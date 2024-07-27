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Новости Война
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На фронте дефицит боевых медиков, - командующий Медицинскими силами ВСУ Казмирчук

Командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук

За последние шесть месяцев Украина подготовила около полутора тысяч боевых медиков, но это значительно меньше реальных потребностей.

Об этом заявил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук на одной из панелей Первого международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Если говорить о том количестве военных медиков, которое на сегодня мы готовим, конечно, оно недостаточно. За эти шесть месяцев в наших подразделениях подготовлено около полутора тысяч боевых медиков. Конечно, потребность в разы больше", - рассказал Казмирчук.

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По его словам, боевые медики - это одна из самых уязвимых категорий военнослужащих.

"Они находятся близко к линии соприкосновения и не секрет, что в период неоказания медицинской помощи они так же отражают атаки врага и только при поступлении раненых оказывают медицинскую помощь. Конечно, боевой медик - это первый, кто это делает, и мы преклоняемся перед такими нашими военнослужащими", - подчеркнул командующий Медицинских сил ВСУ.

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Автор: 

Командование медицинских сил (18) Казмирчук (5)


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Топ комментарии
+10
Поки медиків, літунів, зв'язок будуть використовувати як стрільців- а найчастіше як м'ясо, так і буде.
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27.07.2024 22:19
+8
То нехай тцкашники ще поб'ють медиків "швидкої допомоги", як в Одесі.
Адже це так мотивує! До речі, а результати розслідування де?

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27.07.2024 22:30
+7
На фронті великі втрати, тому й дефіцит медиків. Це не причина, а наслідок.
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27.07.2024 22:16
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Можливо, не варто молоть язиком банальності про схилятись перед цими військовослужбовцями, а змінити підхід до їх підготовки і використання. Ресурс очевидний... Але ж ті формуляри та інструкції в'яжуть командувачу руки( жаліється так на одній з панелей той, хто дбає і про ментальне здоров'я).
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27.07.2024 22:14 Ответить
А давайте їм давати одразу генералів! Знаєте скільки медиків набіжить! Зєля, дарую ідею.
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27.07.2024 22:15 Ответить
вертайся - хенерал ідейний
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27.07.2024 23:29 Ответить
Шоб ти і далі спокійно пердів в диван?
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27.07.2024 23:41 Ответить
тако замов собі на соціал, чувирло БЕЗМОЗГЛЕ
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27.07.2024 23:47 Ответить
Тако - це мексиканська шаурма. До Іспанії не має стосунку.

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28.07.2024 00:13 Ответить
Приїду пізніше. Посрати на твою могилу
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28.07.2024 00:51 Ответить
Бойовий медик не повинен бути медпрацівником, достатньо не бути алкоголіком чи олігофреном, але таких мобілізують мало.
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27.07.2024 23:39 Ответить
Я не спеціаліст, але чомусь мені здається, що бойовий медик повинен шось петрати в медицині...
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27.07.2024 23:44 Ответить
Бойовий медик має розбиратися в медицині на рівні рядового бійця.
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28.07.2024 03:13 Ответить
Бойовий медик це звичайний солдат-стрілець, котрий в мирних умовах виконує функції мед брата у військовій частині
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28.07.2024 04:14 Ответить
Ніфіга, бойовий медик діє лише на рівні взводу (що відповідає совковому стрільцю-санітару) і йому достатньо навичок, які мають бути у всіх бійців (мають бути, але, нажаль нема). А на рівні частини (полк і бригада) є ціла рота медиків всіх рівнів, з лікувальним, евакуаційним, санітарно-епідемічним і стоматологічним відділенням. Там своїх медсестер має бути десяток.
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28.07.2024 22:06 Ответить
На фронті великі втрати, тому й дефіцит медиків. Це не причина, а наслідок.
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27.07.2024 22:16 Ответить
В нас взагалі дефіцит медиків.
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27.07.2024 22:19 Ответить
Бо вони втекли до Польщі, бігли втрачая капці і вертатись не збираються.
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27.07.2024 22:36 Ответить
Багато ще до повномасштабної виїхали. Бо на заході їх цінять.

