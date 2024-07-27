Традиция звонарства во Львове внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило традицию звонарства во Львове в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает Цензор.НЕТ.

"Колокола во Львове - это не только звуки города, но и его душа. Это история и традиции, которые передаются от поколения к поколению. Мелодичные звуки сообщают о важнейших событиях в жизни города. Они используются для объявления религиозных служб, во время свадеб, похорон и других церковных обрядов. Все это создало богатый репертуар", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди мелодий:

"Благовест", исполняемый каждый день перед службой;

"Перезвон", который выполняется во время освящения куличей, во время празднования Вербного воскресенья, во время различных процессий, венчания, крестин;

мелодия для похорон;

мелодия тревоги, оповещение о стихийном бедствии или нападении врага.

"Ответственными за колокола на протяжении веков были звонари, люди, которые хранили в своей памяти разнообразие колокольного искусства. Оно редко фиксировалось в письменных документах. Зато знания передавались молодежи от мастеров. Сейчас объединения звонарей посвящают свое время и усилия сохранению и восстановлению колокольного искусства. Кроме навыков, связанных с техникой и уходом за колоколами, в сообществе передаются и знания, связанные с духовными, историческими и культурными ценностями", - добавили в Минкульте.

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Как отмечается, колокола превратились из простого средства общения в выражение живого наследия, а звонарство и традиции почитания колокола становятся проявлением коллективной идентичности города Львова. Также особенностью традиции звонарства во Львове является социальная и межконфессиональная слаженность, ведь звонари исповедуют принцип равенства и выполняют свои обязанности в разных конфессиях, формируя толерантную среду.