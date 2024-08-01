Четверым мужчинам объявили о подозрении из-за нападения на работника ТЦК в Ворохте

Четверо мужчин получили подозрения за избиение работника Верховинского РТЦК и СП в начале июля в Ворохте. Им грозит четыре года за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Отмечается, что местные мужчины несколько раз ударили военного по голове и телу, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль, которым пользовался потерпевший.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Сейчас им избирают меру пресечения. Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или заключение до четырех лет.

Напомним, 4 июля в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают - из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

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