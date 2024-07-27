В Одессе раздался взрыв

В Одессе сегодня, 27 июля, прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - написал он.

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