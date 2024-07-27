Глава Центробанка РФ Набиуллина заявила о "истощении последних резервов российской экономики"

Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны.

Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии "перегрева", масштабы которого стали рекордными по крайней мере за последние 16 лет.

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При том, что российский ВВП увеличивается на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство оружия одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году и стали самыми высокими с февраля 2023 года.

"Это говорит о том, что "экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. При этом возможностей увеличить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии", - заявила Набиуллина.

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По словам главы Центробанка РФ, чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк пошел на новое повышение ключевой ставки, которая и без того находилась на самом высоком уровне с первых месяцев войны.

"Хотя предложение товаров и услуг будет продолжать расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос", - предупредила Набиуллина.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

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Высокая инфляция, которую не удается сбить, - один из признаков перегрева экономики в России.