Россиянин наблюдает за украинскими ударными БПЛА над Волгоградщиной: "Итить твою мать, четвертый идет! Коров пасу, а тут хохляцкие истребители летают!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят пролет украинских беспилотников над Волгоградской областью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал россиянин, который пас скот в поле. По его словам, над его головой пролетели четыре беспилотника.

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