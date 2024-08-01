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Россияне захватили Тимофеевку в Донецкой области, - DeepState

Росіяни захопили Тимофіївку

Армия РФ захватила село Тимофеевка в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deep State.

Кроме того, враг продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали село Волчье Покровского района Донецкой области.

Читайте также: Торецк находится под контролем ВСУ, войска РФ не вошли в город, - ГВА

Автор: 

оккупация (10112) Донецкая область (9498)


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Топ комментарии
+57
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01.08.2024 02:10
+33
ЗелеМарафон:
"Все харашо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка"...
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01.08.2024 01:36
+33
Безхребетне українське суспільство дозволяє робити з собою будь що, українців можна безкінечно грабувати, українців можна експлуатувати чисто за їжу, українцями можна воювати, тощо
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01.08.2024 03:00
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ЗелеМарафон:
"Все харашо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка"...
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01.08.2024 01:36 Ответить
-Василий Иванович, белые пошли в наступление!
-Седлай коней , Петька, будем отступать.
-Василий Иванович, но ведь Чапаев не отступает!
-Дурак ты Петька, земля круглая, обойдём с тыла.
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01.08.2024 12:27 Ответить
"Якщо почнеться глобальна війна, є імовірність, що ми її програємо". Комісія зі стратегії нацоборони США
ГОЛОС АМЕРИКИ- Україна Катерина Лісунова 31 липня

Китай обійшов США в багатьох воєнних галузях або таких сферах, які можна використати на військові потреби, а спільні воєнні витрати та воєнна готовність нового геополітичного альянсу Росії, Китаю, КНДР та Ірану перевищують можливості США та європейських партнерів, вважають представники Комісії із стратегії нацоборони США, які виступали під час https://www.armed-services.senate.gov/hearings/to-receive-testimony-on-the-findings-and-recommendations-of-the-commission-on-the-national-defense-strategy слухань в комітеті Сенату зі збройних сил.

"На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє, наскільки серйозними є нинішні загрози".

Джейн Гарман, голова Комісії із стратегії нацоборони США

Якщо ще кілька років тому попереджувальною стратегією США було не допустити партнерства між Москвою та Пекіном, то вже сьогодні це партнерство варто сприймати як доконаний факт і будувати оборонну стратегію навколо цього, йдетья у доповіді.

******** світ є на порозі третьої світової війни, і запобігти їй можна лише підготувавшись до неї, пояснюють доповідачі, які виступали в Конгресі у вівторок, 30 липня.

Комісія виділяє кілька пунктів запобігання такій загрозі:

- збільшення потужностей у військовому та в кібер просторах,

- збільшення витрат на оборону, як з боку США, так і з боку партнерів,

- інформування суспільства про глобальну загрозу війни та підготовка до швидкого рекрутингу військових.

"На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє, наскільки серйозними є нинішні загрози, і не мобілізована, щоб протистояти їм. Громадська підтримка має вирішальне значення для впровадження змін, які нам потрібні. Лідери від обох партій і всі члени уряду повинні донести аргументи до громадськості та отримати їхню підтримку", - наголошує голова Комісії із стратегії нацоборони США Джейн Гарман.

Голова Комісії із стратегії нацоборони США, Джейн Гарман, під час слухань в Комітеті Сенату зі Збройних сил, у вівторок, 30-го липня, 2024 р.

"Існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також імовірність того, що ми її програємо"

