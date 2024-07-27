Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Евросоюз
Швейцария не будет следовать примеру Европейского Союза и не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, хранящихся в швейцарских банках.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом пишет швейцарский вещатель Swissinfo, ссылаясь на Государственный секретариат по экономическим вопросам.
Напомним, 26 июля Евросоюз объявил о выделении 1,5 млрд евро для помощи Украине. Это первый взнос из прибыли, полученной от замороженных российских активов.
"Швейцария не будет следовать подходу ЕС. В соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, страна не может получать "никаких чрезвычайных доходов, связанных со средствами российского центрального банка", - говорится в ответе госсекретариата.
В ведомстве отметили, что эта позиция касается именно Швейцарии.
По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центробанка РФ, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 миллиардов швейцарских франков (примерно 7,08 млрд евро). В эту сумму не входят замороженные средства, принадлежащие физическим лицам или компаниям, связанным с Россией.
Передача Украине замороженных активов РФ
В конце мая страны Евросоюза согласовали план использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине: 90% средств направят в Европейский фонд мира для закупки оружия для Украины, остальные 10% пойдет на другие украинские программы ЕС.
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель оценил доходы от замороженных российских активов в около 3 миллиардов евро в год, эти средства планируют направить на военную и гражданскую поддержку Украины.
При этом власти ЕС позволили европейскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных активов российского центробанка, оставить себе полученные от их инвестирования доходы в 2022 и 2023 годах на общую сумму около 5 миллиардов евро. Таким образом, эти средства не будут переданы Украине в рамках решения, которое сейчас обсуждается в ЕС, писало издание Politico.
26 июля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ.
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https://www.yahoo.com/news/russia-claims-capture-another-village-175110216.html
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