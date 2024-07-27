В Николаеве раздались взрывы. Мэр Сенкевич говорит, что они не представляют опасности

Днем 27 июля 2024 года в Николаеве раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, взрывы, которые вы можете слышать, не несут опасности", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Смотрите также: Вражеская бронемашина взлетает в воздух после наезда на мину. ВИДЕО