.......Ну тд і тп списане з виступу Залужного на конференції RUSI?
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01.08.2024 01:58 Ответить
Поки США і ЄС не зроблять дуже вольовий крок - відмову від торгівлі з Китаєм і не почнуть впахувати, дадуть пиз*и зеленим довбням, почнуть будувати АЕС, копати вугілля, рубати дерева і т.д., то нічого не зміниться. Вони щорічно відправляють в Китай 1 трлн$. Ми теж, але у нас вибору немає.
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01.08.2024 05:22 Ответить
Фактично Китай за рахунок того що робив брудну роботу для ЄС та США і вийшов у лідери. Ну а захід транжирить гроші, зокрема, різним дармоїдам у Газі, мігрантам, і т.д.. Дуже ніжні і не лякані вони стали. Бачте літій видобувають африканські діти, ну окєй, літій піде в Китай, і Китай стане світовим постачальником акумуляторів, і так з усім.
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01.08.2024 05:30 Ответить
Китай вже світовий постачальник акумуляторів.
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01.08.2024 07:46 Ответить
Китай вже світовий постачальник ВСЬОГО.
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01.08.2024 12:52 Ответить
Американці здебільшого не їздять на китайських авто, і багато чого самі виробляють. І споживають. Від запчастин до дронів до комп'ютерів. Так, вони дорожче , але в них щось є і своє . На відміну від українців.
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01.08.2024 15:17 Ответить
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01.08.2024 02:10 Ответить
Читайте оманські домовленості.
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01.08.2024 02:19 Ответить
Саме так - пам"ятаємо "ЯНЕЛОХ" воїну ( вже загиблому) на здачі лінії фортифікацій АТО
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01.08.2024 03:07 Ответить
Як опублікують в свободний доступ так і почитаємо всією Україною, але фсб поки тримають ці матеріали під замком.
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01.08.2024 15:36 Ответить
Безхребетне українське суспільство дозволяє робити з собою будь що, українців можна безкінечно грабувати, українців можна експлуатувати чисто за їжу, українцями можна воювати, тощо
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01.08.2024 03:00 Ответить
ну не скажіть - хребетні з майданів на фронт пішли , а безхребетні курвляндську владу вибирали
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01.08.2024 03:05 Ответить
дуже невелика частина і тих вже мабуть вбили і лідерів немає
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01.08.2024 03:10 Ответить
Щось типу того.
Позакривати наливайки по всій Україні, вирубити Земарафон, підключити канали опозиції і картина змінеться.
Всі ці фактори гарно усипляють звичаний люд України, бо всі активні патріоти давно вже на фронтах.
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01.08.2024 15:31 Ответить
а що думати? президентом обрали шута який відкрито зневажає Україну, прямо так і казав зі сцени - піпл хаває то ж немає більше сил чомусь там дивуватися
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01.08.2024 04:13 Ответить
Голвне що всі все бачать і нічого не робиться. Країні потрібен сильний лідер щоб підняти народ. Країні вже залишилося не довго.
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01.08.2024 06:26 Ответить
😥😥😥😥😥
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01.08.2024 06:26 Ответить
Все вірно роблять військові, краще дещо відійти ніж втратити людей.
Ви іноді забуваєте яке величезне лайно на нас пре...
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01.08.2024 06:29 Ответить
Але ж вони спочатку втрачають людей, а потім населенник, який вже нема кому боронити. Ніхто нікуди не відходе та людей не вберігає.
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01.08.2024 07:59 Ответить
Люди гинуть безумовно, війна окопна , брудна за безумовної переваги нападаючого монстра, але цей бульдозер ще буде перти на жаль , але спиниться ось побачие рано чи пізно
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01.08.2024 08:08 Ответить
Пізно, це біля Ужгороду? Не хотілось би...
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01.08.2024 15:19 Ответить
Буде повністю втрачено Донецьку та Луганську областя, половину Запоріжської, частину Херсонської. Україна зобов'яжеться мати позаблоковий статус і розвивати російську мову.
Мені шкода, але це факт. За казками звертайтеся до Арєстовіча.
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01.08.2024 06:36 Ответить
Так а далі що? А Харківська область? Про Вовчанск щось чув? Липці, Глибоке, Купянськ, Оскол? А ще вони Одесу хочуть, не чув?
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01.08.2024 08:07 Ответить
Они всю Украину хотят. А потом восточную Европу и Балтию, а потом и так далее...
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01.08.2024 09:16 Ответить
на те що захопити решту Донбасу русня має витратити залишки свого залізячча (арта, броня і танки) і ще приблизно рік-пітора часу.

