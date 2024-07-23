Задержан агент ФСБ, который "охотился" на релейные шкафы "Укрзализныци" и корректировал удары РФ по Одессе, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Одесской области. Злоумышленник выполнял российские задачи по двум направлениям разведывательно-подрывной деятельности: корректировка огня и поджоги.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задача агента
В частности, фигурант отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним ракетно-дроновые атаки РФ.
Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города.
Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Прежде всего речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.
После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента "по горячим следам".
По имеющимся данным, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
Вербовка предателя
Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат ФСБ и в течение длительного времени находился в РФ, где проживает его отец.
В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на воинский учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.
Накануне полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла ФСБ и привлекла к подрывной деятельности.
Во время обысков в квартире задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.
Агенту ФСБ сообщено о подозрении
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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Їрмак, де Шторми?!!!
Якщо будуть скарги, -судебне рішення про конфіскацію майна осіб, зацікавлених в пом'кшенні вироку.