Війська РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову
Вдень 28 липня 2024 року війська РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тип ракет встановлюється.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові росіяни влучили КАБом у подвір’я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова
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УКРАЇНЦІВ ТАКА ІНФОРМАЦІЯ БІЛЬШЕ НЕ ЦІКАВИТЬ...
А МИ ХОЧЕМО, АБИ НАС ПОЧУЛИ НА ЗАХОДІ. ЙОМУ ТАКОЖ БАЙДУЖЕ.
ХІБА ЦЯ ПОДІЯ МЕНША ЗА ОХМАДИТ?