Хоча, знаю тих, хто мене від ковіду лікував, встановивши хибний діагноз наслідків. За таке - на заході можна й сісти. А вони там зараз працюють..
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27.07.2024 22:58 Ответить
та ні, про сісти - це міф або так було колись. Зараз медика посадять хіба що в США або може Німеччині, і то в лікарні спочатку дадуть підписати бумагу що пацієнт згоден з усім наперед і не буде подавати до суду (без шуток, підписував таке в Айові).
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28.07.2024 11:31 Ответить
Марина, у нас дефицит ума, как минимум, у 73 процентов взрослого населения. Все остальное - следствие вышеизложенного. Кстати, выпускники педвузов имеют базовую медподготовку, а их очень много
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28.07.2024 00:38 Ответить
Ігор, дефіцит мізків у тих, хто вважає, що статистика при голосуванні була чесною. Оті 73% то повна брехня.

І як мінімум, вивчайте українську.
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28.07.2024 01:57 Ответить
Зараз уже не модно вивчати українську мову. Бум пройшов і настали важкі будні. далі-гірше.
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28.07.2024 13:06 Ответить
Поки медиків, літунів, зв'язок будуть використовувати як стрільців- а найчастіше як м'ясо, так і буде.
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27.07.2024 22:19 Ответить
Росіянин, тобі вкиду до плану невистачало ?
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28.07.2024 00:40 Ответить
Прокинься, ти сереш.
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28.07.2024 06:59 Ответить
То нехай тцкашники ще поб'ють медиків "швидкої допомоги", як в Одесі.
Адже це так мотивує! До речі, а результати розслідування де?

