Врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий присваивать первичное офицерское звание врачам, которые не проходили военной кафедры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в День медицинских работников, 27 июля.
"Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру", - заявил президент.
Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. В течение многих лет День медицинского работника праздновали в третье воскресенье июня. Однако, согласно Указу президента Украины "О Дне медицинских работников" от 13 июня 2023 года №327/2023, теперь этот праздник ежегодно будут отмечать 27 июля.
В марте 2024 года Министерство обороны ввело новую систему обучения для мобилизованных медиков. За 40 дней подготовки они имеют возможность получить офицерское звание.
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Но ви не переймайтесь, це таке. Ми уважно слухаемо
ТОМУ СВОЇМ УКАЗОМ ЗНЕЦІНЮЄ ТЕ, ЩО ПОВИННО ЗАРОБЛЯТИСЬ ПОТОМ В НАПРУЖЕНОМУ НАВЧАННІ.
ТОМУ, МАБУТЬ АБДРИСТОВИЧ ТАК ШВИДКО СТАВ ПОЛКОВНИКОМ. ХОЧА ВІД НЬОГО ЧУЛИ, ЩО ВІН ВЖЕ ГЕНЕРАЛ.
А коли розмовляв з майбутнім медиком, то він з медичної точки зору розклав по полицям грам\градус на кіло маси, правильні речовини в якості закусону і якими медикаментами правильно знімати абстінентний синдром. Мабудь це основи, яким їх вчать з першого курсу.
Ми вже зараз вас не розуміємо, а далі буде тільки гірше. А що буде коли ми повернемось? Скільки, отаких, скалозубів опиняться на лікарняному ліжку, а скільки на кладовищі?
Диви не всрися там від лютої ненвисті.
Певно, у африканців надивилися.
Справа тут взагалі у тому, що більшу частину своєї науки медік вже знає і може прискорено в "учебці" догнати потрібну мєдіку військову справу. Ось щоб отримати молодшого лейтенанта на якусь вос, якої нема в цивільному житті, наприклад, оператор-навідник с300, то там дійсно кращє повчитись в академії хоча б півроку. І навіть в такій ситуації на початку вторгнення не було можливості "повчитись півроку", люди виходили в бойове чергування парами "діючий ппошник-стажер с запасу" та вчились вже в бою.
Прошу врахувати пропозиції, які написав Геннадій Друзенко у статті "CONTRA SPEM SPERO" - , ОСОБЛИВО НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ - припинити руйнувати штат ПДМШ ім. Миколи Пирогова через мобілізацію його співробітників. - Адже цілком переконливим є доказ про те, що злагоджена команда ПДМШ ім. Миколи Пирогова працює разом більш ефективно і дає більше добрих результатів, аніж окремі люди з цієї команди могли б зробити відокремлено, тобто, якщо ця команда продовжить працювати як одне ціле, то врятує більше людей.
Враховуючи відсутність нормативної бази для бронювання працівників недержавних медичних компаній чи організацій від мобілізації, НЕОБХІДНО припинити мобілізувати працівників ПДМШ ім. Миколи Пирогова у порядку винятку (ПРЯМО ЗАРАЗ).
Якщо трішки подумати, то ясно, що приватні медичні компанії або організації виконують функції, подібні до тих, які виконують виробники зброї чи засобів ураження на замовлення Сил Оборони України, з тою лише різницею, що виконавці державних контрактів для оборони виробляють чи відновлюють ЗАСОБИ для ОБОРОНИ, а ПДМШ ім. Миколи Пирогова рятують і відновлюють СИЛИ для ОБОРОНИ, тобто, людей - військовослужбовців, тобто, не 2-у, а 1-у компоненту у парі "СИЛИ та ЗАСОБИ" ОБОРОНИ. Можливо, для цього доведеться формалізувати ці медичні послуги як теж ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ.
Щоб виправити зроблені раніше помилки, повинен бути шлях для повернення раніше мобілізованих працівників оборонних підприємств (як виробничих чи відновлювальних, так і медичних) назад на їхні робочі місця у ці підприємства чи організації.
Щоб виправити зроблені раніше помилки, повинен бути шлях для повернення раніше мобілізованих працівників оборонних підприємств (як виробничих чи відновлювальних, так і медичних) назад на їхні робочі місця у ці підприємства чи організації.