РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости
30 540 122

Глава Центробанка РФ Набиуллина заявила о "истощении последних резервов российской экономики"

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна

Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны.

Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии "перегрева", масштабы которого стали рекордными по крайней мере за последние 16 лет.

Читайте также: Санкции работают: Глава центробанка РФ назвала три главные проблемы российской экономики

При том, что российский ВВП увеличивается на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство оружия одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году и стали самыми высокими с февраля 2023 года.

"Это говорит о том, что "экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. При этом возможностей увеличить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии", - заявила Набиуллина.

Читайте также: Доходы российских компаний упали на треть из-за санкций, - росСМИ

По словам главы Центробанка РФ, чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк пошел на новое повышение ключевой ставки, которая и без того находилась на самом высоком уровне с первых месяцев войны.

"Хотя предложение товаров и услуг будет продолжать расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос", - предупредила Набиуллина.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Читайте также: Россия готовит судебный иск, чтобы заблокировать конфискацию замороженных активов Центробанка РФ в пользу Украины, - Bloomberg

Высокая инфляция, которую не удается сбить, - один из признаков перегрева экономики в России.

Автор: 

инфляция (828) россия (95308) экономика (3875) Набиуллина (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
САМЕ ТОМУ

Орбан, Трамп, Фіцо, Кулеба, китайці і всі хочуть перемиря. Щоб дракон відпочив і жер нас ще 100 років. Той про пропонує перемиря ворог
показать весь комментарий
27.07.2024 19:24
+28
Рашка сдулась всего за 2 года войны. А как же еще деситьлетваивать? Да еще с НАТОй? Не зря Орбаны и Сидзеньпины бегают как усратые просят перемирия чтобы медведь которым пугали весь мир не сдох.
показать весь комментарий
27.07.2024 19:27
+19
Шо, путін здох? якщо їй дозволили таке говорити про економіку Сколєновстана Імпортозамєщонного?
показать весь комментарий
27.07.2024 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знаєте, я не здивуюсь, коли ближчим часом у новинній стрічці з'явиться щось таке: "Поліція Маскви веде розслідування дивної загибелі Ельвіри Набіуліної"...
показать весь комментарий
28.07.2024 01:44 Ответить
Ельвіра Набіулліна - "ісконно рузкая фамілія" .
Тощо ж з них взяти.
показать весь комментарий
27.07.2024 21:34 Ответить
не можу розібрати, як її по-батькові
показать весь комментарий
27.07.2024 23:53 Ответить
Правильно читати прізвище НаЇбуліна.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:49 Ответить
Гарна новина.
Ще рік тому треба було.
показать весь комментарий
27.07.2024 21:56 Ответить
там вся фінансова система тримається останні роки на цій **********. Хоть би її хтось встрелив...
показать весь комментарий
27.07.2024 21:57 Ответить
Та да граматная щучка
Кацапчикам повезло с этой банкиршей
показать весь комментарий
27.07.2024 22:22 Ответить
професор соловей розхвалював ту набіуліну, а потім Віталя Портніков сказав як відрізав - є два рятівники рос економіки - товариш Сі і гаспадін Нарендра, а всякі набіуляни там збоку-пріпьоку
показать весь комментарий
27.07.2024 22:54 Ответить
я не дуже то в їхніх солов'ях розбираюсь.
і да, пінь з наредрою звісно рятівники російської економіки, але якби не *********, то фінансова система у кацапів наїбнулась би ще вчора.
показать весь комментарий
27.07.2024 23:14 Ответить
Фінансова система най@уєтбся тоді, коли "правільним посонам" дозволяють виводити (вивозити КАМАЗами) золотовалютні резерви. Наросії це не загрожує.
І зверніть увагу, що мова йде про відсутність резервів для подальшого збільшення виробництва "таваров, работ і услух" (читай зброї), а зовсім не про зменшення виробництва.
показать весь комментарий
27.07.2024 23:54 Ответить
розумні посони встигли вивести частину своїх активів, а тих, хто не встиг - трохи обскубуть... Саме цікаве у російського мінфіну ще попереду.
А темпи виробництва зброї хай не зменшують, це лише наблизить фінал цієї помийки.
показать весь комментарий
28.07.2024 00:05 Ответить
вони в основному віддали за безцінь
іноді даром.

Всі пішли компанії, були викуплені за 1₽
або націоналізовані.
показать весь комментарий
28.07.2024 00:22 Ответить
Нарощування виробництва зброї ніколи в історії не було причиною фіналу жодної авторитарної країни. Навіть націонал-соціалістична Німеччина зазнала краху зовсім не через це.
показать весь комментарий
28.07.2024 00:30 Ответить
а я, як ви і не помітили, не стверджував, що це єдиний фактор, який наближає крах економіки рф
показать весь комментарий
28.07.2024 01:40 Ответить
і в чомусь він правий
показать весь комментарий
27.07.2024 23:54 Ответить
це все прекрасно, але я все ще хочу побачити падіння ВВП (і економічного показника, і одного обнуленого там з такими ініціалами) хоча би на -10% для початку....
показать весь комментарий
27.07.2024 22:28 Ответить
Путин предлагает народу "чёрный горох да нелегко глотать".
показать весь комментарий
28.07.2024 03:25 Ответить
Приклад маніпуляції. Заголовок: та заявила про вичерпання економіки, а насправді говорила про вичерпання робочої сили й виробничих потужностей. Навіщо?
показать весь комментарий
28.07.2024 04:46 Ответить
"не читайте с утра заголовков!"
показать весь комментарий
28.07.2024 09:12 Ответить
Чьо там у хахлов ?
показать весь комментарий
28.07.2024 09:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 