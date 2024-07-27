На фронте дефицит боевых медиков, - командующий Медицинскими силами ВСУ Казмирчук
За последние шесть месяцев Украина подготовила около полутора тысяч боевых медиков, но это значительно меньше реальных потребностей.
Об этом заявил командующий Медицинских сил ВСУ Анатолий Казмирчук на одной из панелей Первого международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"Если говорить о том количестве военных медиков, которое на сегодня мы готовим, конечно, оно недостаточно. За эти шесть месяцев в наших подразделениях подготовлено около полутора тысяч боевых медиков. Конечно, потребность в разы больше", - рассказал Казмирчук.
По его словам, боевые медики - это одна из самых уязвимых категорий военнослужащих.
"Они находятся близко к линии соприкосновения и не секрет, что в период неоказания медицинской помощи они так же отражают атаки врага и только при поступлении раненых оказывают медицинскую помощь. Конечно, боевой медик - это первый, кто это делает, и мы преклоняемся перед такими нашими военнослужащими", - подчеркнул командующий Медицинских сил ВСУ.
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Хоча, знаю тих, хто мене від ковіду лікував, встановивши хибний діагноз наслідків. За таке - на заході можна й сісти. А вони там зараз працюють..
І як мінімум, вивчайте українську.
Адже це так мотивує! До речі, а результати розслідування де?
У тебе під вікнами твоя лада - хранта по вікна в калюжі утопла, а ти на україньський сайт заліз .
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В ЗСУ бракує фельдшерів , медсестер .
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Тобто, жінки-медики не хочуть допомагати своїм чоловікам на фронті? Так виходить?
Треба боротися за рівні права з чоловіками.
За Батьківщину! За Зеленського!
Бінго! Проблема вирішена!
Хочу собі таку бойову подругу.
Бо медиків в країні не вистачає, та і взагалі робота в лікарні та на фронті це різні речі, треба всіх лікарів забронювати від служби, що вони гірші від поліції, судів та прокурорів?