Войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову
Днем 28 июля 2024 года войска РФ нанесли два ракетных удара по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тип ракет устанавливается.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Харькове россияне попали КАБом во двор дома бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
УКРАЇНЦІВ ТАКА ІНФОРМАЦІЯ БІЛЬШЕ НЕ ЦІКАВИТЬ...
А МИ ХОЧЕМО, АБИ НАС ПОЧУЛИ НА ЗАХОДІ. ЙОМУ ТАКОЖ БАЙДУЖЕ.
ХІБА ЦЯ ПОДІЯ МЕНША ЗА ОХМАДИТ?