Глава Центробанка РФ Набиуллина заявила о "истощении последних резервов российской экономики"
Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны.
Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии "перегрева", масштабы которого стали рекордными по крайней мере за последние 16 лет.
При том, что российский ВВП увеличивается на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство оружия одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году и стали самыми высокими с февраля 2023 года.
"Это говорит о том, что "экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. При этом возможностей увеличить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии", - заявила Набиуллина.
По словам главы Центробанка РФ, чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк пошел на новое повышение ключевой ставки, которая и без того находилась на самом высоком уровне с первых месяцев войны.
"Хотя предложение товаров и услуг будет продолжать расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос", - предупредила Набиуллина.
По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.
Высокая инфляция, которую не удается сбить, - один из признаков перегрева экономики в России.
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Тощо ж з них взяти.
Ще рік тому треба було.
Кацапчикам повезло с этой банкиршей
і да, пінь з наредрою звісно рятівники російської економіки, але якби не *********, то фінансова система у кацапів наїбнулась би ще вчора.
І зверніть увагу, що мова йде про відсутність резервів для подальшого збільшення виробництва "таваров, работ і услух" (читай зброї), а зовсім не про зменшення виробництва.
А темпи виробництва зброї хай не зменшують, це лише наблизить фінал цієї помийки.
іноді даром.
Всі пішли компанії, були викуплені за 1₽
або націоналізовані.