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Врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, - Зеленский

Виступ Президента на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий присваивать первичное офицерское звание врачам, которые не проходили военной кафедры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в День медицинских работников, 27 июля.

"Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру", - заявил президент.

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Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В течение многих лет День медицинского работника праздновали в третье воскресенье июня. Однако, согласно Указу президента Украины "О Дне медицинских работников" от 13 июня 2023 года №327/2023, теперь этот праздник ежегодно будут отмечать 27 июля.

В марте 2024 года Министерство обороны ввело новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они имеют возможность получить офицерское звание.

Автор: 

звание (199) Зеленский (20185) врачи (1513) офицер (146)


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Топ комментарии
+14
НАЖАЛЬ, ЧЛЕНОГРАЙ НЕ РОЗУМІЄ ВАГИ ОФІЦЕРСЬКОГО ЗВАННЯ, БО НІКОЛИ НЕ СЛУЖИВ.
ТОМУ СВОЇМ УКАЗОМ ЗНЕЦІНЮЄ ТЕ, ЩО ПОВИННО ЗАРОБЛЯТИСЬ ПОТОМ В НАПРУЖЕНОМУ НАВЧАННІ.
ТОМУ, МАБУТЬ АБДРИСТОВИЧ ТАК ШВИДКО СТАВ ПОЛКОВНИКОМ. ХОЧА ВІД НЬОГО ЧУЛИ, ЩО ВІН ВЖЕ ГЕНЕРАЛ.
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27.07.2024 17:41
+12
Тепер офіцерськими званнями, як дворянськими титулами нагороджуватимуть. Повна маячня!
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27.07.2024 17:38
+11
И сразу полковников. Полная дурь . Это видать он опыт Ваньки Баканова хочет применить.
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27.07.2024 17:34
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Правила форума Совет форумчан
маячня. Ну і чекайте на брак лікарів тепер. Їх і так мало залишилося.
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27.07.2024 17:31 Ответить
К вашему сведению раньше (15 лет назад) у всех медиков были военные звания.
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29.07.2024 12:46 Ответить
К вашему сведению раньше (15 лет назад) у всех медиков были военные звания, кто прошел военную кафедру
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29.07.2024 23:08 Ответить
И сразу полковников. Полная дурь . Это видать он опыт Ваньки Баканова хочет применить.
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27.07.2024 17:34 Ответить
присваивать первичное офицерское звание врачам, Источник:
Но ви не переймайтесь, це таке. Ми уважно слухаемо
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27.07.2024 18:29 Ответить
Тепер офіцерськими званнями, як дворянськими титулами нагороджуватимуть. Повна маячня!
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27.07.2024 17:38 Ответить
А ви в курсі, що лікарям завжди (аж з радянських часів) присвоювали воїнські звання? Наприклад, кожен фельдшер - прапорщик запасу. Кожен лікар - як мінімум молодший лейтенант запасу.
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27.07.2024 20:22 Ответить
Та який там "в курсі"? Молодь же про совдєпію нічого не знає! Вони тільки знають від своїх бабусь та дідусів про смачний пломбір по 19 коп.
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27.07.2024 21:02 Ответить
після воєнної кафедри
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27.07.2024 23:56 Ответить
НАЖАЛЬ, ЧЛЕНОГРАЙ НЕ РОЗУМІЄ ВАГИ ОФІЦЕРСЬКОГО ЗВАННЯ, БО НІКОЛИ НЕ СЛУЖИВ.
ТОМУ СВОЇМ УКАЗОМ ЗНЕЦІНЮЄ ТЕ, ЩО ПОВИННО ЗАРОБЛЯТИСЬ ПОТОМ В НАПРУЖЕНОМУ НАВЧАННІ.
ТОМУ, МАБУТЬ АБДРИСТОВИЧ ТАК ШВИДКО СТАВ ПОЛКОВНИКОМ. ХОЧА ВІД НЬОГО ЧУЛИ, ЩО ВІН ВЖЕ ГЕНЕРАЛ.
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27.07.2024 17:41 Ответить
З одного боку так, а з іншого... шо ті лікарі такого не вміють, що вивчали курсанти? Бухати як коняки?
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27.07.2024 18:17 Ответить
"Бухати як коняки"... Медичний спирт бухать вміють всі....
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27.07.2024 18:23 Ответить
А от нє. Коли вчився в універі, то в нас в гуртожитку були курсанти, майбутні офіцери. Шоб я бухав як вони - років з десять вже б в могилі був би.
А коли розмовляв з майбутнім медиком, то він з медичної точки зору розклав по полицям грам\градус на кіло маси, правильні речовини в якості закусону і якими медикаментами правильно знімати абстінентний синдром. Мабудь це основи, яким їх вчать з першого курсу.
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27.07.2024 18:28 Ответить
Із Безкутової така ж "воєнна" як із Боневтіка балерина
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27.07.2024 18:46 Ответить
Отакі "безуглі" просто мріють отримати портупєю "без надмірних зусиль". Цей указ можна назвати іменем бузуглої, бо він створений саме "під неї", під її дурацькі амбіції...
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27.07.2024 18:53 Ответить
безУгла скоро стане бригадним генералом
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27.07.2024 18:54 Ответить
Запросто. Указом Єрмака-Зєлєнського. І після кожних місячних будуть ліпити їй нашивку "за ранєніє"...
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27.07.2024 18:58 Ответить
