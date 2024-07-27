Киберспециалисты СБУ за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью FPV-дронов за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники, в частности: танки, системы ПВО и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также были уничтожены склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений.

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