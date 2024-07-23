Россиянин наблюдает за украинскими ударными БПЛА над Волгоградщиной: "Итить твою мать, четвертый идет! Коров пасу, а тут хохляцкие истребители летают!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет украинских беспилотников над Волгоградской областью России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал россиянин, который пас скот в поле. По его словам, над его головой пролетели четыре беспилотника.
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Слава ЗСУ!
- Зачем?
- Ну - на Сфинкса пасмотрим.... На пирамиды....
- Я-бы с удовольствием съездил.... Твоему учителю географии.... По ушам.... И тебе - заодно....
Знайома розказувала: у неї подружка в Чехії працювала У турагентстві Якось приїхали кацапи-туристи з Барнаулу Ну - зустріли в аеропорту Купа багажу І чомусь в багажі - спорядження для дайвінгу! Ну - привезли в готель Ті у номер зайшли Вийшли на балкон І підняли "шкандаль"!!! "Пачиму нас далеко от моря паселили?!!!" Чехи в шоці: "Так в Праге моря нет!" "А пачиму нас не предупредили? Зачем мы накупили снаряжения?!!! Мы на вас в суд подадим!"
i за хохлов нас це не стосуеться-то чому нам ображатись?