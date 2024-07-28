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Новости Война
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Войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Днем 28 июля 2024 года войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тип ракет устанавливается.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Также читайте: РФ впервые с сентября 2022 года ударила по Харькову кассетным "Искандером", - полиция

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Харькове россияне попали КАБом во двор дома бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова

Автор: 

обстрел (26835) ракеты (3549) Харьков (7433)


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УКРАЇНЦІВ ТАКА ІНФОРМАЦІЯ БІЛЬШЕ НЕ ЦІКАВИТЬ...
А МИ ХОЧЕМО, АБИ НАС ПОЧУЛИ НА ЗАХОДІ. ЙОМУ ТАКОЖ БАЙДУЖЕ.
ХІБА ЦЯ ПОДІЯ МЕНША ЗА ОХМАДИТ?
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28.07.2024 12:25 Ответить
Проблема не в тому , що не цікавить , а в дибільній організації входу ! Звільніть тупих адмінів і поставте толкових. Відгуки пол'ються ріко ю!!!!
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28.07.2024 12:37 Ответить
А мені сьогодні прийшов папір з податкової: сплатити податок на нерухомість за квартиру. Що за фігня, хто знає? Хіба треба під час війни сплачувати, коли прилітає по цих квартирах? Може то якийсь розводняк чи шо
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28.07.2024 13:12 Ответить
По звуку ніби неквапливий реактивний літак летів, мабуть крилаті ракети десь на аеропорту впали.
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28.07.2024 13:39 Ответить
А в цей час у Харкові в маркеті ОПТІ рекламують нове морозиво. Ходить корівка і танцює під "Калінку-Малінку". От такі патріоти у українському маркеті працюють!
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28.07.2024 14:43 Ответить
 
 