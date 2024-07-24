У Харкові росіяни влучили КАБом у подвір’я будинку бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. ФОТО

Вдень 24 липня, у Харкові під ворожий авіаудар потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Поранень зазнали двоє його помічників. Пошкоджено будинок та повністю знищено автомобіль волонтера.

Про це повідомляє "Суспільне Харків", інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск. Зараз ще треба зрозуміти, чи вижили коти. Поки я їх не бачу", - розповів бізнесмен "Суспільному".

Попередньо, рашисти вдарили по подвір'ю волонтера КАБом UMPB D30. За словами Сапронова, у момент атаки він виїхав із дому.

Згодом у соцмережі Facebook волонтер повідомив, що знайшов п'ятьох з шести своїх котів після авіаудару РФ по його будинку.

Нагадаємо, 24 липня, близько 17:00 росіяни вдарили поблизу середмістя Харкова.

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