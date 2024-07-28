Днем 28 июля 2024 года войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тип ракет устанавливается.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Также читайте: РФ впервые с сентября 2022 года ударила по Харькову кассетным "Искандером", - полиция

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Харькове россияне попали КАБом во двор дома бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова