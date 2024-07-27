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Новости Война
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Почти 50% граждан Евросоюза считают войну в Украине самым большим вызовом для Европы, - опрос

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Почти две трети граждан стран Европейского Союза обеспокоены безопасностью ЕС, больше всего этими проблемами обеспокоены жители Португалии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по поручению Европейской комиссии.

В рамках репрезентативного опроса институт исследования общественного мнения Ipsos провел онлайн-опрос среди более чем 25 000 граждан ЕС в возрасте от 15 лет и старше в конце июня - начале июля.

Около 47% опрошенных граждан ЕС заявили, что они "достаточно обеспокоены" безопасностью Евросоюза в течение следующих пяти лет, тогда как еще 17% сказали, что они "очень обеспокоены".

Согласно результатам, больше всего обеспокоены безопасностью жители Португалии (77%). В Германии 54% респондентов заявили, что они "достаточно" или "очень" обеспокоены безопасностью ЕС.

Согласно опросу, около 58% граждан ЕС все еще настроены оптимистично относительно будущего ЕС, тогда как около 37% выразили пессимистические настроения.

Около 50% граждан ЕС считают войну в Украине самым большим нынешним вызовом для ЕС, тогда как 41% опрошенных сейчас считают нелегальную миграцию самым большим вызовом.

Еще 35% респондентов также назвали экологические проблемы и изменение климата.

Что касается вопросов, которые ЕС должен определить как приоритетные, респонденты чаще всего называли:

  • окружающую среду и изменение климата (33%),
  • нелегальную миграцию (также 33%),
  • безопасность и оборону (29%),
  • войну в Украине (25%).

Мнения граждан ЕС относительно развития экономики в ЕС в течение следующих пяти лет разделились:

  • около 50% респондентов выразили уверенность относительно будущего экономики,
  • в то время, как 45% заявили, что они настроены более скептически.

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Европа (1828) опрос (2818)


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Чому саме Португалії ?
спитаєте ви.

та тому, що їм бігти далі нікуди - Атлантичний океан 😕
розумні люди, на відміну від хохлів !
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27.07.2024 13:32 Ответить
Так, Атлантичний океан перепливти це не Тису
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27.07.2024 13:46 Ответить
Розуму не вистачає зрозуміти , що війна і неконтрольована міграція - проблєми , що мають одне спільне коріння !
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27.07.2024 13:56 Ответить
Це точно, що нікуди бігти. Бо половина поляків каже, що при нараді росії на Польщу втечуть до Німеччини чи Італії, бо у них там родичі.
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27.07.2024 13:58 Ответить
Бюргєри сидять в тих гамаках, покачуючись..пьють пиво з сосисками і обговорюють десь там..десь далеко .. війну..
Невже хтось переймається ?
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27.07.2024 14:36 Ответить
 
 