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27.07.2024 22:30 Ответить
А тобі навіщо новинами в Україні перейматися?
У тебе під вікнами твоя лада - хранта по вікна в калюжі утопла, а ти на україньський сайт заліз .
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28.07.2024 00:42 Ответить
В мене таке відчуття, що багато хто і не розуміє що таке бойовий медик. Вони напевно думають що то якись спец з медицини, закінчив хочаб медичне училище і весь такий у дипломах. Відкрию вам велику таємницю, це звичайний солдат, бажано посильніше бо треба тягати поранених з самого *******, з базовими знаннями спецкурсу. В мене то був колишній десантник, бо фізики в нього побільше, з двокурсовим навчанням. Бойовий медик не лікує, він просто спасає.
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27.07.2024 22:44 Ответить
Парамедиков можно выучить за пару месяцев. В чем проблема непонятно учитывая сумашедшую мобилизацию и количество "ресурса" как любят называть. Может быть более качественно распределять людей по местам и блат убрать
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27.07.2024 23:23 Ответить
Потрібні молоді а не 50 річні, треба витягати, тут кажуть що не хвата, а командирів комбатів і комбригів довботчтлів м'ясників хвата? Написали скіль із за тупісті Ромашко ми втратили солдата, чі в 59, чі під Роботіно
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28.07.2024 09:47 Ответить
Классика, обожаю просто. Платили им копеечные зарплаты, большая часть выехала потому что их не ценят на родине, а теперь медиков не хватает. Потужно как всегда. Ищите ошибки как говорится)
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27.07.2024 23:19 Ответить
Не пиши дурню ! Медики у нас 99 % жінки . Ці жінки з дітьми , у більшості чоловіки на фронті . Питання до дурня -куди діти дітей , може на Марс відправити ?
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27.07.2024 23:23 Ответить
Кто о чем, а женщины о детях и куда их девать
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27.07.2024 23:26 Ответить
Ви теж були дитиною.
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28.07.2024 00:02 Ответить
Дивно, заходиш у лікарню, більшість лікарів чоловіки, у приватних та сама ситуація. Навіть асистенти (медбрати) теж є чоловіки. Більш того, у медичних навчальних закладах навіть до війни було співвідношення десь 40 до 60, а у вас 99% медиків то жінки...
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28.07.2024 00:06 Ответить
В ЗСУ бракує фельдшерів , медсестер . Подивіться об'яви бригад , кого вони просять до них , тоді зрозумієте.
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28.07.2024 00:38 Ответить
Медики у нас 99 % жінки . Ці жінки з дітьми , у більшості чоловіки на фронті .
************
В ЗСУ бракує фельдшерів , медсестер .
************
Тобто, жінки-медики не хочуть допомагати своїм чоловікам на фронті? Так виходить?
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28.07.2024 00:46 Ответить
З дерева гепнувся ? Жінки медики з дітьми , у яких чоловіки на фронті --зрозумів ? Може ти їх дітей візьмеш ? Дітей куди ?
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28.07.2024 00:50 Ответить
Дітей - до бабусі в село. А жінок-медиків, - бусифікувати.
Треба боротися за рівні права з чоловіками.
За Батьківщину! За Зеленського!
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28.07.2024 00:56 Ответить
Ага , зрозуміла , ти той , що нам на голову вибрав Зеплісняву, а сам втік . Тоді з тебе ніякої користі тут не буде , бо ти -ухилянт , пристосуванець .
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28.07.2024 01:02 Ответить
Ви фельдшер , але не хочете в ЗСУ , бо ! Ну тоді , буде Буча -Ірпінь-Маріуполь-2 , якщо ніхто не хоче медиком-штурмовиком , або просто штурмовиком ,а решту, що залишиться , відправлять на Сибір , тобто ваших дітей . Питання , вам не соромно, що ваших дітей зараз захищають штурмовики з 3 штурмової, і інших бригад , а ви сидите дома .
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28.07.2024 01:20 Ответить
Хто захищає ваших дітей , і вас ? Отожжж . Не хочу більше з вами спілкуватися.
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28.07.2024 01:33 Ответить
Границы откройте и никаких буч не будет, а все претензии оставшихся кто не захочет уезжать направляйте к зеле и его кодлу которое готовилось к шашлыкам понабирав на должности фсбшных агентов, которые фризили программы разработки оружия и к властьимущим в Европе, кто сочувствует всеми фибрами души в лицо, но за спинной торгуют с рф и обсуждают как растянуть чтобы не было эскалации и буфер между ними и путькой был подольше так как всех все устраивает. А претензии к тем, у кого есть голова на плечах и кто не хочет участвовать в этой богадельни, мне непонятны
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28.07.2024 02:39 Ответить
Медсестра зараз отримує 6700 грн на місяць на рівні з санітаркою ..Зате лікарі щас в шоколаді :правильний діагноз ,закос від влк ,2000 баксів на півроку
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27.07.2024 23:31 Ответить
Медики потрібні на стабпункти . Може пенсіонерів брати , ну на 3-6 місяців , витримають , то можна не рік ?
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28.07.2024 00:04 Ответить
Медиків-жінок бусифікувати, а дітей віддати на виховання бабусям-пенсіонеркам.
Бінго! Проблема вирішена!
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28.07.2024 00:49 Ответить
Ти сам проблема , ще і яка ! До речі , можеш повернутися з закордону , і піти в ЗСУ , як тобі пропозиція ? До речі , знаю чоловіка 72 роки , сам латиш , збиває у нас шахеди . Повертайся додому
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28.07.2024 00:55 Ответить
Тільки що повернувся. Пишу з Черкас. Підем разом на фронт?
Хочу собі таку бойову подругу.
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28.07.2024 00:59 Ответить
Ого , це поряд-Сміла . З якої бригади ?
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28.07.2024 01:03 Ответить
А ти звідки пишешь така умна
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28.07.2024 09:41 Ответить
Треба мобілізувати по селах всіх Галин та Валентин ... Якщо тракторист Петро з дояром Іваном можуть служити в військовій поліції, то чому Галина не може бути бойовим медиком?

Бо медиків в країні не вистачає, та і взагалі робота в лікарні та на фронті це різні речі, треба всіх лікарів забронювати від служби, що вони гірші від поліції, судів та прокурорів?
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28.07.2024 09:33 Ответить
А які причини що в Україні нікого не хватає і нічого не хватає, може хтось не вміє керувати.
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28.07.2024 09:40 Ответить
 
 