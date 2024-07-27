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Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Евросоюз

Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру

Швейцария не будет следовать примеру Европейского Союза и не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, хранящихся в швейцарских банках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом пишет швейцарский вещатель Swissinfo, ссылаясь на Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Напомним, 26 июля Евросоюз объявил о выделении 1,5 млрд евро для помощи Украине. Это первый взнос из прибыли, полученной от замороженных российских активов.

"Швейцария не будет следовать подходу ЕС. В соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, страна не может получать "никаких чрезвычайных доходов, связанных со средствами российского центрального банка", - говорится в ответе госсекретариата.

В ведомстве отметили, что эта позиция касается именно Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центробанка РФ, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 миллиардов швейцарских франков (примерно 7,08 млрд евро). В эту сумму не входят замороженные средства, принадлежащие физическим лицам или компаниям, связанным с Россией.

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Передача Украине замороженных активов РФ

В конце мая страны Евросоюза согласовали план использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине: 90% средств направят в Европейский фонд мира для закупки оружия для Украины, остальные 10% пойдет на другие украинские программы ЕС.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.

При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.

26 июля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

Швейцария (612) замороженные активы (276)


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Топ комментарии
+16
В Швейцарських банках ще лежить золото Третього рейху, яке виплавлели з золотих коронок в'язнів таборів смерті. Швейцарія - конфедерація банкірів і швейцарів.
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27.07.2024 21:17
+12
Ота Швейцарія - як сама дорога валютна проститутка! Дає лише тим, хто заплатить найбільше!
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27.07.2024 21:22
+6
Коли на цих підарасів почнуть падати бомби, яких вони не бачили років 200, і, не важливо хто це зробить, тоді їхні банки і ***** нікому не будуть потрібні.
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27.07.2024 22:09
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27.07.2024 21:02 Ответить
Закони працюють як годинники, швейцарські.
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27.07.2024 21:03 Ответить
А кому давати? Простроченому Зе? який має лише своїм батькам? Це все одно що давати в чорну дірку все.
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27.07.2024 21:15 Ответить
В Швейцарських банках ще лежить золото Третього рейху, яке виплавлели з золотих коронок в'язнів таборів смерті. Швейцарія - конфедерація банкірів і швейцарів.
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27.07.2024 21:17 Ответить
Легенди та міфи древньої Греції. Перепрошую, ******** Щвейцарії! А також абажюри зі шкіри, меблі з кісток та канати з жіночрго волосся.
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28.07.2024 01:35 Ответить
Ота Швейцарія - як сама дорога валютна проститутка! Дає лише тим, хто заплатить найбільше!
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27.07.2024 21:22 Ответить
Не сенсація.
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27.07.2024 21:22 Ответить
Ну як же - на цьому ж живуть
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27.07.2024 21:29 Ответить
Швейцарія слідом за Угорщиною та Словаччиною хрен поклала на євросоюз.
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27.07.2024 21:47 Ответить
Швейцарія ніколи не була в ЄС. А Угорщина дійсно поклала на ЄС та на НАТО.
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27.07.2024 22:48 Ответить
ну правильно. Чого ж віддавати шарові гроші...
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27.07.2024 21:48 Ответить
нші країни також не змогли вчасно доставити, інакше армія не продовжила б відступ.
https://www.yahoo.com/news/russia-claims-capture-another-village-175110216.html
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27.07.2024 21:51 Ответить
Зрозуміти їх можна. Все ж таки фінанси це основна частина економіки країни. Я б теж не передавав нікому.
Самому собі стріляти в ногу, ну таке собі....
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27.07.2024 21:54 Ответить
Суки,! 100-летнюю войну на ваши головы
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27.07.2024 22:03 Ответить
Коли на цих підарасів почнуть падати бомби, яких вони не бачили років 200, і, не важливо хто це зробить, тоді їхні банки і ***** нікому не будуть потрібні.
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27.07.2024 22:09 Ответить
Не все так просто.
швейцарія «нетральна краіна». Але ця краіна захована у горах. Всі мілітарі структури - будівельні законсервовані. мости, доти ww2, тощо.

У кожному будинку е бомбосховища.

Вона може мобілізувати армію в 1 млн людей за два дні….
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28.07.2024 02:56 Ответить
В Женеві була війна.Вона тривала одну ніч,1602 року. Вони впевнені , що війни ніколи в них не буде .Але готові до неі. .Зараз президент проросійська .На саміті миру вона сказала , що переговори повинні бути обов'язково з Росією .Треба, мовляв ,іі інтереси теж врахувати.
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28.07.2024 09:33 Ответить
От страны которая втихаря уничтожила архивы в 1997 году евреев владельцев вкладов что бы не выплачивать их родственникам другого и нечего было ожидать.
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27.07.2024 22:13 Ответить
Так само як раніше зберігали золоті зуби, які гітлерівці у вбитих євреїв витягували.
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27.07.2024 22:31 Ответить
Ну и правильно. Ермак эти деньги все равно присвоит.
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27.07.2024 22:42 Ответить
Обещание на обещании.... , когда реально перечислят деньги??
2 года обещают самолеты, вроде было сообщение, что летчики уже обучены, а оказалось, скоро обучат
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27.07.2024 22:42 Ответить
Как только Ермака уволят, так сразу и летчики обучение закончат.
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27.07.2024 22:44 Ответить
Яка "потужна" робота дипломатичного представництва України від бєнядіктової представниці кулєбяки за вказівкою дєрьмака!
Для тих, хто не зрозумів: Кулєба відповідає за послів (в даному випадку бувшої ГенПрокурворші Венедиутової), але все йде через найверховнішого завгоспа д'Єрмака...
Перемогометр зашклює!
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27.07.2024 23:03 Ответить
Вона і в Швейцарії краде.
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27.07.2024 23:35 Ответить
Здається вона обробляє золоту руду ворога...
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27.07.2024 23:08 Ответить
с*ки. Хоча нічого нового
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27.07.2024 23:40 Ответить
Це країна-скринька!!! Ну не зможе скринька, в яку Ви грошей поклали, бо скринька, віддати комусь сторонньому гроші без злому! Сусід вже класти накопичене не схоче... У зламану.
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28.07.2024 01:39 Ответить
Самый мерзкий гнойник на теле Европы.
От инквизиции до холокоста и доныне награбленные ценности ...
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28.07.2024 02:10 Ответить
 
 