Россияне ударили по Москалевке на Харьковщине, погибла женщина
Сегодня, 27 июля, вследствие обстрела оккупантами села Москалевка в Харьковской области погибла пожилая женщина.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг совершил обстрел села Москалевка Чугуевского района примерно в 17:00.
Вследствие атаки погибла женщина около 70 лет, данные устанавливаются. Кроме того, повреждено частное домовладение.
По предварительной информации, повреждения получили 4 частных дома.
Сообщается, что на месте работают спасатели.
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