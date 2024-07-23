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Россиянин наблюдает за украинскими ударными БПЛА над Волгоградщиной: "Итить твою мать, четвертый идет! Коров пасу, а тут хохляцкие истребители летают!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет украинских беспилотников над Волгоградской областью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал россиянин, который пас скот в поле. По его словам, над его головой пролетели четыре беспилотника.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о сбивании 76 якобы украинских беспилотников

Автор: 

беспилотник (3589) Волгоград (55)


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Топ комментарии
+27
Бідні корови, з кацапами мусять жити. Куди тільки дивиться Гретта Тумберг.
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23.07.2024 10:03
+24
Ага, -"гістрєбітєлі лєтят, будут каров бамбіть''! Ховайся кацапе в нору кротячу.
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23.07.2024 09:37
+24
Хахляцкие... Нема щоб сказати дрони визволителів з ЗСУ,
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23.07.2024 09:43
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Ага, -"гістрєбітєлі лєтят, будут каров бамбіть''! Ховайся кацапе в нору кротячу.
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23.07.2024 09:37 Ответить
Хахляцкие... Нема щоб сказати дрони визволителів з ЗСУ,
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23.07.2024 09:43 Ответить
👍
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23.07.2024 09:56 Ответить
Лютий красавец!
Слава ЗСУ!
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23.07.2024 13:57 Ответить
Ех ! Така краса ... і одноразова.
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23.07.2024 19:22 Ответить
ну так !!! хай живе ВлНР !!!
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23.07.2024 09:59 Ответить
Красіво!
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23.07.2024 09:38 Ответить
В них ще корови є??! Дивно!!!
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23.07.2024 09:39 Ответить
там живуть кацапізовані етнічні українці, нащадки тих яким вдалося вижити після 70 років червоного комуно-нацистького терору, двох голодоморів та розв`язаної червоними комуно-нацистами 2Світової війни, яка носить на кацапії доволі тупу, міфічну назву "вов" !!!
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23.07.2024 09:46 Ответить
але всі вони скрєпниє
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23.07.2024 09:57 Ответить
Бідні корови, з кацапами мусять жити. Куди тільки дивиться Гретта Тумберг.
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23.07.2024 10:03 Ответить
Звісно що є. Інакше як би русня проводила на росії свої олімпіади з метання кізяків.
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23.07.2024 10:09 Ответить
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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23.07.2024 09:40 Ответить
"краснай армия в красноармейське будет жопа!" ))
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23.07.2024 09:41 Ответить
Пасі сваіх кацапскіх каров пака вазможна, а "хахляцкій істрєбітєль" сдєлаєт свою очєнь нужную работу.
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23.07.2024 09:42 Ответить
Одне вірно сказав, що їм жопа. Усе буде Україна
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23.07.2024 09:42 Ответить
t.me/volgogradskiy cachap
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23.07.2024 09:45 Ответить
Летять - любо глянути!
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23.07.2024 09:47 Ответить
Треба було пастуху набрати повен рот коров'ячого лайна і плюнути в «істрєбітєль» і такому «ПВО» аналоговнєт, але холоп довольний собою що відосік зняв.
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23.07.2024 09:51 Ответить
Все вірно , кончені кацапи , вам жопа
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23.07.2024 10:00 Ответить
Ох ці бляха "хахляцкіе істрібітелі", літають і літають. То вони санітарну зону оглядають, так шо не хвилюся русачок.
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23.07.2024 10:02 Ответить
кацапи Кубань наша земля !
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23.07.2024 10:04 Ответить
А Кубань який стосунок має до Волгограду?
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23.07.2024 12:58 Ответить
на одному глобусі. Євразія, однако.
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23.07.2024 19:23 Ответить
- А давай в Грецию съездим?!....
- Зачем?
- Ну - на Сфинкса пасмотрим.... На пирамиды....
- Я-бы с удовольствием съездил.... Твоему учителю географии.... По ушам.... И тебе - заодно....

Знайома розказувала: у неї подружка в Чехії працювала У турагентстві Якось приїхали кацапи-туристи з Барнаулу Ну - зустріли в аеропорту Купа багажу І чомусь в багажі - спорядження для дайвінгу! Ну - привезли в готель Ті у номер зайшли Вийшли на балкон І підняли "шкандаль"!!! "Пачиму нас далеко от моря паселили?!!!" Чехи в шоці: "Так в Праге моря нет!" "А пачиму нас не предупредили? Зачем мы накупили снаряжения?!!! Мы на вас в суд подадим!"
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23.07.2024 19:44 Ответить
Коровотрах сраный.
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23.07.2024 10:13 Ответить
Істрєбітєлі будуть незабаром. Це щойно дрони. А кацап вже всрався
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23.07.2024 10:16 Ответить
Це ж мєм буде. "Каров паасу, а тут ОН!"
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23.07.2024 10:22 Ответить
бяда
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23.07.2024 10:25 Ответить
Полетів допомогти переробити нафту.
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23.07.2024 10:26 Ответить
скоріш за все, бо чотири дрони з трьома типами наведення - це надто дороге задоволення для якоїсь неважливої цілі. Як сказав місцевий коригувальник, замаскований під пастуха - "палєтєлі на Красноармєйскоє". Як раз у Красноармєйском районі і знаходиться https://www.google.com/maps/place/48%C2%B029 Волгоградський НПЗ , на який ми навідувались останній раз 21-го червня, а до того у травні ми там розхерачили дві установки ЕЛОУ АВТ-6 та АВТ-1.
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23.07.2024 12:24 Ответить
"Як сказав місцевий коригувальник, замаскований під пастуха"....😁😂👍
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23.07.2024 18:11 Ответить
всьо...фсб за ним прийде...і ..нет пастуха
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23.07.2024 20:44 Ответить
https://t.me/ButusovPlus/12032 ...росіянин, який пас худобу у полі -худоба, яка пасла кацапа!
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23.07.2024 10:29 Ответить
а мне он понравился.хороший дядька.непосредственный..тк мол и так..пасу коров.а тут истребители хохляцкие,который мы давно победили..
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23.07.2024 10:54 Ответить
і ше й курс вказав) Дяка
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24.07.2024 00:59 Ответить
Здохніть усі, тварі-раби!
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23.07.2024 10:59 Ответить
сложилось впечатление, шо крепостной удивлен
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23.07.2024 11:39 Ответить
Він досить емоційно проявляє свій ярко виражений когнітивний дисонанс - по ящику йому кажуть про найкращу в світі пво на московії, а в реалі українські безпілотники один за одним летять у нього над головою. Він шокований, для нього це справжня «бяда», в його сприйнятті світу таке не може існувати.
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23.07.2024 11:51 Ответить
"Ви фсьо врьоті, пво рассіі всьо сбілі".
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23.07.2024 12:24 Ответить
Люфтваффе против стада коров и одного барана......
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23.07.2024 12:50 Ответить
На Цензорі, патріоти чомусь не бянять образливий для украінців термін «хахли».
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23.07.2024 13:59 Ответить
Бо е хохли i е УКРАIНЦI! На ЦН в своеi бiльшостi украiнцi
i за хохлов нас це не стосуеться-то чому нам ображатись?
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23.07.2024 18:22 Ответить
Дурниці. Немає жодних «хахлов». Треба себе поважати.
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24.07.2024 00:41 Ответить
И пастушок, малоденький-малоденький...
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23.07.2024 15:00 Ответить
 
 