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27.07.2024 19:38 Ответить
..що..ідіоте!! Ті офіцери, що твою смердячу сраку прикривають зараз на фронті... тупі!? Достеменно відоми..як **вступають ** до нормальних університетів..такі уйобки..як ти.
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27.07.2024 20:01 Ответить
За вашою альтернативою логікою головнокомандувач ЗСУ Сирський тупий бо він свого часу не вступив до цивільного університету а закінчив московське військове училище і надів портупею.
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27.07.2024 20:26 Ответить
Ще один диванний тюбік… але ж вумний! Аж страшно!
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27.07.2024 19:45 Ответить
Шо, ви теж один з тих, хто бухав як коняка в військовому гуртожитку? Ви мене неправильно зрозуміли . Навпаки, я пишаюся фізичною витримкою нашого офіцерства!
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27.07.2024 21:03 Ответить
Дві України. Одна воює, інша зуби сказить. Гидко…
Ми вже зараз вас не розуміємо, а далі буде тільки гірше. А що буде коли ми повернемось? Скільки, отаких, скалозубів опиняться на лікарняному ліжку, а скільки на кладовищі?
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28.07.2024 05:32 Ответить
Повернетеся з горища, де переховуєтеся від мобілізації? Чи прорветеся з закарпатського котла? Воєвака, блін, форумний.
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28.07.2024 10:58 Ответить
Горища???? Я три дні як з-за Осколу. Мені на твою писанину срать хтілося. Хоча є ще бажання, дивлячись тобі в очі, засунути ножа в пузяку, щоб ти менше патякало
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28.07.2024 19:15 Ответить
"Я танки гриз як барбарис! Медалі відрами давали, я не брав" (С)
Диви не всрися там від лютої ненвисті.
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28.07.2024 21:57 Ответить
Танки??? В мене інша спеціальність. Медалі брав, генерал приїздив вручати. До речі, можу скинути посилання на офіційний сайт. Не всрись ти, від страху.
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01.08.2024 14:40 Ответить
Боятися форумного воєваку? ) Насмішив
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01.08.2024 22:00 Ответить
Насмішив? Це в тебе нервове? Чи для ТЦК під ідіота косиш?
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01.08.2024 22:55 Ответить
Нє, це коли клоуни тіпа тебе в чаті вийобуються
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02.08.2024 00:38 Ответить
а особам чоловічої статі- одразу після народження ще в родильні палаті
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27.07.2024 17:43 Ответить
Зеленський - САБОТАЖНИК та ДИВЕРСАНТ захисту України!
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27.07.2024 17:46 Ответить
Ви усі президенти!
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27.07.2024 17:50 Ответить
тепер "ви усі офіцери"
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27.07.2024 22:23 Ответить
Про що панове,це лише чергова порція локшини,імітація бурхливої державної ді яльності !!))
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27.07.2024 17:50 Ответить
Можна ще працівникам кварталу і телемарафону офіцерські звання роздавати,пропоную починати з бригадного-генерала,бо нище буде образою для кварталівців.З орденами ж прокотило,то чому генерала не дати Кошовому і Юзіку?
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27.07.2024 17:52 Ответить
Батальйон Юзік вже давно існує. А керує ним морда без звання. Ніхарашо ніхарашо...
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27.07.2024 18:02 Ответить
Я предлагаю Юзику и лысому звания маршалов! И одновременно бригадного адмирала и одновременно Великого Магистра алатры.
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27.07.2024 18:25 Ответить
Я згоден що лікарі виконують важливу функцію, але прирівнювати лікаря без військової кафедри і лікаря що пройшов військову кафедру - це Зєпопулізм. Наступними в отриманні офіцерських звань без проходження військової кафедри мабуть будуть клоуни.
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27.07.2024 17:55 Ответить
ні, офіцерам треба давати звання "лікар"
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27.07.2024 19:56 Ответить
От придурок! - "рятівник сержанта Журавля", ****... І вже в медицину поліз брудними корупційними лапами...
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27.07.2024 17:55 Ответить
CCCР так не робив - шо за бред
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27.07.2024 17:58 Ответить
При Сталіні була більша маячня: усім після закінчення інституту давали капітана.
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28.07.2024 03:22 Ответить
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27.07.2024 17:59 Ответить
Мгм...
Певно, у африканців надивилися.
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27.07.2024 18:00 Ответить
В одну ВЧ повернувся боєць з передка. Треба було після поранення отримати підпис у лікаря для подальшої реабілітації. Заходить в кабінет, так і так, мені треба це і те... Там за головного лікаря сидить капітанша, котра підполковником тримається і з таким видом, як наче б то вона пуп Всесвіту. Щось буркнула, прочитала, завізувала і швишнула хлопцю додолу доки. Того просто розірвало таке відношення, давай на місце ставити чуму. А та йому: - будеш ще рипатись відправлю до ФАРШ батальйону.
