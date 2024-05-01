Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных культурных памятника. ФОТОРЕПОРТАЖ
Эстония вернула в Украину 274 незаконно вывезенных контрабандистами предмета культурного наследия.
Об этом проинформировали в телеграм-канале Министерства культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 - монет, которые ранее были незаконно вывезены из Украины. Их задержали, когда контрабандисты пытались пересечь границу. Эстонские пограничники и Эстонская Республика вернула их Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди возвращенных артефактов: украшения скифского времени, предримского и римского времени, а также средневековые находки - это парадная конская упряжь - рубеж ѴІІІ-ІХ вв. - начало IX в., перстень с птицей, которая держит в лапах ветку лавра, Х-ХІІ вв., монеты византийских императоров.
"Сейчас вместе с Украиной весь цивилизованный мир, который уважает международное право и болеет за победу нашей страны, а также за то, чтобы справедливость царила не только по отстаиванию независимости территорий, но и по законности перемещения культурных ценностей", - прокомментировал возвращение ценностей в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
Он также отметил, что Украина очень ценит поддержку эстонского народа. Эстония помогает восстанавливать объекты в Житомирской области, которую фактически эстонские коллеги взяли под патронат.
Кроме того, именно из Эстонии в первые месяцы полномасштабной войны шли грузы со всем необходимым для украинских музеев - оборудованием, упаковочными материалами для эвакуации культурных ценностей.
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З науковою метою.