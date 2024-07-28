Вдень 28 липня 2024 року війська РФ завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тип ракет встановлюється.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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