Після цього ні про які поступки окрім територіальних (без визнання) говорити буде вже не серйозно.
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01.08.2024 09:28 Ответить
Эти орки вначале все разрушают Своими Кабами,а потом занимают выжженную землю
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01.08.2024 07:09 Ответить
Именно так. Пока ***** живо - война будет продолжаться. В противном случае появляются шансы. Не 100%, но очень много.
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01.08.2024 09:18 Ответить
Вони завжди були рабами своєї влади.Но усі шовіністи.600 років воюємо з руснею.,А то що вбили двох лідерів Ірану,а раніше когось із ХАМАСу,то війна на ближньому сході буде продовжуватися ще довго.Фюрера не хто не буде планувати вбити.Ваші емоції разділяю.Його треба залучити до міжнародного суду.Він под надійним захістом фсб,тільки вони його могут знищити.Вам заперечую- не буде фюрера,там з'явится хтой інший,але рашизм,як найвелике зло буде продовжуватися.
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01.08.2024 13:43 Ответить
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01.08.2024 07:38 Ответить
Красного́рівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Очеретинської селищної громади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні . Населення становить 526 осіб.

За населений пункт з населенням 7 людей - кацап поклав 150 своїх істот.
За населений пункт з населенням 33 людини - кацап поклав близько 500 своїх істот.
За населений пункт з населенням 526 людей - кацап поклав близько 7 000 своїх істот.

А населення у кацапа не 146 млн істот, а 50-60 млн, і самиці переважають за численністю.
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01.08.2024 09:25 Ответить
А населення у кацапа не 146 млн істот, а 50-60 млн, і самиці переважають за численністю.- Нажаль, це фейк. Не треба недооцінювати ворога.
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01.08.2024 15:20 Ответить
Бутусов вже давно каже, що красногорівка - все. Нью- йорк - зрівняли..
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01.08.2024 08:06 Ответить
Такими темпами русня через три года будет в Киеве.
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01.08.2024 08:08 Ответить
темпи тільки нарощуються, оборона сиплеться
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01.08.2024 08:22 Ответить
Ніхто не знає, що буде через два місяці
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01.08.2024 08:54 Ответить
"С такими темпами" давай конкретно посчитаем. От Очеретино до Тимофеевки ( а это 5 домов) и 8 км, кацапы шли 2,5 месяца. До Киева от Очеретино 560 км по прямой. Кацапня продвигается грубо по 100 метров в день. И то на отдельных направлениях. Сколько кацапне понадобится времени что бы с такими темпами, по 100 метров за день дойти до Киева? Сам посчитаешь или помочь? Прежде чем писать свою "все пропало" херню, ты хоть считать научись. И не забывай что у нас есть ВСУ, которое в отличие от продажного клоуна что то делает для того что бы твои планы не случились. А то кацапские пропагандоны как обычно давят на психику украинцев, что бы мы не сопротивлялись и сдались. 5 домов за 75 дней возьмут, а гамбель поднимают как будто за 5 дней взяли Киев. Они уже "брали"Киев за три дня, чем это закончилось напомнить?
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01.08.2024 10:02 Ответить
15 років
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01.08.2024 10:35 Ответить
Є напрямки, де орки просуваються по 300-400 метрів на добу. Тому я би не розслаблявся...
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01.08.2024 15:21 Ответить
А це що, чарівна паличка? Я трохи фігію з наших людей: знаходять собі якогось чаклуна в Ютубі і починають молитися на нього. А-16 це один з різновидів озброєння, а не панацея і не чарівна паличка
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01.08.2024 08:53 Ответить
Тимофі́ївка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гродівської селищної громади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна . У селі мешкає 33 людей.

Мда. Потужно.
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01.08.2024 09:18 Ответить
Тому можна повідомляти. А про Красногорівку (16 тис.) не можна.
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01.08.2024 09:28 Ответить
Не вам вирішувати, що й коли повідомляти.
Ви що, расєянін, що ви такий тупий?
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01.08.2024 14:19 Ответить
Неважливо, скільки там людей і руйнувань. Головне що кожен день здається населений пункт.
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01.08.2024 10:30 Ответить
Ну то йди до ЗСУ!
( Зараз він розкаже, що й радий би, але інвалід-пенсіонер-сліпий або броньований)
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01.08.2024 11:15 Ответить
Я в свій час пройшов шлях від рядового до ротного і залишився живий і років мені 66 і живу недалеко від кордону і не пишіть мені ахінею звідтіля.
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01.08.2024 11:40 Ответить
Тоді як ви могли таку ахінєю написати?

