотню, есть те у кого по несколько десятков, некоторые завалили по несколько о/с противника. Это только Авдос. А сколько было на Киевщине, в Запорожье, под Бахмутом, на Тернах, сейчас на Харьковском направлении...Так слушайте, не говоря уже о наградном соружии, всратые государственные медали и ордера получили единицы", - отмечает Кухарчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От ударов дронами-камикаде рассыпалось два здания вместе с российскими захватчиками.. ВИДЕО

"У меня в батальоне нет пса Патрона с Орденом за Мужество, но каждый мой рекс является элитой Украины. Так где же, бл@дь, хоть намек на уважение от государства? Чтобы вы подавались там своими медальками и пистолетиками", - резюмирует он.