От ударов дронами-камикаде рассыпалось два здания вместе с российскими захватчиками.. ВИДЕО
Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко совместно с бойцами подразделения "SPC Division" дронами-камикадзе уничтожают оккупантов в их тайниках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы операторов ударных беспилотников опубликована в соцсетях.
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Ну вміють же журналюшки "насмішити". З фрази зрозуміло, що кацапи розсипалися, ну й хатинки разом з ними.
Це просто катастрофа для кацапа.
Закінчується кацап. Повільно, але закінчується.
І техніка вже 40-50-х років у кацапа замість новітньої, та і ту вже кацап починає берегти.
Все як в 1941-1943 - треба було вибивати техніку та живу силу німецького фашиста, а зараз російського фашиста.