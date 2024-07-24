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Новини Війна
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РФ вдарила КАБом поблизу середмістя Харкова. Троє постраждалих (оновлено)

Вибухи лунають у Харкові

У Харкові знову пролунали вибухи. Жителів закликають перебуватив укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомили про вибухи у місті.

Очільник міста Ігор Терехов заявив, що окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста.

"Район приватної житлової забудови. Є постраждалі", - додав він.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу горить будинок.

Оновлення 

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару по приватному будинку в Харкові поранень зазнали двоє людей. На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"На цю хвилину відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків", - написав посадовець. 

Читайте: Росіяни вп’яте за день обстріляли Харків. Є влучання по інфраструктурному об’єкту (оновлено)

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572)


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Топ коментарі
+2
Нация мразей!
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24.07.2024 17:27
+2
Сегодня по Харькову было 5 ударов, и 2 по ближнему пригороду. И это только Харьков за один день. И день ещё не закончился
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24.07.2024 18:16
+1
Кац пропонує здатись?
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24.07.2024 18:35
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Нация мразей!
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24.07.2024 17:27 Відповісти
Один КАБ, а де падають інші 3499 за місяць, з заяв Зеленського, по "цивільним"? А факт у тому що падають вони по нашим окопам чи укриттям військових, роблячи цю війну якоюсь грою в одні ворота (разом з суттєвно переважаючими дронами і артилерійькими снарядами)
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24.07.2024 17:32 Відповісти
Сегодня по Харькову было 5 ударов, и 2 по ближнему пригороду. И это только Харьков за один день. И день ещё не закончился
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24.07.2024 18:16 Відповісти
Та мені не треба рахувати, достатньо подивитись на Маріуполь, інтенсивність обстрілів якого була на рівні 100 кабів за пів місяця.
https://tsn.ua/ato/vid-pochatku-viyni-na-mariupol-skinuto-100-aviabomb-zaginulo-ponad-dvi-tisyachi-mirnih-zhiteliv-2008129.html
Якби якісь міста отримали щось більше 20 кабів на місяць, то від них нічого не лишилося. А скидають по 3500, і треба бути дурним як Зеленський щоб не розуміти очевидне, скидають їх по оборонним укріпленням, якщо не мажуть
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24.07.2024 21:31 Відповісти
Кац пропонує здатись?
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24.07.2024 18:35 Відповісти
у вас бронь або ще немає 18 ?
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24.07.2024 18:45 Відповісти
реєстрація: 05.07.2024
ПТН ПНХ разом із граблями
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24.07.2024 19:10 Відповісти
Реєстрація: 15.07.2024
ПТН ПНХ
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24.07.2024 19:07 Відповісти
Стас, Вас зачекалися на фронті, там у Вас не буде можливості писати коментарі.
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24.07.2024 21:37 Відповісти
І це тільки каби, а як щодо 4-5 млн артснарядів на рік що виробляє тільки росія, і ще 5 млн північокорейських. Проти реальних тисяч 600 європи і сша, по дронам схожа ситуація. Бо росіяни кажуть мільйон дронів, і вони їх реально виробляють, а наш мільйон дронів там же де і мільйон дерев.
Ну же оптимісти, дуйте на фронт, а у мене з математикою все було добре.
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24.07.2024 21:49 Відповісти
Трахнутий на всю голову- ПНХ разом со своею матіматікою!
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24.07.2024 21:57 Відповісти
Ну ти то свою голову не підставляєш в штатах, як там сидиться, "герой"?
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24.07.2024 22:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-snaryady-dlya-********-yes-porushuye-obitsyanky/33025231.html

Це для тих хто сидить у своїй обдовбаній реальності рожеввих поні
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24.07.2024 22:17 Відповісти
 
 