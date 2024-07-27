В воскресенье графики отключений света будут действовать с 18:00 до 22:00, – ДТЭК
Завтра, 28 июля, меры ограничения электроэнергии будут применяться только в часы вечернего пика потребления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в случае изменений оперативно будут информировать.
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********, ви всв повинні у цей час по приколу риготати.
а то...в "НАтурєЄ" атвєтітЄ