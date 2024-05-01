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Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам’ятки. ФОТОрепортаж

Естонія повернула до України 274 незаконно вивезені контрабандистами предмети культурної спадщини.

Про це поінформували в телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

"У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 - монет, які раніше були незаконно вивезені з України. Їх затримали, коли контрабандисти намагались перетнути кордон. Естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед повернутих артефактів: прикраси скіфського часу, передримського та римського часу, а також середньовічні знахідки - це парадна кінська упряж - рубіж VІІІ–ІХ ст. - початок IX ст., перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х-ХІІ ст., монети візантійських імператорів. 

Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам'ятки.

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"Зараз разом з Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей", - прокоментував повернення цінностей т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Серед повернутих артефактів: прикраси скіфського часу, передримського та римського часу.

Він також наголосив на тому, що Україна дуже цінує підтримку естонського народу. Естонія допомагає відновлювати об’єкти у Житомирській області, яку фактично естонські колеги взяли під патронат.

Крім того, саме з Естонії у перші місяці повномасштабної війни йшли вантажі з усім необхідним для українських музеїв - обладнанням, пакувальними матеріалами для евакуації культурних цінностей. 

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Також в Україну повернулись середньовічні знахідки.

У Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 - монет.

Автор: 

культура (434) Міністерство культури (756) Естонія (1609)


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Частина артефактів схожі на браконьєрське приладдя до рибалки.
Браконьєри но пасаран !
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01.05.2024 04:56 Відповісти
Дзвіночки не браконьєрське спорядження. 😠
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01.05.2024 08:39 Відповісти
Деякі любителі скумбрії охоче б ті дзвіночки поносили.
З науковою метою.
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01.05.2024 09:30 Відповісти
філателічні марки і купонокарбованці також повернули?
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01.05.2024 09:17 Відповісти
Цікаво, хто ж продав всі ці штуки контрабандистам? Мабуть зеархеологи
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02.05.2024 07:07 Відповісти
 
 