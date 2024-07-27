В Николаеве раздались взрывы. Мэр Сенкевич говорит, что они не представляют опасности
Днем 27 июля 2024 года в Николаеве раздаются взрывы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, взрывы, которые вы можете слышать, не несут опасности", - отметил он.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
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Luiza
показать весь комментарий27.07.2024 13:31 Ответить Мне нравится 0
Сергей Гусаченко #510886
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Luk Viktor
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Andrey Servetnik
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Luk Viktor
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Luiza
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