Або брешете, або ви в неадекваті.
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01.08.2024 14:18 Ответить
А Ви в адекваті? І де я брешу? Що кожний здається населений пункт? Ви де, під марафоном?Нам кожний раз перед здачею населенного пункту розповідають спеціальні люди що в ньому мало людей і він зруйнований тобто він мовби непотрібний і його можно здати. З такою ідеологією можно легко до Дніпра дійти а Ви продовжуйте сліпо вірити в хороше і ігнорувати реальність.
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01.08.2024 20:54 Ответить
Чувак, які втрати ВС рф при захопленні, наприклад, Вовчанська?

Що, кацап, обісрався? Ми тебе і твоїх соордичів усіх знищемо, пі@ао кацапький.

Ми тебе знайдемо після війни, тебе й твою родину і всю під корінь, каца вшивий.
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06.08.2024 21:55 Ответить
Що ти можеш, крім писати ахінею під чужими буквами. Мої рідні до 7 коліна (документально підтверджено) жили в Україні а у тебе як? А тобі якщо не подобається правда то не пиши ахінею.
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07.08.2024 11:33 Ответить
І як ти порахував втрати орків в Вовчанську на захопленій ними території? Ти задумувався над тисячею убитих орків в зведенні ГШ кожен день а чого не дві і не півтисячи, чи в тебе нічим думати?
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07.08.2024 11:39 Ответить
Не неси ахінею, болван romanenko!
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11.08.2024 21:58 Ответить
вже по два...
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02.08.2024 00:40 Ответить
І знову на карті ці постійні орківські виступи які жодного разу не обрубуються ЗСУ.
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01.08.2024 10:27 Ответить
romanenka, так обрубі, дегенерат ти едакий
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11.08.2024 21:59 Ответить
Я знаю, що це такий глобальний стратегічний план Володимира нашого Незламного, заманює у пастку. Ви ж памятаєте потужний великий контрнаступ
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01.08.2024 10:32 Ответить
Не зря Зеля говорит про переговоры. Там уже все договорено.
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01.08.2024 10:55 Ответить
Чому мовчить наш клоунокомандувач ?
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01.08.2024 11:04 Ответить
Він не мовчить , він в кожному своєму відосику патякає
про пепеговори із кремлівським виродком і терористом ,
який нас знищує 😡
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01.08.2024 11:58 Ответить
Повзуча окупація продовжується? Чи не пора повертати Залужного, Забродського та інших адекватних командирів?
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01.08.2024 12:09 Ответить
Залежний, належав до команди яка повністю просрала підготовку до війни!
Залежний, належав до команди яка повністю просрала підготовку під час війни!
Жодної незгоди з діями "головнокомандуючого" він не озвучував!
В підсумку, по факту коли кожен військовий на вагу золота, по липовому ВЛК здриснув у спокійну Європу.
З чого ви записується його в герої?
Невже вас нічому не навчили "герої" Ющенко і Надзька Савченко з яких так само, без жодних на те підстав, робили ідолів. І де ті ваші ідоли сьогодні?
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01.08.2024 12:45 Ответить
Толік, я так зрозумів, що Гостомель дЄрмак з Лідором захищали з Мівіною в руках ? А бригаду Залужний відправив подалі, щоб хєроям дозволити прикрити груДДю Київ ? А розмінував Чонгар, щоб ніхто з військових кацапів у цивільному не підірвався за наказом командира взводу ? А ти мабуть Авдіївку захищаєш й досі за наказом Ставки актора аРИГіонального жанру в трусах на сцені кремля ? Тоді, Ну ! Ну пАгоді Толік, ******* !
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02.08.2024 22:04 Ответить
Це не кацапи захопили село. Це Лідор-підор здав село ворогу.
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02.08.2024 21:57 Ответить
 
 