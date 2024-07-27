На фронте дефицит боевых медиков, - командующий Медицинскими силами ВСУ Казмирчук

За последние шесть месяцев Украина подготовила около полутора тысяч боевых медиков, но это значительно меньше реальных потребностей.

Об этом заявил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук на одной из панелей Первого международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Если говорить о том количестве военных медиков, которое на сегодня мы готовим, конечно, оно недостаточно. За эти шесть месяцев в наших подразделениях подготовлено около полутора тысяч боевых медиков. Конечно, потребность в разы больше", - рассказал Казмирчук.

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По его словам, боевые медики - это одна из самых уязвимых категорий военнослужащих.

"Они находятся близко к линии соприкосновения и не секрет, что в период неоказания медицинской помощи они так же отражают атаки врага и только при поступлении раненых оказывают медицинскую помощь. Конечно, боевой медик - это первый, кто это делает, и мы преклоняемся перед такими нашими военнослужащими", - подчеркнул командующий Медицинских сил ВСУ.

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