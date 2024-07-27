Утром враг FPV-дронами ударил по селу Ивашки, за сутки российские войска выпустили по Харьковщине 24 КАБа. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки по территории Харьковщины выпущено 24 вражеских КАБа, 4 БПЛА, 1 ракета Х-38. Утром 27 июля оккупанты тремя FPV-дронами ударили по селу Ивашки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В селе Ивашки повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.
В течение 26 июля россияне атаковали ряд населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
В результате попадания FPV-дрона между двумя АЗС в Купянске горела трава на площади 15м.кв. В селе Глушковка в результате обстрела горела трава на площади 2,5 га. Также горела трава в селе Казачья Лопань и за пределами с.Купянск-Узловой.
В с. Богуславка в результате обстрела ударным БПЛА "Ланцет" поврежден погрузчик "JCB".
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