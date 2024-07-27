Комбат 3 ОШБр Кухарчук: У меня в батальоне все рубились на Авдосе, а награды получили единицы. Где хоть намек на уважение от государства?
Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук возмутился награждением полицейских, которые раскрыли убийство Ирины Фарион и заявил, что в его батальоне есть немало воинов, которые отличились на фронте, но наград до сих пор не получили.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня в батальоне все, кто рубились на Авдосе (в районе Авдеевки. - Ред.), набили очень много фрагов. Есть ребята, у которых счет под сотню, есть те у кого по несколько десятков, некоторые завалили по несколько о/с противника. Это только Авдос. А сколько было на Киевщине, в Запорожье, под Бахмутом, на Тернах, сейчас на Харьковском направлении...Так слушайте, не говоря уже о наградном соружии, всратые государственные медали и ордера получили единицы", - отмечает Кухарчук.
"У меня в батальоне нет пса Патрона с Орденом за Мужество, но каждый мой рекс является элитой Украины. Так где же, бл@дь, хоть намек на уважение от государства? Чтобы вы подавались там своими медальками и пистолетиками", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- від рядових
- від сержантів
- від взводних командирів
- від ротних
- від батальонних
І якщо навіть комбриг-гондон, то своїм рішення вони могли перебити його «неприязнь» до когось з нагороджуємих.
Хто напише таку петицію? А то в мене зараз нема можливості електронного підпису.
Це просто абсурд якийсь, інакше не назвеш...
таку подяку , дорогі наші Воїни ,
Ви отримаєте від українців , а не від влади , яка дбає тільки про своїх
Колись якийсь французький король сказав: " Держава - це Я".
Натяк зрозуміло?
Їх тоді дуже оперативно "призначили" злочинцями.
Скільки так може бути?
Головне-навіщо?
3я штурмова це честь нації, разом з усіма українськими героями які захищають нашу Україну!
Але ж є канцелярісти, до речі вони були завжди-криси!
От вже ЄРМАК його величність мав телефонний звʼязок з Гордоном з команди Гарріс ...
Ну, то й маєте зараз те, на що домовлялись.
Бо спочатку ти продаєш душу дияволу, а потім сидиш і...нюхаєш сірку.
Той - Роман Червінський, котрого досі ніяк не відпустить система продажних прокурорів та суддів.
А нагороди за те - що написали те що було потрібно замовникам.
Зазначається, що серед нагороджених були керівники окремих підрозділів, оперативники карного розшуку, слідчі, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, дільничні офіцери поліції та інші служби поліції Львівщини. За сумлінну та кропітку роботу щодо розкриття цього особливо тяжкого злочину, поліцейських відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками «За безпеку народу», «За відзнаку в службі», «Знак пошани», а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання.(с)
Зе зробив трьох мусоров хенералами
а справжніх Героїв, що пройшли пекло-втрати приручити буде складно, тому поліцаям - наградну зброю для захисту дермової зеленої Иліти, а реальним воїнам - кайданки та купу невиданих папірців - нехай постоять-посидять (для науки іншим, як Червінський...) у коридорах-чергах-камерах, як кріпаки одноразового пєрєсідєнта зєлєнскага
Сто разів казала - Єрмак дозволив вові стати боневтіком,щоб фріланствувати на війні , приносячи користь Кремлю одночасно. Ларьочнік ПРодвинутий у справах заробляти бабло .
Друже, знаєш ті три ангари в Тернах? Перед ними два бліндажі. Це я їх копав. Довгий яр, за ним посадки. Ті бліндажі я копав. А ти їх здав. Там загинули мої друзі.
А населення воно прикалується, ржот та чекає 4000 долярів на місяць. Так, ********?
якщо за таварисча зеленськава, то ось і отримав нагороду - все, досить!
А якщо за П.О. Порошенка, то тоді Комбат 3 ОШБр Кухарчук просто розумна Людина і все, що хоче - отримає, коли таварисча зеленськава з його оПою буде відсторонено від влади конституційним шляхом.
Пояснити несправедливість зе-влади щодо даного випадку, оприлюдненого комбатом Кухарчуком дуже просто:
Нагородили тих, хто приймав участь у операції, яка мала гучний медійний резонанс і в частині затримання зловмисника пішла у позитивному для зе-влади руслі.
Натомість, не нагородили воїнів, які стійко і мужно стримували ворога, не допустивши глибоких проривів ворожих сил, оточення і розгрому українських військ на Авдіївському напрямку, оскільки медійний підсумок в цілому залишився негативним - ЗСУ відступають, рашистські війська просуваються далі й далі.
Багато серед них нагороджених, хоча б посмертно?
А в інших бригадах?
Штабних ще якось нагороджують, а солдатів дуже рідко.
Десь я тут викладав статистику Героїв України з лютого 2022-го року.
Кількість героїв генералів, полковників і солдат.
Сумна картина.
Хіба суд вже визначив винного ?
Через нього, уся ОПУ та моноШобла з ВРУ, стал під невідворотній удар Захисників України!!
пс якщо що, то його досі (!!) любить й довіряє більшість у країні, яку ви захищаєте.
Слава ЗСУ, слава Україні!
Була б хоч якась конкретика.
І ще називати державні нагороди всратими - це ту мАч, хоча зрозуміло, що написано це на емоціях.
Ображала таких...
А ви до чого? Хочете срачу? Його немає у мене.
Всього лише за те, що вона зробила зауваження стосовно виконання вимог статуту ЗСУ та висловила свою точку зору.