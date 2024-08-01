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Четверым мужчинам объявили о подозрении из-за нападения на работника ТЦК в Ворохте

ТЦК Ворохта

Четверо мужчин получили подозрения за избиение работника Верховинского РТЦК и СП в начале июля в Ворохте. Им грозит четыре года за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Отмечается, что местные мужчины несколько раз ударили военного по голове и телу, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль, которым пользовался потерпевший.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Сейчас им избирают меру пресечения. Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или заключение до четырех лет.

Напомним, 4 июля в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают - из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

Смотрите также: В Одессе мужчина "прокатал" на капоте работника ТЦК: Военный травмирован. ВИДЕО

Автор: 

прокуратура (5004) Ивано-Франковская область (915) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+17
П...дор, це ти та ті п...дори, що кидаються на ТЦК, яке працює над тим щоб було кому захищати твою п...дарську дупу! Тіпа воюють якісь незвичайні громадяни! Ну ти і урод кончений!
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01.08.2024 07:37
+15
Дадуть п.дорам умовне. Дійсно самий гуманний суд в світі.
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01.08.2024 07:09
+13
там за таке стріляють на ураження, тому ссикотно.
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01.08.2024 07:43
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Правила форума Совет форумчан
Це все ціпсо, зняте на окупованій території.
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01.08.2024 06:45 Ответить
Дадуть п.дорам умовне. Дійсно самий гуманний суд в світі.
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01.08.2024 07:09 Ответить
П...дор, це ти та ті п...дори, що кидаються на ТЦК, яке працює над тим щоб було кому захищати твою п...дарську дупу! Тіпа воюють якісь незвичайні громадяни! Ну ти і урод кончений!
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01.08.2024 07:37 Ответить
То йди в РТЦК в роту охорони, чому ж ти ховаєшся?
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01.08.2024 08:33 Ответить
І вистачає совісті в овцелюба Тущенка на такому патріотичному сайті працювати на парашу.
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01.08.2024 07:47 Ответить
А сам ти, уже Захищав Україну, чи просто теліпає єрундою за гроші рашистів!!??
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01.08.2024 08:38 Ответить
3,14дари - чиновники,прокорури ,судді , злодії -воєнкоми - от хто отримує умовне , і то не завжди . А простих смертних посадять
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01.08.2024 08:42 Ответить
Ну і хєр з ними. Туди їм і дорога. Тцк всіх засадить. Ха ха ха.
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01.08.2024 09:16 Ответить
ні здається цей пан Петро якийсь воєнний, пригадую принаймі він щось таке писав...
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01.08.2024 10:05 Ответить
Цього не може бути. Це іпсо. Ха ха ха.
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01.08.2024 11:12 Ответить
Голова Ворохти не зрозумів натяку.
От в ресторані за 1500 зрозуміли....
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01.08.2024 07:35 Ответить
Краще-б дали пів години на палі посидіти .
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01.08.2024 07:39 Ответить
ОТ ЦІКАВО, А ЧОМУ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ НЕ ЧУТНО, АБИ МІСЦЕВІ БИЛИСЯ З ОКУПАНТАМИ, КОЛИ ЇХ ГРЕБУТЬ В АРМІЮ?
ТАК ВСЕ ТИХЕНЬКО ПРОХОДИТЬ...
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01.08.2024 07:39 Ответить
там за таке стріляють на ураження, тому ссикотно.
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01.08.2024 07:43 Ответить
Так на окупованій території і владу в коментарях ніхто не критикує. У багатьох фантомні болі за СРСР
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01.08.2024 08:48 Ответить
Не сміши! На підвалі "фантомного" болю не буває, там реальний біль і загриміти на цей "підвал" дуже просто ...
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01.08.2024 16:41 Ответить
Це там, де постраждалий заскочив в авто та почав рухатись на людей?
Типу задавлю, якщо не розійдетесь.
От вміють же казки робити, Андерсени
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01.08.2024 08:02 Ответить
Чотири роки малувато. Треба починати з десяти . І не в'язниці, а трудово-виховної каторги. Щоб знали гівнюки перед ким шапки знімати. Ха ха ха.
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01.08.2024 08:27 Ответить
Це не люди, а сміття. Так що невдала репліка. Ха ха ха.
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01.08.2024 08:32 Ответить
Для мене люди це ті, хто в пікселі. А хто не в пікселі, або гівно або на каторгу. Пора давно це вже усвоїти. Ха ха ха.
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01.08.2024 08:45 Ответить
Пиши про себе. Чи ти думаєш, що тому вертухаю щось зробиш? Підігнеш горба і підеш жопою каміння чавить. Ха ха ха.
