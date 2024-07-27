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В Николаеве раздались взрывы. Мэр Сенкевич говорит, что они не представляют опасности

Вибухи у Миколаєві

Днем 27 июля 2024 года в Николаеве раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, взрывы, которые вы можете слышать, не несут опасности", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

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взрыв (6721) Николаев (2137)


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Ще б трошки в сторону ,я б хоч свій дім побачила 🤔😫
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27.07.2024 13:31 Ответить
Идут стрельбы на полигоне. Слышно выход и через несколько секуд прилет.
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27.07.2024 13:34 Ответить
ще кори скинь де вихід чути....
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27.07.2024 18:30 Ответить
Щось давно не чути зеленої ************ Кіма
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27.07.2024 13:34 Ответить
у куди Кім подівся?
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27.07.2024 18:29 Ответить
Готує миколаївців до виборів , великого та адекватного 🤡...миколаївці мене розуміють
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27.07.2024 20:16 Ответить
 
 