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Новости Фото Война
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Задержан агент ФСБ, который "охотился" на релейные шкафы "Укрзализныци" и корректировал удары РФ по Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Одесской области. Злоумышленник выполнял российские задачи по двум направлениям разведывательно-подрывной деятельности: корректировка огня и поджоги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задача агента

В частности, фигурант отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним ракетно-дроновые атаки РФ.

Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города.

СБУ викрила російського агента ФСБ РФ в Одесі

Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Прежде всего речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

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После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента "по горячим следам".

По имеющимся данным, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Вербовка предателя

Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат ФСБ и в течение длительного времени находился в РФ, где проживает его отец.

В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на воинский учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.

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Накануне полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла ФСБ и привлекла к подрывной деятельности.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

СБУ викрила російського агента ФСБ РФ в Одесі

Агенту ФСБ сообщено о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзалізниці" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО

Автор: 

Одесса (7880) СБУ (19893) диверсия (297)


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Топ комментарии
+13
та запресуйте ті дві гранати йому в жопу
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23.07.2024 10:22
+4
Майже кожен день затримують, а їх не меншає треба цю мерзоту знищувати, вони відчувають свою безкарність.
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23.07.2024 10:47
+3
допитати і на гіляку дибіла !!!
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23.07.2024 10:31
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та запресуйте ті дві гранати йому в жопу
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23.07.2024 10:22 Ответить
шурік це не наші мєтоди
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23.07.2024 10:24 Ответить
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23.07.2024 12:10 Ответить
згоден , це не наші мєтоди, тільки одну гранату...
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23.07.2024 21:44 Ответить
допитати і на гіляку дибіла !!!
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23.07.2024 10:31 Ответить
Товсту, гарно застругану, зверху.
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23.07.2024 12:16 Ответить
Зачем заставлять ценного корректировщика жечь релейные шкафчики. Дбл блд.
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23.07.2024 10:35 Ответить
зазвичай ціна таких корегувальників - сто баксів пучок разом з інформацією.
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23.07.2024 10:40 Ответить
Зараз у Чорному морі два ракетоносії.
Їрмак, де Шторми?!!!
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23.07.2024 10:37 Ответить
начебто перспективний стартап - релєйних шаф дохєра, конкуренції майже нема, готовий бізнес-план скинули прямо на тєлеграм, ... здавалось би все повинно було іти чотко... але щось пішло не так.... треба було все ж таки плисти через Дністер, кажуть там у Тирасполі гарні перспективи для освіти та розвитку бізнеса.
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23.07.2024 10:38 Ответить
Майже кожен день затримують, а їх не меншає треба цю мерзоту знищувати, вони відчувають свою безкарність.
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23.07.2024 10:47 Ответить
так і писати в новинах, намагались затримати по гарячих соіда, коли підозрюваний виявив, що його переслідують намагвся чинити опір, через що отримав поранення від яких помер на місці
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23.07.2024 17:48 Ответить
На гиляку , падлюку і зрадника😡
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23.07.2024 11:04 Ответить
Закрыть эту тварь в релейный шкаф и "откорректировать" по нему удары, можно гранатой..
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23.07.2024 11:06 Ответить
інколи думаю, добре колись було "по законам воєнного часу" - без суда і слідства, зловили біля стратегічного об'єкта з цацьками для діверсіі, - куля в лоб, а родичам - рахунок на вартість одного патрона.
Якщо будуть скарги, -судебне рішення про конфіскацію майна осіб, зацікавлених в пом'кшенні вироку.
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23.07.2024 12:08 Ответить
Як у хрипатого недочерчілля слово паразит "потужний", так у сбу - "затримали". Де милі вуху українця слова в контексті боротьби з ворогом, накшталт: "знищено", "ліквідовано", "застрелено", "вбито", "заїбашено" на сам кінець?
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23.07.2024 13:16 Ответить
Вытрясти все и канонически "погиб при попытке к бегству"
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23.07.2024 14:42 Ответить
 
 