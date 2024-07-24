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Новини Війна
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У Харкові росіяни влучили КАБом у подвір’я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. ФОТО

Вдень 24 липня, у Харкові під ворожий авіаудар потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Поранень зазнали двоє його помічників. Пошкоджено будинок та повністю знищено автомобіль волонтера.

Про це повідомляє "Суспільне Харків", інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск. Зараз ще треба зрозуміти, чи вижили коти. Поки я їх не бачу", - розповів бізнесмен "Суспільному".

У Харкові росіяни влучили КАБом у подвір'я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова

Попередньо, рашисти вдарили по подвір'ю волонтера КАБом UMPB D30. За словами Сапронова, у момент атаки він виїхав із дому.

Згодом у соцмережі Facebook волонтер повідомив, що знайшов п'ятьох з шести своїх котів після авіаудару РФ по його будинку.

У Харкові росіяни влучили КАБом у подвір'я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова

Нагадаємо, 24 липня, близько 17:00 росіяни вдарили поблизу середмістя Харкова. 

Читайте також: Росіяни вп’яте за день обстріляли Харків. Є влучання по інфраструктурному об’єкту (оновлено)

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572) Сапронов (6)


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Топ коментарі
+12
Слава Богу, що сам живий.
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24.07.2024 22:18
+10
треба шукати навідників . . .

не так вже й безприцільно русскіє обстрілюють . . .
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24.07.2024 22:28
+9
Цей "волонтер" - колишній регіонал який переховува Януковіча у своєму гольфклубі, ходив у футболці Бєркут і так далі.
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24.07.2024 22:32
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а замість палиці "мітлу" з вуглепласикових кінців вудок не здогадались причепити.
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24.07.2024 22:11 Відповісти
"Мітла" створить зайвий аеродинамічний опір та знизить маневреність (наскільки пам'ятаю шкільну фізику).
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24.07.2024 22:58 Відповісти
неправда. Уявіть собі конус з восьми кінчиків вуглепластикового спінінгу з кастінг-тестом у 12 грамів (звісно, якщо ви маєте уявлення про такі снасті).
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24.07.2024 23:07 Відповісти
Ніколи не захоплювався риболовлею.
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25.07.2024 00:10 Відповісти
тоді я розумію логіку вашого аргументу. Не думаю що стрижні з вуглеволокна завтовши як сірник будуть мати більший аеродинамічний опір. Вже не кажучі про вагу, бо дрон з цією оглоблею заносить на віражах. Просто пристосували те, що було під рукою.
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25.07.2024 01:33 Відповісти
Слава Богу, що сам живий.
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24.07.2024 22:18 Відповісти
Падлы орки пещерные. Котам какой стресс.
А гринпыс и Тумба Грэта молчат...
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24.07.2024 22:26 Відповісти
За котов на том свете с орков отдельно спросится...

Дикие выродки и пещерные варвары.
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25.07.2024 07:29 Відповісти
треба шукати навідників . . .

не так вже й безприцільно русскіє обстрілюють . . .
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24.07.2024 22:28 Відповісти
Цей "волонтер" - колишній регіонал який переховува Януковіча у своєму гольфклубі, ходив у футболці Бєркут і так далі.
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24.07.2024 22:32 Відповісти
Ну шо делать, иногда некоторым нужно получить по голове, что б поменять свое отношение к чему-либо.
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24.07.2024 23:07 Відповісти
Ничего там не поменялось. Ждун обыкновенный. Лоханулся в 2022 году, потому что был уверен, что деды смогут повторить за три дня. А деды оказались уже не те, пришлось срочно перекрашиваться в волонтеры, чтобы тероборона и ЗСУ сами все не забрали на нужды фронта.
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25.07.2024 01:22 Відповісти
Фоточка ця серьозний компромат ...цього дядю, тре перевірити ...такі у пітлотці швидко суть не міняють ...бо у Харків дуженько попадає ...
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25.07.2024 00:26 Відповісти
Тепер мені котів ще більш шкода
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25.07.2024 01:12 Відповісти
Выпросил персональную бомбу у путлера. Долго просил, 10 лет
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25.07.2024 08:16 Відповісти
Ойц ...Може розкаявся ?
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24.07.2024 22:35 Відповісти
Замаскувався.
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24.07.2024 22:59 Відповісти
Надеюсь и последний кот найдется. А 3.14дорасу, который кинул эту бомбу - нехай руки отсохнут..
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24.07.2024 23:06 Відповісти
Він із тих волонтерів, як льоха абдристоич.
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25.07.2024 05:57 Відповісти
Схоже на наводку.
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26.07.2024 01:54 Відповісти
 
 