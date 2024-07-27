Сырский поздравил медиков с профессиональным праздником и вспомнил подвиг медики Инны Дерусовой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

Поздравительные слова Сырский разместил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Особые поздравления главнокомандующий адресовал всем медикам, которые сейчас работают на передовой. Боевым медикам, которые непосредственно в окопах бок о бок с собратьями и сестрами. Тем, кто в эти минуты эвакуирует украинских защитников и защитниц с поля боя и спасает их жизнь в стабпунктах и полевых госпиталях.

"Спасибо медицинским работникам, которые борются за жизнь людей в операционных по всей Украине, которые помогают воинам проходить реабилитацию и возвращаться в строй. Быть украинским медиком - это священное призвание!", - отмечает Сырский.

Также он отметил, что для него лично символом жертвенности и преданности своему призванию стала сержант медицинской службы 58 отдельной мотопехотной бригады Инна Дерусова. Во время ожесточенных боев за Ахтырку она спасала украинских воинов, не жалея себя. Под артиллерийским обстрелом женщина, ценой собственной жизни, спасла по меньшей мере 10 побратимов. Посмертно мужественная и жертвенная Инна Дерусова была награждена званием Герой Украины.

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"В этот день призываю вспомнить всех медиков, которые, отдав самое дорогое, сохранили жизнь для других! Вспомним тех, кого российские террористы убили на своих рабочих местах в больницах Мариуполя, Днепра, Киева и десятках других медицинских учреждениях по всей стране...Кровавые российские оккупанты не имеют принципов и жалости, для них не существует понятия о чести, обычаях и законах ведения войны. Они сознательно целят и бьют своими ракетами по медицинским учреждениям. Мы должны остановить российских захватчиков и отомстить за каждую жертву российской агрессии!



Дорогие медики! Желаю вам стойкости, мужества и божьей опеки. Спасибо вам за то, что своим самоотверженным служением приближаете нашу победу", - резюмирует Сырский.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что старший боевой медик сержант Инна Дерусова стала первой женщиной, которая посмертно получила звание Героя Украины.