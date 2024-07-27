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В воскресенье графики отключений света будут действовать с 18:00 до 22:00, – ДТЭК

Відключення світла в суботу

Завтра, 28 июля, меры ограничения электроэнергии будут применяться только в часы вечернего пика потребления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае изменений оперативно будут информировать.

Читайте также: Графики отключений в Киеве сдвинутся на час вперед с 27 июля, - ДТЭК

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ДТЭК (520) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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27.07.2024 18:30 Ответить
Невже Укренерго нові енергооб'єкти побудувало?
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27.07.2024 18:52 Ответить
Так раніше у вмхідні дні не вимикали.
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27.07.2024 19:20 Ответить
потужно
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27.07.2024 18:59 Ответить
ZEлені 3,14дораси продовжують знущатись з народк України.

********, ви всв повинні у цей час по приколу риготати.
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27.07.2024 19:13 Ответить
Бл@дь, побажати рудому тхорові Ахметову того самого, що маю я?..
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27.07.2024 21:27 Ответить
ахмЄтТек попередив ***
а то...в "НАтурєЄ" атвєтітЄ
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27.07.2024 22:27 Ответить
 
 