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От ударов дронами-камикаде рассыпалось два здания вместе с российскими захватчиками.. ВИДЕО

Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко совместно с бойцами подразделения "SPC Division" дронами-камикадзе уничтожают оккупантов в их тайниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы операторов ударных беспилотников опубликована в соцсетях.

Смотрите: Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области в район Торецка и Часового Яра, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

армия РФ (19188) уничтожение (6904)


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Гарно кацапи пішли до пекла
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27.07.2024 11:20 Ответить
"...розсипалося дві будівлі разом з російськими загарбниками "Джерело:
Ну вміють же журналюшки "насмішити". З фрази зрозуміло, що кацапи розсипалися, ну й хатинки разом з ними.
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27.07.2024 11:20 Ответить
Кілограмів 2-3, мабуть, вибухівки.
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27.07.2024 11:22 Ответить
БЧ объемного взрыва. Мы тоже умеем, кацапчики
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27.07.2024 11:22 Ответить
Тупі кацапи ховаються в будинках в аварійному стані! Треба в нових ховатись.
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27.07.2024 11:41 Ответить
Дві будівлі, які будувались українськими сім'ями, які тепер залишились безхатченками. Ціна хабадного саботажу ракетної програми.
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27.07.2024 11:51 Ответить
"Вас НЄ ізвлєкут іс-под абломкав..."
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27.07.2024 14:06 Ответить
То якійсь кіздець які втрати у кацапа.
Це просто катастрофа для кацапа.

Закінчується кацап. Повільно, але закінчується.
І техніка вже 40-50-х років у кацапа замість новітньої, та і ту вже кацап починає берегти.

Все як в 1941-1943 - треба було вибивати техніку та живу силу німецького фашиста, а зараз російського фашиста.
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27.07.2024 15:19 Ответить
 
 