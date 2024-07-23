Задержан агент ФСБ, который "охотился" на релейные шкафы "Укрзализныци" и корректировал удары РФ по Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Одесской области. Злоумышленник выполнял российские задачи по двум направлениям разведывательно-подрывной деятельности: корректировка огня и поджоги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задача агента

В частности, фигурант отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним ракетно-дроновые атаки РФ.

Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города.

Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Прежде всего речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

Смотрите: Россиянин наблюдает за украинскими ударными БПЛА над Волгоградщиной: "Итить твою мать, четвертый идет! Коров пасу, а тут хохляцкие истребители летают!". ВИДЕО

После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента "по горячим следам".

По имеющимся данным, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Вербовка предателя

Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат ФСБ и в течение длительного времени находился в РФ, где проживает его отец.

В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на воинский учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.

Также читайте: Получил подозрение клирик УПЦ МП Шкиль, призывавший "присоединить" Херсонщину к РФ, - СБУ

Накануне полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла ФСБ и привлекла к подрывной деятельности.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Агенту ФСБ сообщено о подозрении

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поджигали релейные шкафы на объектах "Укрзалізниці" по заказу ФСБ: СБУ задержала трех диверсантов. ФОТО