Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области в район Торецка и Часова Яра, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия перебрасывает резервы в район Торецка и Часова Яра из Запорожской области. Также оккупанты уменьшили время подготовки живой силы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить вполне сформированные подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на уменьшение", - рассказал он.
Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.
"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики движутся на север Донецкой области", - добавил советник мэра.
Андрющенко добавляет, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.
"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - констатировал он.
Также Андрющенко продемонстрировал рассылку, которая подтверждает, что россияне не успевают пополнить потери
"Рекрутинг становится не просто дороже, но и более агрессивным. С такой тенденцией мы уже осенью увидим переход от модели мобилизации наймом за дурацкие деньги к мобилизации по Донецкому сценарию. Всех и везде", - подытожил Андрющенко.
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