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27.07.2024 18:01 Ответить
А де про "бідно, але чистенько вдягнений" і "пів-вареника"? Не залік. Тим більш не капіташа-лікарка вирішує до якого батальону направляти бійця.
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27.07.2024 18:19 Ответить
а якщо вона польова жінка того, хто вирішує?
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27.07.2024 19:59 Ответить
Тоді упс!
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27.07.2024 21:05 Ответить
Навіть не буду виправдовуватись, бо вже відповіли. Тут важний сам вислів - ФАРШ батальйон.
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28.07.2024 11:41 Ответить
це москаляча ботва висєрається на ЗСУ.
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28.07.2024 00:19 Ответить
лікар нікого нікуди відправити не може, вам на вуха ахінею наморозили.
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28.07.2024 00:18 Ответить
Уважніше читайте - капітанша підполковником.
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28.07.2024 11:37 Ответить
Це щоб всіх цивільних автоматично зарахувати в військових?
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27.07.2024 18:01 Ответить
Усі цівільні і так є потенційними військовими. А це зроблено щоб наприклад мобілізовані хірурги могли зайняти свою посаду у госпіталі, а не стати медеваком у штурмах.
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27.07.2024 18:38 Ответить
Цивільна і військова спеціальність на кафедрі рідко співпадають, зрозуміло -потрібна кафедра, але чому вчити студента-хірурга на цій кафедрі, ходити "строєвимі шагамі" чи вчити склад армії рф.
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27.07.2024 18:02 Ответить
А шо, вже вчать склад армії рф? Чи як завжди, вірогідного противника - НАТО?
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27.07.2024 18:20 Ответить
Прикалуюся. Я в 1979, звісно, вивчав дивізії США але лікарю непотрібні не ті не інші
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27.07.2024 19:27 Ответить
В теорії організацією та управлінням військово-польовим госпіталем + мінімальна бойова підготовка. Так, як до війни усі військові кафедри тіки друкували папірці, то це мабуть добре. Краще вже мати на посаді професійного лікаря хоч і без специфічних військових навичків, ніж тих, що зараз - взагалі без жодних навичок.
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27.07.2024 18:30 Ответить
следующие на очереди учителя! иметь оклад 4000 долларов и не быть офицерами это не допустимо при зеленском!
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27.07.2024 18:05 Ответить
Ой та ладно вам. Ну будуть лікарі не рядовими а лейтенантами. Вони достатньо відокремлені за своєю функцією, шоб це ніяк не впливало на реальну картину. Зєля як завжди імітує бурхливу діяльність, яку можна запхати в гундосик, але яка не робить абсолютно ніякого корисного вихлопу.
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27.07.2024 18:32 Ответить
Єрмак Безуглій зразу генерала дасть?
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27.07.2024 18:41 Ответить
і безугла зразу дасть генералу! ))))
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27.07.2024 22:26 Ответить
Наш генерал стільки не вип'є.
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28.07.2024 14:45 Ответить
Олігофренія в стадії дебільності -просто зашкалює.
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27.07.2024 18:47 Ответить
Хороший подарок и сразу мобилизовать можно. Ждем бронювання 90 процентов медработников?
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27.07.2024 18:54 Ответить
чи не простіше скасувати вимоги офіцерського звання на посадах, і не лише медичних?
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27.07.2024 19:08 Ответить
Спрощення - "ета нє наш мєтод"
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27.07.2024 19:45 Ответить
За Зе лікарі втекли від зарплати 4000 до.США
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27.07.2024 19:16 Ответить
А те кто остались не выпускают😁
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27.07.2024 20:13 Ответить
Це частково вирішить кадрову проблеми лікарів з лисим погоном у воюючій армії. Підтримую. Ст. лейт. медслужби з бойовим досвідом з 2014 року (63 роки).
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27.07.2024 20:46 Ответить
Брєд повний - сержантом треба стати потом і кров'ю, а тут лікар, та ще й під питанням на фронті чи в тилу стає офіцером з відповідним фінансивим бонусом.
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27.07.2024 21:13 Ответить
без фронту не буде бонусу
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27.07.2024 23:58 Ответить
звідки стільки клоунів, які возводять молодшого лейтенанта в ранг боженькі? молодше офіцерське звання дається кожному студенту-бакланавру, в якого була військова кафедра, коли він щє за партою сидів. Promotion взагалі за статутом відбувається також і з часом (і не тільки за совковими статутами, це стандартна практика), наприклад, я вже капітанша.

