Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам’ятки. ФОТОрепортаж

Естонія повернула до України 274 незаконно вивезені контрабандистами предмети культурної спадщини.

Про це поінформували в телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 - монет, які раніше були незаконно вивезені з України. Їх затримали, коли контрабандисти намагались перетнути кордон. Естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед повернутих артефактів: прикраси скіфського часу, передримського та римського часу, а також середньовічні знахідки - це парадна кінська упряж - рубіж VІІІ–ІХ ст. - початок IX ст., перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х-ХІІ ст., монети візантійських імператорів.

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"Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей", - прокоментував повернення цінностей т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він також наголосив на тому, що Україна дуже цінує підтримку естонського народу. Естонія допомагає відновлювати об’єкти у Житомирській області, яку фактично естонські колеги взяли під патронат.

Крім того, саме з Естонії у перші місяці повномасштабної війни йшли вантажі з усім необхідним для українських музеїв - обладнанням, пакувальними матеріалами для евакуації культурних цінностей.

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