Россияне захватили Тимофеевку в Донецкой области, - DeepState
Армия РФ захватила село Тимофеевка в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deep State.
Кроме того, враг продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали село Волчье Покровского района Донецкой области.
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"Все харашо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка"...
-Седлай коней , Петька, будем отступать.
-Василий Иванович, но ведь Чапаев не отступает!
-Дурак ты Петька, земля круглая, обойдём с тыла.
ГОЛОС АМЕРИКИ- Україна Катерина Лісунова 31 липня
Китай обійшов США в багатьох воєнних галузях або таких сферах, які можна використати на військові потреби, а спільні воєнні витрати та воєнна готовність нового геополітичного альянсу Росії, Китаю, КНДР та Ірану перевищують можливості США та європейських партнерів, вважають представники Комісії із стратегії нацоборони США, які виступали під час https://www.armed-services.senate.gov/hearings/to-receive-testimony-on-the-findings-and-recommendations-of-the-commission-on-the-national-defense-strategy слухань в комітеті Сенату зі збройних сил.
"На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє, наскільки серйозними є нинішні загрози".
Джейн Гарман, голова Комісії із стратегії нацоборони США
Якщо ще кілька років тому попереджувальною стратегією США було не допустити партнерства між Москвою та Пекіном, то вже сьогодні це партнерство варто сприймати як доконаний факт і будувати оборонну стратегію навколо цього, йдетья у доповіді.
******** світ є на порозі третьої світової війни, і запобігти їй можна лише підготувавшись до неї, пояснюють доповідачі, які виступали в Конгресі у вівторок, 30 липня.
Комісія виділяє кілька пунктів запобігання такій загрозі:
- збільшення потужностей у військовому та в кібер просторах,
- збільшення витрат на оборону, як з боку США, так і з боку партнерів,
- інформування суспільства про глобальну загрозу війни та підготовка до швидкого рекрутингу військових.
"На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє, наскільки серйозними є нинішні загрози, і не мобілізована, щоб протистояти їм. Громадська підтримка має вирішальне значення для впровадження змін, які нам потрібні. Лідери від обох партій і всі члени уряду повинні донести аргументи до громадськості та отримати їхню підтримку", - наголошує голова Комісії із стратегії нацоборони США Джейн Гарман.
Голова Комісії із стратегії нацоборони США, Джейн Гарман, під час слухань в Комітеті Сенату зі Збройних сил, у вівторок, 30-го липня, 2024 р.
"Існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також імовірність того, що ми її програємо"
.......Ну тд і тп списане з виступу Залужного на конференції RUSI?
Позакривати наливайки по всій Україні, вирубити Земарафон, підключити канали опозиції і картина змінеться.
Всі ці фактори гарно усипляють звичаний люд України, бо всі активні патріоти давно вже на фронтах.
Ви іноді забуваєте яке величезне лайно на нас пре...
Мені шкода, але це факт. За казками звертайтеся до Арєстовіча.
Після цього ні про які поступки окрім територіальних (без визнання) говорити буде вже не серйозно.
За населений пункт з населенням 7 людей - кацап поклав 150 своїх істот.
За населений пункт з населенням 33 людини - кацап поклав близько 500 своїх істот.
За населений пункт з населенням 526 людей - кацап поклав близько 7 000 своїх істот.
А населення у кацапа не 146 млн істот, а 50-60 млн, і самиці переважають за численністю.
Мда. Потужно.
Ви що, расєянін, що ви такий тупий?
( Зараз він розкаже, що й радий би, але інвалід-пенсіонер-сліпий або броньований)
Або брешете, або ви в неадекваті.
Що, кацап, обісрався? Ми тебе і твоїх соордичів усіх знищемо, пі@ао кацапький.
Ми тебе знайдемо після війни, тебе й твою родину і всю під корінь, каца вшивий.
про пепеговори із кремлівським виродком і терористом ,
який нас знищує 😡
Залежний, належав до команди яка повністю просрала підготовку під час війни!
Жодної незгоди з діями "головнокомандуючого" він не озвучував!
В підсумку, по факту коли кожен військовий на вагу золота, по липовому ВЛК здриснув у спокійну Європу.
З чого ви записується його в герої?
Невже вас нічому не навчили "герої" Ющенко і Надзька Савченко з яких так само, без жодних на те підстав, робили ідолів. І де ті ваші ідоли сьогодні?