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В Одессе раздался взрыв

Вибух в Одесі

В Одессе сегодня, 27 июля, прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - написал он.

Смотрите также: Задержан агент ФСБ, который "охотился" на релейные шкафы "Укрзализныци" и корректировал удары РФ по Одессе, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взрыв (6721) Одесса (7860)


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Да, но звук - не объемный, а каГбэ "сухой".
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27.07.2024 18:41 Ответить
Пильнуймо, за отими, совдепівськими ЖДУНАМИ! !!
Без їх участі з 2014 року, обмилок прутін не поліз би війною в Мирну Україну!! Савєцкія істоти гадили Україні усі 30 років!!

Одних мерів Одеси достатньо, з бандюкам ..
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27.07.2024 18:42 Ответить
Розвіддрон мінус.

Дякуємо ППО-шникам!
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27.07.2024 18:50 Ответить
Труханов лайки заробляє?
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27.07.2024 19:49 Ответить
Якi лайки? Воно не мае оперативних даних, а то ще нашкодить. Ото , що крiзь кватирку долинуло , про те й тары-бары-растабары... До речi, зробив би доповiдь стосовно кореша (***** х уя), чи *********** той вже свое гузно, пiсля розриву кацапських касетних боеприпасiв в будинку зi шпiлями, чи завис у Монако?
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27.07.2024 20:30 Ответить
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27.07.2024 20:44 Ответить
раззведдрон сбили... слышал я этот бабах...
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27.07.2024 23:26 Ответить
 
 