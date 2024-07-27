РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7789 посетителей онлайн
Новости Фото
2 025 2

Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области в район Торецка и Часова Яра, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия перебрасывает резервы в район Торецка и Часова Яра из Запорожской области. Также оккупанты уменьшили время подготовки живой силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"В приоритете перемещений - Запорожская область (Розовка/Пологи). Продолжают заходить вполне сформированные подразделения. Однако, на этой неделе немного замедлился трафик - пошел на уменьшение", - рассказал он.

Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.

"То есть с побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выбирают из баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти штурмовики движутся на север Донецкой области", - добавил советник мэра.

Переміщення техніки в Маріуполі
Переміщення техніки в Маріуполі
Переміщення техніки в Маріуполі
Андрющенко добавляет, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.

"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" в Запорожской области во второй раз проваливается и они вынуждены резервы бросать в район Торецка и Часового Яра", - констатировал он.

Также Андрющенко продемонстрировал рассылку, которая подтверждает, что россияне не успевают пополнить потери

Маріуполь: переміщення окупантів

"Рекрутинг становится не просто дороже, но и более агрессивным. С такой тенденцией мы уже осенью увидим переход от модели мобилизации наймом за дурацкие деньги к мобилизации по Донецкому сценарию. Всех и везде", - подытожил Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все засыпано трупами российских штурмовиков: воины 54 ОМБр показали зачищенные от врага окопы. ВИДЕО

армия РФ (19188) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якшо е розгортання гарнізонів у пгт Розівка та Пологи, то треба розвіддронами виявляти місця дислокацій та наносити ураження, це не агломерація Донецьк-Горлівка-Макіївка де можна цілі дивізії сховати. Не треба давати накопичувати великі сили і не буде проривів як в Донецькій області.
показать весь комментарий
27.07.2024 11:19 Ответить
Якщо правда про те, що кацап почав резерви свої кидати, то це добре!
Значиться, сили кацапа на ісходє.
показать весь комментарий
27.07.2024 12:29 Ответить
 
 