Киберспециалисты СБУ за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники оккупантов. ВИДЕО
Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью FPV-дронов за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники, в частности: танки, системы ПВО и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также были уничтожены склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений.
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Скільки кацапа знищено!
Респект воїнам світла!
і що в армії вже такий сильний недобір, що аж якісь "кіберфаКівці" воюють на передовій?
Ця країна не хоче себе рятувати...