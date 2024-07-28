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Новини Війна
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Війська РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Вдень 28 липня 2024 року війська РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тип ракет встановлюється.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Також читайте: РФ вперше з вересня 2022 року вдарила по Харкову касетним "Іскандером", - поліція

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Харкові росіяни влучили КАБом у подвір’я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова

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обстріл (28365) ракети (4020) Харків (5581)


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УКРАЇНЦІВ ТАКА ІНФОРМАЦІЯ БІЛЬШЕ НЕ ЦІКАВИТЬ...
А МИ ХОЧЕМО, АБИ НАС ПОЧУЛИ НА ЗАХОДІ. ЙОМУ ТАКОЖ БАЙДУЖЕ.
ХІБА ЦЯ ПОДІЯ МЕНША ЗА ОХМАДИТ?
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28.07.2024 12:25 Відповісти
Проблема не в тому , що не цікавить , а в дибільній організації входу ! Звільніть тупих адмінів і поставте толкових. Відгуки пол'ються ріко ю!!!!
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28.07.2024 12:37 Відповісти
А мені сьогодні прийшов папір з податкової: сплатити податок на нерухомість за квартиру. Що за фігня, хто знає? Хіба треба під час війни сплачувати, коли прилітає по цих квартирах? Може то якийсь розводняк чи шо
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28.07.2024 13:12 Відповісти
По звуку ніби неквапливий реактивний літак летів, мабуть крилаті ракети десь на аеропорту впали.
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28.07.2024 13:39 Відповісти
А в цей час у Харкові в маркеті ОПТІ рекламують нове морозиво. Ходить корівка і танцює під "Калінку-Малінку". От такі патріоти у українському маркеті працюють!
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28.07.2024 14:43 Відповісти
 
 