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01.08.2024 09:19 Ответить
Людина в пікселі застрелила прикордонника
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01.08.2024 09:45 Ответить
А хто ж мене запроторить. Ти чи що? Совкова те тема. Писати про палати , про дурачків. Короче як завжди нічого конкретного. Запроторювпльний запроторювальщик ротом. Сорочку взагалі італійці вигадали. Ха ха ха.
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01.08.2024 10:34 Ответить
Яка ж це підозра, за НАПАД на працівника ТЦК при виконанні ним СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ!! Повісити цих нападників, на гілляці, щоб іншим не кортіло руки тягнути до службовців ТЦК!!!
А то на зеленського з єрмаком і 5-8 мєнєнжарами з ОПУ, нападники руки не тягнуть, з підозрою нападу… Зкацаплені заробітчани, виконують вказівки ФСБшних кураторів, щоб відправити зйомки таких нападів, рашистами за гроші!!
Безкарність за злочини, породжує ЗРАДУ і КРОВ в Україні!!
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01.08.2024 08:34 Ответить
Оці гівнюки із варохти і ще якоїсь хєрні до бубочєк, депутатів, міністрів і іншого зеленого гівна ніяких притензій не мають, бо бубочка такий самий як і вони. Їх влаштовує оцей зелений безлад. Гівнюка просто мозолять очі люди в формі. Так само як кацапи сцуть перед пікселем, так і оці всі ухилянти влаштовують засідки. Яка різниця між кацапом і отим варахтянскім гівном я не бачу. Як би їх хтось і перестріляв, то було б норм. Ха ха ха.
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01.08.2024 08:43 Ответить
Пів мільйона кацапів вже не сцуть, а гниють. Сцуть ще ті що залишилися і цивільні ухилянти. Ха ха ха
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01.08.2024 10:36 Ответить
Все вороже ІПСО))), так же сказали по гавноШмарафону)))
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01.08.2024 10:25 Ответить
А ви не теревеньте, а прийдіть і запитайте, у слідчих, з відеозйомкою для рашистів… Вам аби потеліпати єрендою, чи Україну захищати від рашистів??! Дуже слизький якийсь ви, прямо, як обмилок у отого прутіна?..
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01.08.2024 10:35 Ответить
Напали на тцк. Чотири роки в'язниці. В чому проблема? Якщо вони думають, що вони чоловіки, то нехай гідно сидять у каталашці. В чому проблема? До чого совкові порівняння з мєнтами, жінками і іще з чимось? Як їх менти крутили то чому не було опору? Чому ви їх не пішли відбивати у кривавих ментів? Чому? А тому що вони гівнюки. Побачили якогось мента і самі у тій каталашці закрились і ключ через вікно викинули. Ха ха ха.
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01.08.2024 10:41 Ответить
Яке ***********? Це напад на військовослужбовця підчас виконання службовихобов'язків- Стаття 348 КК. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця та Стаття 114-1 КК . Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
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01.08.2024 08:38 Ответить
Ото ж бо і воно. Треба спитати ще зелених гівнюків на яких підставах змінені статті варахтянським гівнюкам. Ха ха ха.
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01.08.2024 08:49 Ответить
Нє не дурні, а дуже розумні. Напали і отримають чотири роки. Яка різниця, якщо гівно робить щось першим чи другим? Воно гівно. А тепер іще і у в'язниці. Ха ха ха.
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01.08.2024 10:45 Ответить
Так збери варахтянську гидоту і піди на штурм капітолія. Такий самий як і бубочка. Чим ти відрізняєшся від зеленого гівна? Так само сидиш і лише бухтиш. І більше нічого. Піди зараз дай слузі народу по голові і чесно сядь на десять років. Тоді можливо ухилянти тебе на своїх іконах намалюють. Ха ха ха.
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01.08.2024 09:23 Ответить
Випускають у світ. Це дуже "громко" сказано. Де світ? Світ в Ізраїлі, Греції і іще багато де є. Вас "антизаконників" і кацапських агентів тільки на каторгу. Ха ха ха.
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01.08.2024 10:48 Ответить
приведите пример страны, где после крупномасштабных боевых действий не забили болт "одразу, як скінчиться війна"
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01.08.2024 10:50 Ответить
І що ж буде? Менти приїхали нагнули кацапогуцулів і що? Ха ха ха.
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01.08.2024 10:50 Ответить
То що в ТЦК вже не одного покалічили, не один труп звідти винесли (там чомусь дивним чином люди помирають від епілепсії), то таке, не на часі, їм можна... Про викрадення людей взагалі помовчу. А тут раптом роздули таку справу. В нас як би один закон для всіх
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01.08.2024 10:45 Ответить
Так добивайтеся відкриття кримінальних справ. Розслідування і т.д. Тцк звернулося до правоохоронців і ті відкрили справи. В чому проблеми? Немає справи? А чого? Ха ха ха.
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01.08.2024 11:16 Ответить
Заяв тисячі, у всякому разі по 146 КК (викрадення людини), поки ще жодній не далі рух. Чому так, думаю це дурне питання
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01.08.2024 13:07 Ответить
 
 