Врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий присваивать первичное офицерское звание врачам, которые не проходили военной кафедры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в День медицинских работников, 27 июля.

"Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру", - заявил президент.

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Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В течение многих лет День медицинского работника праздновали в третье воскресенье июня. Однако, согласно Указу президента Украины "О Дне медицинских работников" от 13 июня 2023 года №327/2023, теперь этот праздник ежегодно будут отмечать 27 июля.

В марте 2024 года Министерство обороны ввело новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они имеют возможность получить офицерское звание.