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Киберспециалисты СБУ за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью FPV-дронов за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники, в частности: танки, системы ПВО и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также были уничтожены склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений.

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СБУ (19890) уничтожение (6904)


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Ух, супер!
Скільки кацапа знищено!
Респект воїнам світла!
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27.07.2024 13:58 Ответить
Кіберфахівці... Ну, добре хоч дронщики, а не піхотинці.
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27.07.2024 18:36 Ответить
Головний сбушник теж там брав участь? Нагорода чекає.....
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27.07.2024 19:51 Ответить
хто такі "кіберфаКівці" на картинці до новини?
і що в армії вже такий сильний недобір, що аж якісь "кіберфаКівці" воюють на передовій?
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27.07.2024 22:16 Ответить
Мобілізація йде за планом. Так міноборони сказало. Ну, да, є нюанс - мобілізують кіберфаківців а не гражданських. Но к чьорту еті нєзначітєльниє подробності. КАКАЯРАЗНІЦА? (С)
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28.07.2024 09:53 Ответить
Хоча якщо в кібера беруть вчорашніх слюсарів, а потім вони на посаді займаються діловодством замість мпзшніка, то там що на передовій, що на задовій, шо пілотом що стрільцем. Сьогодні ти водій бетера, завтра пілот фпв, через тиждень секретаршой попрацюєш або связь протягнеш. Ну а через місяць стрільцем. Єто армія, дєтка. (С) Людєй нєхватаєт (С)
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28.07.2024 10:03 Ответить
Спецназ департаменту кібербезпеки?!?!?
Ця країна не хоче себе рятувати...
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28.07.2024 13:55 Ответить
 
 