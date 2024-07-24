РФ вдарила КАБом поблизу середмістя Харкова. Троє постраждалих (оновлено)

У Харкові знову пролунали вибухи. Жителів закликають перебуватив укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомили про вибухи у місті.

Очільник міста Ігор Терехов заявив, що окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста.

"Район приватної житлової забудови. Є постраждалі", - додав він.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу горить будинок.

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Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару по приватному будинку в Харкові поранень зазнали двоє людей. На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"На цю хвилину відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків", - написав посадовець.

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