Справа тут взагалі у тому, що більшу частину своєї науки медік вже знає і може прискорено в "учебці" догнати потрібну мєдіку військову справу. Ось щоб отримати молодшого лейтенанта на якусь вос, якої нема в цивільному житті, наприклад, оператор-навідник с300, то там дійсно кращє повчитись в академії хоча б півроку. І навіть в такій ситуації на початку вторгнення не було можливості "повчитись півроку", люди виходили в бойове чергування парами "діючий ппошник-стажер с запасу" та вчились вже в бою.
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28.07.2024 00:34 Ответить
Президенту України - Заява

Прошу врахувати пропозиції, які написав Геннадій Друзенко у статті "CONTRA SPEM SPERO" - , ОСОБЛИВО НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ - припинити руйнувати штат ПДМШ ім. Миколи Пирогова через мобілізацію його співробітників. - Адже цілком переконливим є доказ про те, що злагоджена команда ПДМШ ім. Миколи Пирогова працює разом більш ефективно і дає більше добрих результатів, аніж окремі люди з цієї команди могли б зробити відокремлено, тобто, якщо ця команда продовжить працювати як одне ціле, то врятує більше людей.

Враховуючи відсутність нормативної бази для бронювання працівників недержавних медичних компаній чи організацій від мобілізації, НЕОБХІДНО припинити мобілізувати працівників ПДМШ ім. Миколи Пирогова у порядку винятку (ПРЯМО ЗАРАЗ).

Якщо трішки подумати, то ясно, що приватні медичні компанії або організації виконують функції, подібні до тих, які виконують виробники зброї чи засобів ураження на замовлення Сил Оборони України, з тою лише різницею, що виконавці державних контрактів для оборони виробляють чи відновлюють ЗАСОБИ для ОБОРОНИ, а ПДМШ ім. Миколи Пирогова рятують і відновлюють СИЛИ для ОБОРОНИ, тобто, людей - військовослужбовців, тобто, не 2-у, а 1-у компоненту у парі "СИЛИ та ЗАСОБИ" ОБОРОНИ. Можливо, для цього доведеться формалізувати ці медичні послуги як теж ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ.

Щоб виправити зроблені раніше помилки, повинен бути шлях для повернення раніше мобілізованих працівників оборонних підприємств (як виробничих чи відновлювальних, так і медичних) назад на їхні робочі місця у ці підприємства чи організації.
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28.07.2024 03:10 Ответить
Якщо трішки подумати, то ясно, що недержавні медичні компанії або організації виконують функції, подібні до тих, які виконують виробники зброї чи засобів ураження на замовлення Сил Оборони України, з тою лише різницею, що виконавці державних контрактів для оборони виробляють чи відновлюють ЗАСОБИ для ОБОРОНИ, а ПДМШ ім. Миколи Пирогова рятують і відновлюють СИЛИ для ОБОРОНИ, тобто, людей - військовослужбовців, тобто, не 2-у, а 1-у компоненту у парі "СИЛИ та ЗАСОБИ" ОБОРОНИ. Можливо, для цього доведеться формалізувати ці медичні послуги як теж ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ.

Щоб виправити зроблені раніше помилки, повинен бути шлях для повернення раніше мобілізованих працівників оборонних підприємств (як виробничих чи відновлювальних, так і медичних) назад на їхні робочі місця у ці підприємства чи організації.
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28.07.2024 03:14 Ответить
Про офіцерське звання медикам - думаю, правильне рішення, адже воно дасть медикам більше повноважень, щоб рятувати здоров'я і життя наших захисників.
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28.07.2024 03:17 Ответить
Так не всім же треба, а лише тим хто має зайняти керівну посаду!!!
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28.07.2024 03:28 Ответить
 
 